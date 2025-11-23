Nebyla to nejlepší chvilka, komentuje Janis Sidovský Hámův vtip ze Slavíků

Slavný pár Janis Sidovský (57) a Pavel Vítek (63) se stal během pátečního večera terčem jednoho z mnoha nekorektních vtipů moderátorů Aleše Hámy (52) a Ondřeje Sokola (54). Během přímého přenosu se tomu pousmáli, ale v neděli Sidovský zveřejnil vyjádření, v němž přiznal, že se smáli jen ze zdvořilosti.
„Nebyla to ta nejlepší chvilka, kterou jsme kdy v přímém přenosu zažili. Sám mám rád ostřejší humor, když je inteligentní a komentuje svět kolem nás – zejména jeho nepravosti nebo pokrytectví. Tohle nebyl ten případ,“ komentoval v neděli tuto chvilku Sidovský na sociální síti.

„Kdo jste přenos Českého slavíka neviděl, tak tam od moderátorů Aleše Hámy a Ondřeje Sokola zaznělo, že si mě Pavel už podruhé vzal za jednoho teplého romantického podvečera na nejkrásnějším českém hradě Karlštejn. To bylo vtipné, s Pavlem jsme se smáli a měli za to, že tím připomínka našeho významného dne skončí. Bohužel skeč pokračoval pointou, že se náš obřad odehrál v sále zadků, pardon předků,“ popsal celou situaci.

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

V tu chvíli na ně mířily kamery, tak se Sidovský s Vítkem zdvořile usmívali a chtěli to přejít jako další z „blbých keců“, kterých jako gayové zažili nespočet. K vyjádření ale Sidovského přiměly reakce blízkého okolí.

„Status píšu proto, abych dal najevo lidem, kteří třeba Slavíka sledovali (souhrnně se dívalo přes 2 miliony diváků), že s Pavlem nežijeme někde na obláčku, že se nás podobné kecy dotýkají stejně jako každého, kdo se nějakým způsobem liší,“ vysvětlil.

„Pokud vám je 15, 16 let, může podobná „sranda“ ve vás zablokovat rozhodnutí být sám sebou, může ve vás probudit obranný efekt se raději skrývat a žít život ve lži než být terčem posměchu. Ne, nebojte se, buďte sami sebou, žádné komentáře nestojí za to, abyste si sami sebe nevážili,“ píše Sidovský.

Na Aleše Hámu kvůli hloupému vtipu nezanevřel. „Ještě v sobotu (přenos byl v pátek) mi odpoledne zavolal Aleš Háma s vysvětlením, že si uvědomuje, že přestřelil. Aleš je náš kamarád dlouhé roky, několikrát jsme spolu pracovali, zveme se na rodinné oslavy, byl se svojí ženou Gábinou na obou našich obřadech. Takže vím, že vyjádření nemyslel nijak zle a mezi námi je vše srovnané,“ dodal Sidovský.

Nebyla to nejlepší chvilka, komentuje Janis Sidovský Hámův vtip ze Slavíků

23. listopadu 2025  21:10

