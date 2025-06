Janis Sidovský a Pavel Vítek se podruhé vezmou. Svatba bude na Karlštejně

Že budou mít druhý obřad, oznámil Janis Sidovský již před časem na Instagramu. S Pavlem Vítkem se budou brát na hradě Karlštejn, který mají blízko od domova. Společně totiž na Karlštejně bydlí.

Podruhé se berou kvůli změně zákona. Musí proto předtím ukončit registrované partnerství a vstoupí do nového svazku. „Od ledna 2025, po dalších 19 letech, můžeme vstoupit do partnerství, což znamená mít společné jmění (do této doby náš dům nemohl být náš jako životních partnerů, ale pouze jednoho z nás),“ vysvětlil fanouškům producent.

Sidovský a Vítek byli jedni z prvních, kteří uzavřeli registrované partnerství. Registrovali se 3. června roku 2006, po devatenácti letech vztahu. Nyní jsou spolu osmatřicet let.

„Ano si řekneme před starostou, což jsme dříve nesměli a také můžeme mít na obřadu svědky, což u registrace bylo vyloučeno,“ dodal před časem v příspěvku Sidovský.

Obřad se koná netradičně v pondělí, hrad je totiž tento den pro veřejnost zavřený. Hosté budou ubytovaní v hotelu, kousek od hradu Karlštejn.