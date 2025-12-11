Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Autor: ,
  14:10
Jane Seymourová oslaví za pár měsíců pětasedmdesáté narozeniny a přesto tvrdí, že se stále cítí být o dvacet až třicet let mladší. Představitelka Doktorky Quinnové prozradila, co přispívá k její mladistvé duši. Prozradila také, že i ve svém věku je stále velmi sexuálně aktivní.
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024) | foto: Instagram @janeseymour

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
Jane Seymourová
Jane Seymourová (Los Angeles, 27. dubna 2024)
31 fotografií

Jane Seymourová promluvila u příležitosti 20. výročí úspěšné komedie Nesvatbovi o tom, jak si s přibývajícím věkem udržuje mladistvého ducha. V rozhovoru pro magazín People se svěřila, že věk si musí doslova připomínat.

Jane Seymourová (únor 2025)

„Každé ráno se musím probudit a připomenout si, kolik mi vlastně je, protože uvnitř se cítím spíš na čtyřicet nebo padesát,“ řekla Seymourová.

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)
Jane Seymourová
31 fotografií

Herečce nedělá problém ani zvládat dlouhé natáčecí dny. „Na place pracuji až 14 hodin denně a držím krok se všemi. Nepotřebuji žádné nápovědy. Učím se stránky a stránky textu a mám spoustu energie. Myslím si, že je to proto, že pořád pracuji a snažím se být lepší v tom, co dělám, protože svou práci miluji – myslím, že mě to udržuje mladou.“

Také čas strávený s rodinou ji omlazuje. „Mám vnoučata a vlastní děti, některým je něco málo přes čtyřicet. Jsem součástí jejich sociálního okruhu. Takže v reálném životě jsem se nikdy nedostala do skupiny: Teď už jsi starší člověk, takže trávíš čas s lidmi, kteří jen hrají golf. Vůbec ne. Spíš úplný opak,“ prohlásila.

Sex je bolestivý a je třeba se s tím srovnat, říká o menopauze Seymourová

Od fanoušků neustále slyší, že je inspiruje k tomu, aby i po sedmdesátce žili naplno. „Stala jsem se svým způsobem téměř ukázkovým případem toho, že i po sedmdesátce je život. A když říkám sedmdesátka, tak se vůbec tak necítím. Když se podívám na svou matku, když byla naživu a bylo jí padesát, řekla bych, že byla ve středním věku. Já se tak vůbec necítím. Cítím se plná energie. Mám víc energie než většina mladých lidí na place. Pracuji déle a tvrději — a miluju to,“ vysvětlila rodačka z Velké Británie.

Seymourová přiznala, že s věkem také získala mnohem otevřenější přístup k životu. „Miluju život. Říkám tomu zážitkové žití. Teď je to tady. Nevím, co bude zítra. Takže chci trávit čas jen tím, co mě baví, co mě opravdu těší. A dbám na to, aby i práce byla zábavnou životní zkušeností,“ dodala.

Herečka také prozradila, že si stále užívá aktivní sexuální život. Herečka, která v únoru oslaví pětasedmdesátiny, byla čtyřikrát vdaná a nyní randí s hudebníkem Johnem Zambettim.

„Nevím, kam ten čas zmizel, ale mám energii, jakou jsem měla, když mi bylo čtyřicet. Příští rok mi bude pětasedmdesát a jsem velmi sexuálně aktivní. V jistém smyslu jsem se stala takovým plakátovým příkladem toho, že život po sedmdesátce stále existuje,“ tvrdila Jane magazínu People.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Patrik Hezucký byl legendou českého éteru

Nejčtenější

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)

Pokud jste se ve čtvrtek pohybovali v okolí Staroměstského náměstí v Praze, mohli jste potkat slavnou hollywoodskou hvězdu Julii Robertsovou (58). V ženě v péřovce s čepicí na hlavě a brýlemi však...

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Patrik Hezucký a Nikola Pastirčáková

Manželka Patrika Hezuckého promluvila poprvé o tom, co bylo příčinou úmrtí jejího muže. Nikola Hezucká popsala, že oblíbenému moderátorovi Ranní show lékaři začátkem září oznámili, že má nádor...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Otce nepoznal, matka ho odložila. Hezucký tajemství své rodiny odhalil jen jednou

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký svého francouzského otce nikdy nepoznal a vlastní matka ho v jeho pěti letech nechala své sestře, aby mohla žít s novým mužem. O zvláštním dětství promluvil moderátor jen jednou, v...

Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Jane Seymourová oslaví za pár měsíců pětasedmdesáté narozeniny a přesto tvrdí, že se stále cítí být o dvacet až třicet let mladší. Představitelka Doktorky Quinnové prozradila, co přispívá k její...

11. prosince 2025  14:10

Bývalá Playmate výrazně zhubla. Rok jím jen kašovitou stravu, říká McCarthyová

Bývalá playmate Jenny McCarthyová vypadá i po padesátce skvěle. (2025)

Americká herečka a modelka Jenny McCarthyová v posledním roce výrazně zhubla a nyní se pochlubila vyrýsovanou figurou. Rodačka z Illinois prozradila, že za úbytkem váhy jsou zdravotní potíže...

11. prosince 2025  12:34

Milan a Sasha poprvé na pódiu. Shakira si na koncertě zazpívala se syny

Shakira a její synové Milan Piqué Mebarak a Sasha Piqué Mebarak v Los Angeles...

Kolumbijská zpěvačka Shakira (48) si pro argentinské fanoušky připravila překvapení. Na koncertě v Buenos Aires se vedle ní na pódiu objevili synové Milan (12) a Sasha (10). Oba si s maminkou...

11. prosince 2025  10:22

Influencerky chtějí vyhrát Miss Czech Republic. Na kritiku jsem zvyklá, říká Alagia

Na semifinále Miss Czech Republic nechyběly ani známé české influencerky Hana...

Na semifinále Miss Czech Republic, kde se dívky předvedly v plavkách, nechyběly ani známé influencerky Dominique Alagia a Hana Dědková, které mohou diváci znát z reality show Love Island. V rozhovoru...

11. prosince 2025  9:30

Vašo nebyl nesvéprávný, syn na něm začal vydělávat. Vdova o pekle po smrti Patejdla

Premium
Manželka zesnulého hudebníka Vašo Patejdla Miluše

Když zemřel všestranně nadaný hudebník Vašo Patejdl, byl to šok pro všechny jeho fanoušky. Největší bolest ale zasáhla rodinu. O jeho skonu, problémech po jeho smrti i jejich kouzelném seznámení...

11. prosince 2025

Cítím náklonnost k ženám, odhalila sexuální orientaci „holčička“ z vánoční reklamy

Sandra Flemrová v roce 2025 a v roce 2003 ve slavné vánoční reklamě

Sandru Flemrovou zná celá země jako holčičku z vánoční reklamy na Kofolu z roku 2003, která je i po více než dvaceti letech stále velmi populární. Dnes už šestadvacetiletá Flemrová se na veřejnosti...

11. prosince 2025  8:30

Nevím, jestli bych byla hrdinkou, říká Lucie Benešová po návštěvě Titaniku

Lucie Benešová a její dcera Lara Matonohová (20. listopadu 2025)

„Půjdeme na to ještě jednou a všichni,“ řekla Lucie Benešová po slavnostním zahájení velkolepé výstavy Titanic v pražských Letňanech, kterou si zatím prohlédla jenom s maminkou a nejmladší dcerou...

11. prosince 2025

Manžela jsem poznala v nebi nad Paříží, prozradila zpěvačka Iva Frühlingová

Iva Frühlingová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince 2025)

Zpěvačka a spisovatelka Iva Frühlingová (43) si vybudovala kariéru nejen doma, ale i ve Francii. Má k této zemi silné kořeny a jak prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, právě cestou tam poznala i...

11. prosince 2025

Mesarošové poškodili na akupunktuře plíci. Bude to mít dohru, vzkázala

Dominika Mesarošová (září 2025)

Modelka Dominika Mesarošová (40) má za sebou hospitalizaci ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde jí zachránili po nešťastné události, která se jí stala po špatně vedené akupunktuře.

10. prosince 2025  19:20

Vévodkyně Meghan napsala odcizenému otci, kterému amputovali nohu

Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan napsala dopis svému otci Thomasovi Marklovi, se kterým má už několik let napjatý vztah. Otec manželky prince Harryho je v nemocnici po amputaci nohy. Mluvčí Meghan zároveň...

10. prosince 2025  16:47

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

10. prosince 2025  12:02

Bobek šel na striptýz, tak jsem začala chodit s Kleinem, popsala Čunderlíková

Andrea Čunderlíková a Ladislav Klein v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince...

Představitelka krásné sestry Iny z legendární Nemocnice na kraji města Andrea Čunderlíková (73) žije už víc než 50 let po boku muzikanta Ladislava Kleina (81), který hrál mimo jiné ve skupině...

10. prosince 2025  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.