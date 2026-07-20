Janek Ledecký ukázal formu v plavkách. V 63 letech je ve skvělé kondici

Janek Ledecký dokazuje, že věk je skutečně jen číslo. Hudebník, který oslaví za několik dní 64. narozeniny, sdílel na Instagramu fotografii z dovolené, na níž si užívá surfování na vlně za motorovým člunem. K příspěvku připojil vtipný komentář: „Když nejsou vlny, ale vy máte kamarády, co vám alespoň jednu pěknou vyrobí.“
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Fanoušci vedle jeho surfařských schopností obdivují především fyzickou kondici. Ledecký na snímku ukázal štíhlou, svalnatou postavu a je zřejmé, že pravidelný pohyb je součástí jeho života. V komentářích se okamžitě objevily desítky pochval na jeho formu i energii.
Hudebník je známý tím, že sportu dlouhodobě fandí. Vedle lyžování a vodních sportů se snaží udržovat aktivní životní styl, který podle něj pomáhá nejen tělu, ale i psychické pohodě.
Janek Ledecký je dlouhá léta ženatý se Zuzanou Ledeckou, bývalou krasobruslařkou. Společně mají dvě děti, výtvarníka Jonáše Ledeckého a trojnásobnou olympijskou vítězku Ester Ledeckou. Rodina si dlouhodobě zakládá na soukromí a na veřejnosti vystupuje jen výjimečně.
Ledecký patří už více než čtyři desetiletí mezi výrazné osobnosti české hudební scény. Kariéru odstartoval jako frontman skupiny Žentour, s níž zaznamenal velký úspěch v 80. letech. Od začátku 90. let se vydal na sólovou dráhu a nazpíval řadu hitů, mezi nimi například Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná. Kromě koncertování se prosadil také jako autor muzikálů, pod nimiž jsou podepsány tituly Hamlet, Galileo či Iago. Je rovněž vystudovaným právníkem, i když se právnické profesi nikdy nevěnoval naplno.
Velkou pozornost veřejnosti v posledních letech poutá i jeho rodina. Dcera Ester Ledecká se zařadila mezi nejúspěšnější české sportovce historie. Jako jediná žena získala na jedněch zimních olympijských hrách dvě zlaté medaile ve dvou různých sportech, v alpském lyžování a snowboardingu. Na svém kontě má také několik titulů mistryně světa ve snowboardingu a vítězství ve Světových pohárech v obou sportech. Sama přitom opakovaně říká, že ji rodiče vedli k samostatnosti a nikdy na ni netlačili, aby se vydala konkrétním směrem.
Syn Jonáš Ledecký se prosadil jako výtvarník, ilustrátor, autor komiksů a hudebník. Právě on vytvořil řadu výtvarných motivů spojených se sportovní kariérou své sestry Ester a patří mezi respektované české ilustrátory.