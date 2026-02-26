„Čím jsme starší, tím dobrodružnější cesty podnikáme. Zážitků ze Srí Lanky máme spoustu, nejdříve je tu ale pár zkušeností s nečekanými zdravotními komplikacemi,“ napsal Janis Sidovský na Facebooku k několika fotografiím a videu, na kterých je s potlučeným obličejem a jeho partner Pavel Vítek s kousanci od pijavic.
„Na Srí Lanku se primárně nejezdí k moři jako třeba do Chorvatska, proto jsme se u Indického oceánu zastavili jen na chvíli. Ve druhé minutě, co jsem na pláži v letovisku Mirissa vstoupil do vody, mě smetla vlna tak, že jsem v ní lítal jak v mixéru. Výsledkem byl přeražený nos a plno odřenin. Plážová služba fungovala výborně, hned mě převezli do nemocnice, kde mě ošetřili a vybavili léky, mastmi a dalšími medikamenty,“ chválí producent místní zdravotnictví.
Vyšetření včetně rentgenu ho přišlo na několik tisíc korun. „Díky pojištění jsem ale měl do dvou dnů peníze zpátky na účtu. Proto na cestách nepodceňujte pojistku! Nos se za nějakou dobu dá do kupy, kamarádi surfaři mi psali, že jsem mohl dopadnout hůř,“ říká.
Jeho partner, zpěvák Pavel Vítek, si pro změnu užil své v deštném pralese, ke kterému na Srí Lance patří i tropické pijavice. „I když jsme byli patřičně oblečeni a to včetně ochranných návleků, jedna mrcha Pavlovi vlezla do kalhot a kousla ho jako upír. Zdejší pijavice nejsou zdraví nijak zvlášť nebezpečné, ale dokážou zpomalit srážlivost krve,“ vysvětluje Sidovský.
Kousnutí prý naštěstí nebolí, a tak jeho partner zjistil, že je poraněný až podle zakrvácené nohavice. „Náš průvodce zkusil krvácení zastavit směsí bylin a popela ze spáleného ubrousku. Zabralo to hned, čímž ale, prosím, nikomu nedáváme návod, jak postupovat v podobném případě. Každopádně se ve zdraví vracíme domů,“ dodal producent s tím, že po návratu bude se svými sledujícími sdílet více fotek a videí z dovolené.
Pavel Vítek a Janis Sidovský jsou spolu už 39 let. Byli jedni z prvních, kteří uzavřeli registrované partnerství. Stalo se tak v červnu 2006, po devatenácti letech vztahu. Po dalších devatenácti letech se loni rozhodli uzavřít nový svazek kvůli změně zákona, která jim umožňuje mít společné jmění. Vzali se na Karlštejně.