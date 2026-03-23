Jane Seymourová má v 75 letech skvělou postavu. Jím hodně zeleniny a ovoce, říká

Jane Seymourová, známá zejména rolí doktorky Quinnové ze stejnojmenného televizního seriálu, bude své únorové pětasedmdesáté narozeniny slavit v průběhu celého letošního roku. V novém rozhovoru herečka prozradila, jak si udržuje svůj mladistvý vzhled.

Skutečný den jejích narozenin, 15. února, vyšel na výročí úmrtí jednoho z hereččiných blízkých přátel, s oslavami se proto začalo až den poté. „Šestnáctého mi přijela rodina a dali jsme si společný oběd – byli tu moji dva synové, dvojčata John a Kris se svými manželkami, moje dcera Katie Flynnová a syn Sean Flynn, a také dcera Jenni s vnoučaty,“ prozradila Jane Seymourová v exkluzivním rozhovoru pro magazín People.

Začátkem března se pak konalo slavnostnější setkání v kruhu blízkých přátel. V dubnu je pak v plánu velký večírek v rámci hereččiny nadace Open Hearts, která se zaměřuje na podporu neziskových charitativních organizací prostřednictvím grantů a dobrovolnictví.

„V létě, až mi domů dorazí i všechny sestry, bratranci, sestřenice a jejich děti, budeme mít větší rodinnou sešlost, snad někdy začátkem srpna,“ dodává. „Takže to rozhodně vypadá, že budu slavit narozeniny v průběhu celého roku.“

Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Když byla Jane Seymourová dotázána na tajemství toho, jak si i ve svém pokročilém věku udržuje svěží tvář, odvětila, že je velkou příznivkyní peelingů a ochrany pokožky. Denně používá hydratační krémy a na noc používá na obličej noční krém s retinolem.

„Pravda je, že když se dlouhodobě držím kvalitní stravy a hydratace, i moje pokožka vypadá jednoznačně lépe. Jím proto hodně zeleniny a ovoce,“ říká s tím, že některé vitamíny bere i ve formě doplňků stravy. Dopustit nedá ani na ochranné krémy proti slunci a klobouky, přičemž se celkově snaží příliš nezdržovat na sluníčku kolem poledne.

Seymourová, která hrála mimo jiné bondgirl Solitaire v akčním firmu Žít nebo nechat zemřít, na Instagramu poděkovala svým fanouškům za všechna milá narozeninová přání. A na oplátku jim popřála úspěch v jejich vlastní tvorbě.

V nedávném rozhovoru během předávání cen Movies for Grownups Awards také zmínila, že začala pracovat na psaní autobiografické knihy. Materiálu má prý tolik, že se tam ani všechno nevejde.

Jane Seymourová má v 75 letech skvělou postavu. Jím hodně zeleniny a ovoce, říká

Herečka Jane Seymourová vypadá i po sedmdesátce skvěle.

Jane Seymourová, známá zejména rolí doktorky Quinnové ze stejnojmenného televizního seriálu, bude své únorové pětasedmdesáté narozeniny slavit v průběhu celého letošního roku. V novém rozhovoru...

