Móda určuje charakter. Každý se obléká podle toho, jaký je, říká Jana Švandová

Jenom malé ohlédnutí, jak jste prožila Vánoce, byl salát s kaprem? A co dárky?

Kapr byl a k němu vždy vyrábíme salát podle receptu po babičce, úplně obyčejný, jednoduchý a bez majonézy. K bramborovému salátu děláme ještě celerový a k rybě si přidáváme nastrouhaný křen. I tenhle zvyk jsme zdědili po babičce a chutná to výborně, jde o takové naše rodinné speciality. A co se týče dárků, s mužem se snažíme obdarovat hlavně vnoučata. Spolu si řekneme, že dárky nebudeme nijak „hrotit“. Většinou si dáváme totiž jeden společný, jezdíme v zimě na dovolenou. Zrovna teď v únoru se chystáme do Jižní Afriky a to je veliká věc!

Tchyně, ty trochu potvory, se hrajou strašně dobře, protože jsou negativní, vlastně je dělám daleko radši než třeba kladné role.