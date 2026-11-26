Janek Ledecký zveřejnil v září 2020 video, ve kterém prezentoval graf celosvětového vývoje nakažených a zemřelých na covid-19. Kritizoval plošná opatření, testování bezpříznakových osob, způsob informování o pandemii i farmaceutický průmysl.
„Je nejvyšší čas... dupnout na brzdu hysterické marketingové kampaně farmaceutických firem, které nás bombardují vizemi zhroucení našeho zdravotnictví. K tomu přidávají takové kořeníčko ze světa – přeplněné márnice, kopání hromadných hrobů. To všechno jenom proto, aby nás vyděsili, protože dobře vědí, že tohle je největší kšeft v dějinách farmacie,“ řekl ve videu mimo jiné Ledecký.
O několik měsíců později ho think-tank Evropské hodnoty (EH) ve svém článku (analýze) veřejně označil za nejvýraznějšího šiřitele dezinformací o covidu mezi českými celebritami. V žebříčku figurovali na dalších místech Daniel Landa, Ilona Csáková, Daniel Hůlka a Bára Basiková.
Ledeckého se zařazení mezi dezinformátory dotklo. Tvrdil, že pouze kritizoval vládní opatření a způsob informování o pandemii. Namítá, že EH pozměnily význam jeho původního sdělení, což společnost částečně připustila. Neziskovku zažaloval o omluvu a odškodnění ve výši 100 tisíc korun.
Evropské hodnoty připustily pochybení při parafrázování Ledeckého výroku o budoucím očkování proti covidu. Přisoudily mu totiž tvrzení, které významově neodpovídalo jeho původnímu sdělení.
1. Co napsaly Evropské hodnoty v dubnu 2021
„Prohlásil totiž, že bude vakcína povinná, a pokud nebude, ukáže se, že dokážeme žít i bez ní.“
2. Co skutečně řekl Ledecký v září 2020
„A když nebudou povinný, tak možná zjistíme, že bez tý vakcíny nás nepustěj ani ke kamarádům na Slovensko.“
Organizace se hájila tím, že nešlo o doslovnou citaci, ale o shrnující parafrázi několika Ledeckého výroků. Poukazovala také na skutečnost, že text nebyl uveden v uvozovkách. Současně tvrdila, že rozhodujícím důvodem pro zařazení Ledeckého do seznamu byla jeho slova o marketingové kampani farmaceutických firem.
U Obvodního soudu pro Prahu 1 zpěvák v květnu částečně uspěl – vysoudil od společnosti veřejnou omluvu a 50 tisíc korun jako odškodnění. Původně žádal dvojnásobnou částku.
Žalovaná společnost se proti rozsudku odvolala k Městskému soudu v Praze. „Soud prvního stupně článek žalované nezkoumal jako celek. Účelem bylo upozornit na to, že výroky, které žalobce činil ve veřejném prostoru v době pandemie, převzaly dezinformační weby. To je prokázaná skutečnost. Proto byl zařazen do seznamu osob šířících dezinformace,“ uvedl právní zástupce EH Jan Vodvářka.
Další nedostatek spatřoval v tom, že obvodní soud použil rovnítko mezi pojmy „osoba šířící dezinformace“ a „dezinformátor“. Podle advokáta Evropské hodnoty nikdy Ledeckého druhým výrazem neoznačily. U odvolacího soudu však pochopení nenašel.
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„Upřímně řečeno, nevidíme mezi těmito dvěma pojmy velký rozdíl. Nuance je nepatrná. Posunutí významu toho, co pan žalobce uváděl, může pociťovat jako zásah do svých osobnostních práv. Zvláště, pokud je poté zahrnován do seznamu skutečných dezinformátorů, kteří šířili jakési ‚bludy’ nebo možná bludy o neexistenci viru. To pan žalobce nikdy neříkal. S ohledem na svou profesi poukazoval na to, že se cítil těmi opatřeními poškozován jako ostatní umělci,“ uvedl předseda odvolacího senátu Tomáš Vejnar.
„Pokud naznačoval svými výroky něco o postavení farmaceutického průmyslu na všech těch opatřeních, tak to asi nebylo mimo mísu. Nevidíme důvod, proč by se za ten (významový) posun, ke kterému tady došlo, nemohla žalovaná omluvit,“ dodal soudce. Přiznanou částku ve výši 50 tisíc korun označil za symbolickou.
Janek Ledecký se čtvrtečního jednání odvolacího senátu nezúčastnil. „Rozhodnutí obou soudů je správné, je podloženo důkazy a naprosto věrně odráží to, co můj klient o celé epidemii a opatřeních, které byly nařizovány, zveřejňoval,“ chválil potvrzení rozsudku zpěvákův advokát Aleš Rozehnal. Právní zástupce protistrany verdikt komentovat nechtěl.