Sidovský ukázal retro s Vítkem. Vůbec jsme neměli peníze, vzpomíná

Naštvaného mě nedostanou, ale seriál Bohéma mě dodnes trápí, říká Petr Štěpánek

Premium

Když vejde do místnosti, všechno se rozzáří. Dobrá nálada a chuť do života z něj doslova sálá. „Negativní myšlení člověku ubírá energii, až ho úplně sežere. To není pro mě. Já se pořád cítím jako...