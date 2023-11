Sex je bolestivý a je třeba se s tím srovnat, říká o menopauze Seymourová

„Sex začne být bolestivý a s tím je potřeba nějak se srovnat. Mně připadal skvělý Estring, protože ten mi dodal estrogen, když jsem ho potřebovala, takže velká změna. Existují nápomocné léky, a jak už to tak chodí, každý si může najít způsob, jak to obejít. Existuje spousta způsobů, jak vy i váš partner můžete najít v životě uspokojení a jak být úplnou ženou,“ doporučuje herečka.

Estrogenových přípravků se velice zastává. „Moje doktorka Sherry Rossová říká, že estrogen je v libovolném věku pro ženu něco jako superschopnost. A pokud ho vnímáte takhle, celý náhled na věc se mění,“ řekla.

S menopauzou se popasovala úspěšně. „Všichni mají takové ty nežádoucí účinky – spavost, zamlžené myšlení, pocení, návaly a zapomnětlivost… Ale já jako bych na nic z toho neměla čas, protože moje kariéra najednou nabrala na obrátkách,“ říká herečka a doufá, že pomůže odstranit stigma vztahující se k menopauze a ženskému stárnutí.

„Svět je proti stárnutí, nesnášíme ho, stěžujeme si na každou vrásku a každého šedého vlasu se chceme zbavit. Ve skutečnosti je to právě ten čas, který můžeme využít k tomu, co dělat chceme. Možná se konečně můžu stát takovou, jakou chci být,“ věří Seymourová.

„Všechny děti už jsou z domu pryč a rozletěly se do světa, takže mám čas pro sebe. Nemá smysl mluvit o tom, co se stane příští rok nebo rok poté, protože nevím, co přinese zítřek. Takže žiju v přítomném okamžiku. Když se mě někdo zeptá, jestli do něčeho jdu, tak mu řeknu, že ano. Ale teď, ne zítra,“ dodala v rozhovoru pro magazín Hello!

Jane Seymourová má nový vztah s muzikantem Johnem Zambettim (73). Nedávno se po devíti letech rozešla s producentem Davidem Greenem. Předtím byla čtyřikrát vdaná.

Jejím prvním manželem byl v letech 1971–1973 syn režiséra Richarda Attenborougha Michael Attenborough. V roce 1977 se provdala za spisovatele Geoffreyho Planera, ale jejich manželství vydrželo jen rok. V roce 1981 se provdala za obchodníka Davida Flynna, s nímž má dceru Katie a syna Seana. Rozvedli se v roce 1992. O rok později se Seymourová vdávala počtvrté, tentokrát za herce Jamese Keache, s nímž má dvojčata Johna a Krise. Vydrželi spolu dvacet let.