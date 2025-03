Švandová o sexuálních koučích: Mně nic vysvětlovat nemusí, odžila jsem si to

„Vrátila jsem se před týdnem z Afriky a přemýšlela jsem, co ti přivézt. Chtěla jsem, aby to bylo něco neobvyklého. A pak jsem na tržišti objevila… prak!“ řekla herečka s úsměvem a moderátora Jana Krause dárkem nadchla, protože prak v dětství patřil k jeho základní výbavě.

Herečka se ale v Africe nevěnovala jen shánění dárku. „Hráli jsme golf, jezdili po vinicích, chodili na dobré večeře…“ vypráví a dodává, že golfu se věnuje až v posledních letech.

„Já jsem se dala na golf, až když už jsem byla starší a nešly mi jiné sporty jako lyžování nebo tenis. Dřív jsem hrála tenis, ale moc mi nešel. Zato mi to při něm vždycky moc slušelo!“ říká s úsměvem. „Měla jsem krásnou sukýnku, raketku… Hrála jsem sice blbě, ale vypadala jsem dobře, protože jsem vždycky dbala na módu, a ještě jsem tak pěkně hýbala pozadím.“

Kromě sportu je stále aktivní i v herectví. „Čím jsem starší, tím mám víc práce. A docela hezké práce!“ pochvaluje si Jana Švandová. „Možná je to proto, že těch babiček je čím dál míň, a některé už si nepamatují texty. Já zatím ano.“

Při nedávném natáčení komediálního seriálu ale narazila na problém. „Řekli, že jsem moc sexy na babičku! Tak jsem se musela udělat ne-sexy, a ono se to podařilo. A to mě strašně baví,“ dodává šaramantní herečka, kterou známe především z rolí reprezentujících ženství v jeho nejryzejší podobě.

„Mě jako ženu těší, když mě muž pochválí, pohladí, oblékne do saka nebo do kabátu. A řekne, že mi to sluší, že jsem dneska pěkná a ještě mě třeba takhle poplácne,“ přiznává a dodává, že v dnešní době přehnané korektnosti a sex koučů to mladí herci nemají lehké. „Mně nikdy nikdo nic vysvětlovat nemusel. Všechno jsme si za mlada odzkoušeli sami.“