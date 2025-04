Když tvůrci za Jankem Ledeckým přišli a řekli: „Pojď, natočíme o tobě film,“ řekl si, že je to nesmysl. „Dokumenty by se měly točit až posmrtně. Když je už všechno uzavřené. A to já nemám, naopak mám pocit, že se tak akorát rozehřívám. Museli mě hodně přemlouvat. Ale nakonec se jim to povedlo. Tohle je moje slabá stránka, nechám se lehce ukecat,“ říká muzikant, zpěvák, textař, skladatel a teď i autor úspěšných básniček.

Někdy je ale dobře nechat se ukecat...

To je pravda. Takhle mě překecali k muzikálu Vánoční zázrak aneb Sliby se maj plnit o Vánocích, stejně tak i k vánoční desce. Martin Kumžák mě zase ukecal, abych napsal Hamleta.