Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Jane Seymourová promluvila u příležitosti 20. výročí úspěšné komedie Nesvatbovi o tom, jak si s přibývajícím věkem udržuje mladistvého ducha. V rozhovoru pro magazín People se svěřila, že věk si musí doslova připomínat.
„Každé ráno se musím probudit a připomenout si, kolik mi vlastně je, protože uvnitř se cítím spíš na čtyřicet nebo padesát,“ řekla Seymourová.
Herečce nedělá problém ani zvládat dlouhé natáčecí dny. „Na place pracuji až 14 hodin denně a držím krok se všemi. Nepotřebuji žádné nápovědy. Učím se stránky a stránky textu a mám spoustu energie. Myslím si, že je to proto, že pořád pracuji a snažím se být lepší v tom, co dělám, protože svou práci miluji – myslím, že mě to udržuje mladou.“
Také čas strávený s rodinou ji omlazuje. „Mám vnoučata a vlastní děti, některým je něco málo přes čtyřicet. Jsem součástí jejich sociálního okruhu. Takže v reálném životě jsem se nikdy nedostala do skupiny: Teď už jsi starší člověk, takže trávíš čas s lidmi, kteří jen hrají golf. Vůbec ne. Spíš úplný opak,“ prohlásila.
Od fanoušků neustále slyší, že je inspiruje k tomu, aby i po sedmdesátce žili naplno. „Stala jsem se svým způsobem téměř ukázkovým případem toho, že i po sedmdesátce je život. A když říkám sedmdesátka, tak se vůbec tak necítím. Když se podívám na svou matku, když byla naživu a bylo jí padesát, řekla bych, že byla ve středním věku. Já se tak vůbec necítím. Cítím se plná energie. Mám víc energie než většina mladých lidí na place. Pracuji déle a tvrději — a miluju to,“ vysvětlila rodačka z Velké Británie.
Seymourová přiznala, že s věkem také získala mnohem otevřenější přístup k životu. „Miluju život. Říkám tomu zážitkové žití. Teď je to tady. Nevím, co bude zítra. Takže chci trávit čas jen tím, co mě baví, co mě opravdu těší. A dbám na to, aby i práce byla zábavnou životní zkušeností,“ dodala.
Herečka také prozradila, že si stále užívá aktivní sexuální život. Herečka, která v únoru oslaví pětasedmdesátiny, byla čtyřikrát vdaná a nyní randí s hudebníkem Johnem Zambettim.
„Nevím, kam ten čas zmizel, ale mám energii, jakou jsem měla, když mi bylo čtyřicet. Příští rok mi bude pětasedmdesát a jsem velmi sexuálně aktivní. V jistém smyslu jsem se stala takovým plakátovým příkladem toho, že život po sedmdesátce stále existuje,“ tvrdila Jane magazínu People.