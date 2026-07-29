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Čtyři ženy obvinily zpěváka a herce Jareda Leta ze znásilnění. Jedné bylo 17 let

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  14:30
Jared Leto na akci Vogue World v Paříži (23. června 2024)

Jared Leto na akci Vogue World v Paříži (23. června 2024) | foto: AP

Jared Leto (17. října 2013)
Jared Leto na Met Gala (New York, 1. května 2023)
Jared Leto na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles, 3. prosince 2023)
Jared Leto (17. října 2013)
58 fotografií
Hollywoodský herec a hudebník Jared Leto (54) čelí závažným obviněním ze sexuálně motivovaného trestného jednání. Čtyři ženy v dokumentu BBC tvrdí, že se vůči nim dopustil nevhodného chování v době, kdy jim bylo mezi 16 a 19 lety. Leto na nová tvrzení zatím veřejně nereagoval.

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Hollywoodský herec a hudebník Jared Leto čelí novým obviněním ze sexuálně motivovaného trestného jednání. Svědectví čtyř žen přináší dokument BBC Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret. Podle jejich výpovědí se měly údajné incidenty odehrát mezi lety 2002 a 2016, kdy ženám bylo mezi 16 a 19 lety. Leto se k novým obviněním dosud nevyjádřil.

Jedna z žen tvrdí, že s ní měl herec pohlavní styk v době, kdy jí bylo 17 let a jemu 34. Podle její výpovědi ji spolu s kamarádkou pozval do svého domu v Kalifornii, přičemž kamarádku požádal, aby počkala v jiné místnosti. Žena incident označuje za znásilnění. Podle kalifornského práva by pohlavní styk se sedmnáctiletou osobou mohl spadat do kategorie takzvaného statutory rape, tedy pohlavního styku s člověkem, který nedosáhl zákonného věku souhlasu.

Další žena uvedla, že ji Leto sexuálně napadl v koupelně motelu v Las Vegas, když jí bylo 17 let, a nutil ji k nevhodným sexuálním dotekům. Třetí žena tvrdí, že jí po koncertě skupiny Thirty Seconds to Mars v londýnské O2 Areně v roce 2013 vyhrožoval sexuálním napadením, když spolu zůstali sami v hotelovém pokoji. V té době jí bylo 19 let.

Jared Leto na akci Vogue World v Paříži (23. června 2024)
Jared Leto (17. října 2013)
Jared Leto na Met Gala (New York, 1. května 2023)
Jared Leto na Annual Academy Museum Gala (Los Angeles, 3. prosince 2023)
58 fotografií

Čtvrtá žena pak uvedla, že se jí Leto začal věnovat už v jejích 16 letech. Tvrdí, že ji opakovaně kontaktoval telefonicky a vedl s ní sexuálně explicitní hovory. Podle její výpovědi jí nejméně jednou navrhl pohlavní styk.

BBC uvedla, že měla možnost prostudovat nejméně jednu dohodu o mlčenlivosti, která měla ženě zabránit veřejně hovořit o jejím vztahu s Letem. Jedna z anonymních žen v dokumentu uvedla: „Stalo se to před pětadvaceti lety. Prošlo mu to.“

Nejde přitom o první podobná obvinění. Leto v minulosti odmítl starší tvrzení devíti žen, které jej obvinily ze sexuálně nevhodného chování. Některé z nich tehdy uvedly, že v době údajných incidentů byly nezletilé.

Jared Leto získal v roce 2014 Oscara i Zlatý glóbus za roli Rayon ve filmu Klub poslední naděje (Dallas Buyers Club). Vedle herecké kariéry je také frontmanem rockové skupiny Thirty Seconds to Mars.

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