Ester zpívá z rodiny nejlíp, přitom to vůbec nepotřebuje, čílí se Janek Ledecký

Janek Ledecký (63) se rozpovídal o svých dětech Jonášovi i Ester a prozradil, čím ho slavná dcera naposledy rozbrečela. U Honzy Dědka ale zavzpomínal i na to, jak utíkal před vojnou. Po střední škole šel studovat práva. Důvod byl jednoduchý.

„Protože jsem nechtěl hned po maturitě nastoupit na dva roky. Měl jsem úplně jinou představu o tom, jak bych chtěl v osmnácti devatenácti trávit čas,“ vysvětlil Janek Ledecký v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Právnická fakulta sídlí vedle Pražské konzervatoře, a to byla cesta k popularitě Ledeckého. „Kamarádi z konzervatoře mi prozradili, že tam visí inzerát Žentouru, že hledají zpěváka. Přišel jsem na konkurz, kde mi říkali, že dělají novou vlnu, že máničky a hippies jsou mrtví. Vzali mě, ale s tím, že musím něco udělat s vlasama,“ prozradil.

Janek Ledecký a jeho děti Ester a Jonáš (29. září 2021)
Jonáš Ledecký a jeho otec Janek Ledecký (30. ledna 2025)
Janek Ledecký a jeho dcera Ester
Janek Ledecký a jeho dcera Ester
„A protože mě na právech čekala vojenská katedra a já jsem věděl, že se musím stejně ostříhat, vzal jsem to z gruntu a na příští zkoušku jsem přišel dohola. Když jsem si šel odskočit, slyšel jsem, jak se radí a říkali: Hele, tenhle hraje líp než ten minulej tejden a má lepší image. Tak mě, přísahám, vzali do kapely dvakrát,“ směje se při vzpomínce Janek Ledecký.

Dnes slavný zpěvák ale paradoxně není tím, kdo u nich doma zpívá nejlépe. „Nás s Jonášem trápí, jak Ester zpívá. Protože nám to připadá nespravedlivý, že ona z naší rodiny zpívá s přehledem nejlíp, a přitom to vůbec nepotřebuje,“ rozčiluje se Ledecký.

Sourozenci. Zatímco Ester Ledecká září na svazích, Jonáš Ledecký je talentovaným komiksovým kreslířem a výtvarníkem

I když i to je trochu k pláči, důvod, pro který ho dohnala k slzám, je jiný. „Ester má ráda Bryana Adamse, byla na jeho koncertě v Brně a jí se podařilo stoupnout si mu do cesty, když odjížděl, a on jí podepsal růžovou kytaru. Od té doby na tu kytaru nesmí nikdo sáhnout. A když se vrátila z olympiády v Koreji (kde získala dvě zlaté medaile ze dvou různých disciplín – pozn. red.), měla tady tiskovku a pořadatelé jí udělali překvápko, že na velkoplošné obrazovce jí Bryan Adams poblahopřál k titulu a řekl, že si ji pamatuje s tou kytarou. To musím říct, že mě dojalo,“ vzpomínal Ledecký.

Historka s Adamsem měla ale později nečekanou dohru. „Jednou za ní přišli z Vogue, že by s ní chtěli udělat titulový rozhovor, ona se kroutila, nechtělo se jí do toho. Nabídli jí, že si může říct, kdo ten rozhovor povede a kdo ji bude fotit. A ona se rozhodla, že dá nesplnitelnou podmínku z pohádky, a tím to bude vyřízený. Tak řekla, že by chtěla, aby ten rozhovor dělal Jarda Jágr a fotil Bryan Adams, protože on je mimo jiné famózní fotograf. Za čtrnáct dní se jí znovu ozvali a ve schránce měla letenku. Tak jsme si s Jonášem přikoupili letenky. Ona bydlela ve studiu, kde je i Bryan Adams s rodinou. Byli jsme s ním na obědě, bylo veganské sushi,“ prozradil.

