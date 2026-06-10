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Štíhlá a svůdná i v 75 letech. Bondgirl Jane Seymourová jí jedno jídlo denně

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  10:33
Anglická herečka Jane Seymourová, známá například rolí bondgirl jménem Solitaire, na aktuálních fotkách vypadá prakticky stejně jako před 25 lety. Tajemství své vitality i v pokročilém věku přitom připisuje hlavně striktnímu stravování.
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024) | foto: Instagram @janeseymour

Jane Seymourová
Jane Seymourová (únor 2025)
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
27 fotografií

Herečka Jane Seymourová letos oslavila 75. narozeniny, přesto se však nebojí fotit v plavkách – právě na takových letních momentkách totiž vynikne její štíhlý pas i pevné paže a nohy.

Rodačka z anglického Uxbridge, známá především rolí Solitaire z bondovky Žít a nechat zemřít a z amerického televizního seriálu Doktorka Quinnová, i v pokročilém věku září mladistvou energií a působí dojmem, že stárnutí jako by se jí netýkalo.

Jane Seymourová ve filmu Žít a nechat zemřít (1973)

„Do léta zbývá jen pět týdnů a na přírodě už je to znát,“ píše například v popisku jedné ze svých fotek na Instagramu. Svou zdravou vizáž si prý udržuje hlavně stravou, kdy si každý den dá jediné větší jídlo odpoledne a na zbytek dne má pouze drobné svačinky.

„Na oběd si dám pořádné jídlo, protože tehdy si ho můžu opravdu vychutnat. Miluju ryby a zeleninu, přičemž spoustu zelených ingrediencí si pěstuji na vlastní zahrádce,“ říká herečka s myšlenkou na svou malou farmu v Malibu.

Herečka Jane Seymourová vypadá i po sedmdesátce skvěle.

Místo snídaně si prý dává pouze šálek kávy, přičemž večery tráví především ve znamení rostlinné stravy, jako jsou pistácie, okurky, celer nebo hummus. „Miluju oříšky a jsem hodně na slané,“ dodává.

Svým zdravotním stylem je přitom známá už po celá desetiletí. Dle svých slov díky tomu nemusí držet žádné striktní diety ani si pomáhat prostřednictvím léků na hubnutí. „Zdraví je prostě skvělý pocit, dává mi sílu a energii,“ říká Seymourová. „Když se mě někdo zeptá, jestli ze své diety někdy slevím, odpovídám, že žádnou dietu nepodstupuji. Prostě si dobře vybírám a toho se držím.“

janeseymour

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3. června 2026 v 21:02, příspěvek archivován: 4. června 2026 v 9:45
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Přirozeně zdravá strava je pro ni mnohem rozumnější volbou. „Když byste tomu říkali dieta, bude vás to svádět k podvádění. Ale když si najdete zdravá jídla, která vám opravdu chutnají, nikdy si nebudete připadat ošizeně,“ vysvětluje.

Kromě stravy se o sebe stará také vhodnou kosmetikou a cvičením, jako je posilování s činkami nebo pilates. „Pohyb je pro mě klíčový. I pouhých 20 minut denně toho pro vaše fyzické a mentální zdraví udělá hodně. Nemusí jít o nic dokonalého ani intenzivního,“ pokračuje. „Studie prokázaly, že i drobný a konzistentní pohyb umí zvednout náladu a energii, není potřeba to přehánět.“

12. prosince 2025
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