Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Janek Ledecký ukázal formu v plavkách. V 63 letech je ve skvělé kondici

Autor:
  8:08
Janek Ledecký ukázal vypracovanou postavu. (19. července 2026)

Janek Ledecký ukázal vypracovanou postavu. (19. července 2026) | foto: Instagram @janek_ledecky

Janek Ledecký a jeho děti Ester a Jonáš (29. září 2021)
Ester Ledecká
Janek Ledecký
Rodiče Ester Ledecké - Janek Ledecký a Zuzana Ledecká (8. února 2026)
67 fotografií
Zpěvák Janek Ledecký si užívá letní dovolenou naplno. Na sociálních sítích zveřejnil fotografii, na níž surfuje na vlně za motorovým člunem, a fanoušky zaujal nejen dobrou náladou, ale také mimořádně vypracovanou postavou.

Janek Ledecký dokazuje, že věk je skutečně jen číslo. Hudebník, který oslaví za několik dní 64. narozeniny, sdílel na Instagramu fotografii z dovolené, na níž si užívá surfování na vlně za motorovým člunem. K příspěvku připojil vtipný komentář: „Když nejsou vlny, ale vy máte kamarády, co vám alespoň jednu pěknou vyrobí.“

Ester Ledecká zapózovala v bikinách na dovolené v Řecku a nadchla fanoušky

Fanoušci vedle jeho surfařských schopností obdivují především fyzickou kondici. Ledecký na snímku ukázal štíhlou, svalnatou postavu a je zřejmé, že pravidelný pohyb je součástí jeho života. V komentářích se okamžitě objevily desítky pochval na jeho formu i energii.

Hudebník je známý tím, že sportu dlouhodobě fandí. Vedle lyžování a vodních sportů se snaží udržovat aktivní životní styl, který podle něj pomáhá nejen tělu, ale i psychické pohodě.

Janek Ledecký ukázal vypracovanou postavu. (19. července 2026)
Janek Ledecký a jeho děti Ester a Jonáš (29. září 2021)
Ester Ledecká
Janek Ledecký
67 fotografií

Janek Ledecký je dlouhá léta ženatý se Zuzanou Ledeckou, bývalou krasobruslařkou. Společně mají dvě děti, výtvarníka Jonáše Ledeckého a trojnásobnou olympijskou vítězku Ester Ledeckou. Rodina si dlouhodobě zakládá na soukromí a na veřejnosti vystupuje jen výjimečně.

Ledecký patří už více než čtyři desetiletí mezi výrazné osobnosti české hudební scény. Kariéru odstartoval jako frontman skupiny Žentour, s níž zaznamenal velký úspěch v 80. letech. Od začátku 90. let se vydal na sólovou dráhu a nazpíval řadu hitů, mezi nimi například Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná. Kromě koncertování se prosadil také jako autor muzikálů, pod nimiž jsou podepsány tituly Hamlet, Galileo či Iago. Je rovněž vystudovaným právníkem, i když se právnické profesi nikdy nevěnoval naplno.

Velkou pozornost veřejnosti v posledních letech poutá i jeho rodina. Dcera Ester Ledecká se zařadila mezi nejúspěšnější české sportovce historie. Jako jediná žena získala na jedněch zimních olympijských hrách dvě zlaté medaile ve dvou různých sportech, v alpském lyžování a snowboardingu. Na svém kontě má také několik titulů mistryně světa ve snowboardingu a vítězství ve Světových pohárech v obou sportech. Sama přitom opakovaně říká, že ji rodiče vedli k samostatnosti a nikdy na ni netlačili, aby se vydala konkrétním směrem.

Syn Jonáš Ledecký se prosadil jako výtvarník, ilustrátor, autor komiksů a hudebník. Právě on vytvořil řadu výtvarných motivů spojených se sportovní kariérou své sestry Ester a patří mezi respektované české ilustrátory.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Shakira předvedla křivky v bikinách. Lidé řeší, jak zpěvačka v 49 letech vypadá

Zpěvačka Shakira si mezi koncerty světového turné dopřála odpočinek u vody....

Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) si mezi koncerty svého světového turné dopřála chvíli odpočinku. Paparazzi ji zachytili u vody v Miami v červených bikinách s třásněmi. Fotografie okamžitě vzbudily...

Indiana Jones nestárne. Harrison Ford oslavil 84, ukázal svaly a skvělou kondici

Hollywoodská legenda ukázala skvělou kondici a svalnaté paže, které by Fordovi...

Harrison Ford oslavil 84. narozeniny ve skvělé kondici. Hollywoodskou legendu zachytili fotografové při projížďce na kole v Los Angeles, představitel Indiana Jonese ukázal svalnaté paže i vyrýsovanou...

Bianca Censori opět provokuje. V tělovém korzetu působila modelka téměř nahá

Bianca Censori přitáhla pozornost tělovým korzetem a vysokými kozačkami, Kanye...

Australská architektka a modelka Bianca Censori (31) znovu přitáhla pozornost fotografů svým odvážným módním výběrem. Při procházce Los Angeles po boku manžela Kanyeho Westa (49) oblékla tělový top...

Jak dnes vypadá Marika Gombitová? Zpěvačka ukázala vzácné foto od moře

Za svou kariéru vydala devět sólových alb, tři anglické desky, šest kompilací,...

Slovenská pěvecká legenda Marika Gombitová (69) udělala svým fanouškům radost nečekaným střípkem ze soukromí. Na sociálních sítích zveřejnila fotografii z dovolené u moře, na které působí usměvavě,...

OBRAZEM: Kordula, syn Bolka Polívky i dcera Verešové. Děti slavných ovládly Vary

Dcera Geislerové, syn Polívky i Kordula Stropnická. Děti slavných ovládly Vary....

Karlovarský filmový festival není jen přehlídkou známých herců, zpěváků a modelek. Letos na sebe strhli pozornost také jejich potomci. Fanoušky zaujali například Kordula Stropnická, Jan Polívka,...

Vagnerová o Joan Collinsové: V 93 letech vypadá skvěle a neuvěřitelně jí to pálí

Hana Vagnerová (Karlovy Vary, červenec 2026)

Herečka Hana Vagnerová (43) představila na filmovém festivalu v Karlových Varech nový snímek Bojovník. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o natáčení s Milanem Ondríkem, svém pohledu na MMA i setkání...

20. července 2026

Často mě obsazují jako Romku, ale lepší se to, říká Zea

Alžbeta Ferencová (21. března 2025)

Stačilo dvacet minut a Alžbeta Ferencová měla dlouhé vlasy. „Nechala jsem si je nastavit,“ přiznala na party Don Papa v Karlových Varech. Na pódiu během večera vystoupil její přítel Paulie Garand...

20. července 2026

Expřítel Swiftové Matty Healy se oženil pár týdnů po ní. Vzal si modelku

Matty Healy ze skupiny The 1975 se oženil (18. července 2026)

Zpěvák skupiny The 1975 Matty Healy (37) se oženil. V sobotu si vzal modelku a hudebnici Gabbriette Bechtelovou (28) v rezidenci Castillo del Lago, kterou dřív vlastnila zpěvačka Madonna.

19. července 2026  13:30

Zdravotní stav Něrgešové se před dovolenou zhoršil. Pomohli lékaři i cestovka

Laďka Něrgešová a metoda TTF Optune

Moderátorka Laďka Něrgešová (50) toužila po odpočinku u moře na svém „srdcovém ostrově“ Krétě. Poslední dny před dovolenou se ale její zdravotní stav zhoršil a vypadalo to, že neodletí.

19. července 2026  10:18

Mel C ze Spice Girls si vzala australského modela. Šaty jí navrhla Beckhamová

Mel C a Chris Dingwall (2025)

Zpěvačka Melanie Chisholmová, známá jako Mel C nebo Sporty Spice, se v 52 letech provdala za australského modela Chrise Dingwalla v Jezerní oblasti, což je největší národní park Anglie. Šaty jí...

19. července 2026  9:10

Kohoutová o manželství: Hádáme se, ale umíme si udělat vzájemnou terapii

Berenika Kohoutová

Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová (35) sdílela na sociálních sítích intimní vyznání svému manželovi Kryštofovi Kubínovi v den jeho 40. narozenin. Poděkovala mu za dvě děti, s nimiž nyní tráví...

19. července 2026

Kde je malá Newt 40 let od Vetřelců? Herečkou se nestala, měla jiný sen

Sigourney Weaverová a Carrie Hennová ve filmu Vetřelci (1986)

Letos uplynulo 40 let od premiéry druhého dílu sci-fi ságy Vetřelec. V pokračování s názvem Vetřelci zazářila vedle důstojnice Ripleyové malá holčička Newt. Jak vypadá a co dělá její představitelka v...

19. července 2026

Lopezová vystoupila v Itálii v prádle a promluvila o tom, co je sexy na mužích

Jennifer Lopezová na přehlídce Dolce & Gabbana (červenec 2026)

Zpěvačka Jennifer Lopezová (56) zakončila svým vystoupením módní show značky Dolce & Gabbana v italské Taormině. Předvedla se v šesti různých outfitech včetně černého prádla a bílého body s...

18. července 2026

Foxová zveřejňuje fotky v prádle. Neuvěřitelně trapné, napsal fanoušek

Megan Foxová (březen 2026)

Herečka Megan Foxová (40) plní Instagram svými fotkami v prádle, provokativními videi s ohněm a větami o hříchu. Většina fanoušků jí fandí, hejtry odráží s humorem.

18. července 2026

Vešla jsem a stál tam nahý fotograf, vzpomíná topmodelka Pavlína Pořízková

Pavlína Pořízková v Karlových Varech (9. července 2026)

Má za sebou dětství, které by stálo za zfilmování. Jenomže ten příběh je tak neskutečný, že by mu prý nikdo nevěřil, zdůvodňuje topmodelka Pavlína Pořízková, proč se ještě nedočkal zpracování v...

18. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chci se teď na čas vytratit, říká po turné s filmem Odyssea herečka Zendaya

Bílý korzet Zendaya později vyměnila za pohodlnější šaty s podprsenkou z listů...

Herečka a zpěvačka Zendaya (29) má za sebou několik premiér velkofilmu Odyssea a prohlásila, že plánuje na čas zmizet z Hollywoodu. Za poslední rok zvládla natočit pět filmů a vdát se za kolegu Toma...

18. července 2026

Slavný šibal Ladislav Pešek. Odmítl roli primáře Sovy, oženil se s vyšinutou fanynkou

Premium
O životě měl Pešek jasno: „Je až krutě spravedlivý. Co na jedné straně dá, to...

Pokud to nemáš v očích a srdci, tak nechoď na jeviště! Ladislav Pešek patřil k hercům, kteří žili na jevišti, dýchali s divadlem a pro diváka by se rozdali. Ať hrál rozverné studenty nebo hodné...

17. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×