Čtyři ženy obvinily zpěváka a herce Jareda Leta ze znásilnění. Jedné bylo 17 let

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Hollywoodský herec a hudebník Jared Leto čelí novým obviněním ze sexuálně motivovaného trestného jednání. Svědectví čtyř žen přináší dokument BBC Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret. Podle jejich výpovědí se měly údajné incidenty odehrát mezi lety 2002 a 2016, kdy ženám bylo mezi 16 a 19 lety. Leto se k novým obviněním dosud nevyjádřil.
Jedna z žen tvrdí, že s ní měl herec pohlavní styk v době, kdy jí bylo 17 let a jemu 34. Podle její výpovědi ji spolu s kamarádkou pozval do svého domu v Kalifornii, přičemž kamarádku požádal, aby počkala v jiné místnosti. Žena incident označuje za znásilnění. Podle kalifornského práva by pohlavní styk se sedmnáctiletou osobou mohl spadat do kategorie takzvaného statutory rape, tedy pohlavního styku s člověkem, který nedosáhl zákonného věku souhlasu.
Další žena uvedla, že ji Leto sexuálně napadl v koupelně motelu v Las Vegas, když jí bylo 17 let, a nutil ji k nevhodným sexuálním dotekům. Třetí žena tvrdí, že jí po koncertě skupiny Thirty Seconds to Mars v londýnské O2 Areně v roce 2013 vyhrožoval sexuálním napadením, když spolu zůstali sami v hotelovém pokoji. V té době jí bylo 19 let.
Čtvrtá žena pak uvedla, že se jí Leto začal věnovat už v jejích 16 letech. Tvrdí, že ji opakovaně kontaktoval telefonicky a vedl s ní sexuálně explicitní hovory. Podle její výpovědi jí nejméně jednou navrhl pohlavní styk.
BBC uvedla, že měla možnost prostudovat nejméně jednu dohodu o mlčenlivosti, která měla ženě zabránit veřejně hovořit o jejím vztahu s Letem. Jedna z anonymních žen v dokumentu uvedla: „Stalo se to před pětadvaceti lety. Prošlo mu to.“
Nejde přitom o první podobná obvinění. Leto v minulosti odmítl starší tvrzení devíti žen, které jej obvinily ze sexuálně nevhodného chování. Některé z nich tehdy uvedly, že v době údajných incidentů byly nezletilé.
Jared Leto získal v roce 2014 Oscara i Zlatý glóbus za roli Rayon ve filmu Klub poslední naděje (Dallas Buyers Club). Vedle herecké kariéry je také frontmanem rockové skupiny Thirty Seconds to Mars.