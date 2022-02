Dřív jste museli být štíhlí, dnes je přijatelné všechno, říká Jacksonová

Držitelka Grammy prozradila, že jí nějakou dobu trvalo, než se začala ve svém těle s přibývajícími roky cítit dobře. „Každý by chtěl zůstat navždy mladý, ale stárnutí je nevyhnutelné. Všichni se jednou dočkáme,“ svěřila se Janet Jacksonová v rozhovoru pro časopis Allure.

Zpěvačka se podle svých slov vždycky oblékala spíš jako kluk. „Nosila jsem jen kalhoty a obleky, dokonce i v mládí,“ řekla Jacksonová o svém stylu oblékání před vydáním alba Janet v roce 1993. „Vzpomínám si, že když moji bratři dostali hvězdu na chodníku slávy a různá další ocenění, vždycky jsem na předávání takových cen měla na sobě oblek s kravatou, motýlka nebo šle,“ popisuje.

Po vydání alba Janet si prý řekla, že se vrhne „do jámy lvové“ a na obálce časopisu Rolling Stone své tělo více odhalí. Na focení pózovala nahoře bez a prsa si zakrývala pouze rukama.

„Snažila jsem se přijmout sebe sama a naučit se mít ráda sebe a své tělo. Zkrátka jsem do toho tenkrát šla, chtěla jsem zkusit něco jiného. Stálo to hodně práce, hodně úsilí. Bylo to pro mě velmi obtížné. Ale jsem ráda, že jsem si tím prošla. Byl to způsob, jak se naučit milovat se,“ vzpomíná Jacksonová.

Zpěvačka a skladatelka je nadšená z toho, jak se hudební průmysl v posledních letech změnil. Nová generace zpěvaček podle Jacksonové sdílí ve své hudbě i na koncertních pódiích poselství pozitivního přístupu ke svému tělu.

„Cítí se pohodlně ve své kůži, ve své velikosti, v tom, že jsou plnoštíhlé, a to se mi líbí, na rozdíl od starých časů. Vždycky jste museli být štíhlí a vypadat podle určitých standardů krásy. A teď je všechno přijatelné a krásné a to se mi moc líbí,“ dodala zpěvačka.

Janet Jacksonová porodila své první dítě v 51 letech. O dnes pětiletého syna se stará sama. Jeho otcem je katarský miliardář Wissam Al Mana, se kterým se sestra zesnulého zpěváka Michaela Jacksona (†50) rozešla necelých pět měsíců po porodu. V průběhu jejich vztahu se načas vzdala pěvecké kariéry, konvertovala k islámu a kvůli svému muži chodila dokonce zahalená.

Jacksonová byla dvakrát vdaná. V roce 1984 si vzala přítele z dětství Jamese DeBarge. Sňatek byl ale po pár měsících anulován. V roce 1991 se provdala za tanečníka a skladatelem Reného Elizonda. Rozvedli se v roce 2000. O dva roky později se zpěvačka dala dohromady s producentem Jermainem Duprim, s nímž byla sedm let.