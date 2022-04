Nepodstoupila jsem žádnou plastickou operaci, tvrdí herečka Jane Seymourová

„Jsem jedna z mnoha hereček v Hollywoodu, která nikdy nepodstoupila žádný estetický zákrok,“ uvedla Joan Collinsová (88) na svém Instagramu. Reagovala tak na vyjádření herečky Jane Seymourové (71), podle které jsou takové herečky na americké filmové scéně jen dvě. Sama Seymourová má za sebou však pravděpodobně několik estetických vylepšení.

Roztržku mezi dlouholetými přítelkyněmi odstartovala poznámkou Jane Seymourová. „Jsem v Hollywoodu výjimečná tím, že jsem nepodstoupila žádnou plastickou operaci. Znám jen jednu další herečku, která také nemá žádné vylepšení. I když teď už možná ano,“ řekla deníku Daily Express.

Plastická operace by ji prý mohla připravit o herecké příležitosti. „Cítím, že jako herečka potřebuji mít všechny části obličeje kvůli výrazu dokonale pohyblivé. A jsem v životní fázi, kdy mi nejde jen o to, abych vypadala dokonale. Jde hlavně o to, abych dobře hrála danou postavu,“ vysvětlila své rozhodnutí odmítat celoživotně invazivní kosmetické zákroky.

Bývalá Bond girl ale jako by zapomněla, že se již v minulosti přiznala k podstoupení augmentace prsou, tedy jejich zvětšení. V roce 2007 herečka uvedla, že se po porodu dvojčat rozhodla pro implantáty, i když ty, které zvolila, byly na hollywoodské poměry nezvykle malé. „Můj plastický chirurg mi je musel speciálně objednat,“ řekla kdysi v rozhovoru pro magazín People.

Roger Moore a Jane Seymourová v bondovce Žít a nechat zemřít (1973)

V roce 2012 se k operaci podrobněji vyjádřila v rozhovoru pro Daily Mail. „Nikdy jsem neměla velké poprsí. Museli mi udělat menší implantáty, ale chtěla jsem hlavně zpátky původní tvar prsou. Oblečení mi hned padlo a vypadalo mnohem lépe. Byl to dobrý krok,“ pochvalovala si.

Později se přiznala také k liftingu. „Bylo to před víc než deseti lety. Měla jsem pytle pod očima a pokleslá víčka a fotografové říkali, že nechtějí donekonečna řešit jejich odstraňování ve Photoshopu,“ uvedla.

Reakce o sedmnáct let starší hvězdy seriálu Dynastie Joan Collinsové na sebe nenechala dlouho čekat. Na Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém se proti komentáři Seymourové ohradila. „Je nás spousta, Jane,“ uvedla nesouhlasně s poznámkou, že v celém Hollywoodu rozhodně nejsou jen pouhé dvě starší herečky bez estetických zákroků.

