Jane Seymourová má v 75 letech skvělou postavu. Jím hodně zeleniny a ovoce, říká

Skutečný den jejích narozenin, 15. února, vyšel na výročí úmrtí jednoho z hereččiných blízkých přátel, s oslavami se proto začalo až den poté. „Šestnáctého mi přijela rodina a dali jsme si společný oběd – byli tu moji dva synové, dvojčata John a Kris se svými manželkami, moje dcera Katie Flynnová a syn Sean Flynn, a také dcera Jenni s vnoučaty,“ prozradila Jane Seymourová v exkluzivním rozhovoru pro magazín People.
Začátkem března se pak konalo slavnostnější setkání v kruhu blízkých přátel. V dubnu je pak v plánu velký večírek v rámci hereččiny nadace Open Hearts, která se zaměřuje na podporu neziskových charitativních organizací prostřednictvím grantů a dobrovolnictví.
„V létě, až mi domů dorazí i všechny sestry, bratranci, sestřenice a jejich děti, budeme mít větší rodinnou sešlost, snad někdy začátkem srpna,“ dodává. „Takže to rozhodně vypadá, že budu slavit narozeniny v průběhu celého roku.“
Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová
Když byla Jane Seymourová dotázána na tajemství toho, jak si i ve svém pokročilém věku udržuje svěží tvář, odvětila, že je velkou příznivkyní peelingů a ochrany pokožky. Denně používá hydratační krémy a na noc používá na obličej noční krém s retinolem.
„Pravda je, že když se dlouhodobě držím kvalitní stravy a hydratace, i moje pokožka vypadá jednoznačně lépe. Jím proto hodně zeleniny a ovoce,“ říká s tím, že některé vitamíny bere i ve formě doplňků stravy. Dopustit nedá ani na ochranné krémy proti slunci a klobouky, přičemž se celkově snaží příliš nezdržovat na sluníčku kolem poledne.
Seymourová, která hrála mimo jiné bondgirl Solitaire v akčním firmu Žít nebo nechat zemřít, na Instagramu poděkovala svým fanouškům za všechna milá narozeninová přání. A na oplátku jim popřála úspěch v jejich vlastní tvorbě.
V nedávném rozhovoru během předávání cen Movies for Grownups Awards také zmínila, že začala pracovat na psaní autobiografické knihy. Materiálu má prý tolik, že se tam ani všechno nevejde.