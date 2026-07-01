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Jane Seymourová tvrdí, že nemá v obličeji žádné výplně ani ošetření laserem

  11:02
Jane Seymourová (únor 2025)

Jane Seymourová (únor 2025) | foto: ČTK

John Zambetti a Jane Seymourová (červen 2026)
John Zambetti a Jane Seymourová (červen 2026)
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
28 fotografií
Herečka Jane Seymourová tvrdí, že ve svých 75 letech nestárne s pomocí výplní ani laserových ošetření. Představitelka doktorky Quinnové říká, že se nesnaží vypadat o desítky let mladší a při herectví je pro ni důležitější přirozená mimika než dokonale hladká pleť.

„Žádné lasery ani výplně. Tak to prostě je. Nesnažím se vypadat jako třicetiletá, když je mi pětasedmdesát let. Tedy, možná šedesátka by byla fajn,“ zažertovala na galavečeru Songwriters Hall of Fame 2026.

„Hraji hodně starších žen. A pravda je, že pro mě osobně herectví, kterému se věnuji, netojí na půvabu, ale spíš na silných emocích. A pro autentické emoce potřebujete, aby fungoval každý sval,“ dodala.

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Seymourová zároveň uvedla, že je nyní nejšťastnější ve svém životě. K profesním úspěchům přidala radost v osobním životě. Nedávno se zasnoubila se zpěvákem a skladatelem Johnem Zambettim, s nímž žije tři roky.

Herečka byla čtyřikrát vdaná. Jejím prvním manželem byl britský divadelní režisér Michael Attenborough. Vzali se v roce 1971 a rozvedli se po dvou letech. V roce 1977 se Seymourová provdala za spisovatele Geoffreyho Planera. Jejich manželství ale vydrželo jen rok.

V roce 1981 si vzala obchodníka Davida Flynna, s nímž má dceru Katherine (44) a syna Seana (40). Rozvedli se v roce 1992. O rok později se provdala za amerického herce Jamese Keache. Manželství jim vydrželo až do roku 2015. S ním má Seymourová další dvě děti, dvojčata Johna a Kristophera (31). Vychovávala ale také dvě nevlastní děti – Jenni Flynnovou a Kalena Keache. Zambetti byl jednou ženatý a má dvě děti.

12. prosince 2025
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