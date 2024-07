Natáčení mě nabíjí, dodává mi energii a chuť dál žít, říká Jana Švandová

Díky Instagramu se vaši fanoušci mohou dozvědět, že jste fotbalová fanynka.

Tak to zase úplně ne. (smích) Ale je pravda, že jsme s manželem vyrazili na fotbalové mistrovství Evropy do Hamburku. Vzali jsme s sebou hlavně vnuka, který má k fotbalu hodně blízko. Byla jsem na takové události snad podruhé v životě a moc jsem si to užila! Dokonce jsem si na utkání Čechů s Gruzií pořádně zafandila a zakřičela. Kdy jindy si tohle člověk může dovolit?

Není to ale jediná velká sportovní událost, kterou jste letos absolvovala.

Letos to máme hodně ve znamení sportu. Chystáme se do Londýna na Wimbledon. Moc se těším už jen proto, že jsem tenis kdysi sama hrávala a všichni kolem mě ho hrají. Fandit budeme samozřejmě našim hráčům, a na tenisové legendy jako jsou Steffi Graffová, Martina Navrátilová, Ivan Lendl a další můžu zavzpomínat i v úžasném muzeu historie turnaje, které se nachází v areálu přímo pod slovutným centrkurtem.

Určitě budou legendární jahody se smetanou...

To si pište! (smích) To patří k místní atmosféře. Ujít si tu pochoutku rozhodně nenechám.

Hodně cestujete a váš profil na Instagramu prozradil i nedávný výlet do Lisabonu.

Tam jsme byly s kamarádkou, která žije v Kanadě. Když zavítá do Evropy, vždycky někam takhle na pár dní vyrazíme. Mám ráda vzpomínky, vracím se k nim pak díky fotkám, které si na cestách pořizuji. Ale jestli se mě ptáte, jestli si vozím nějaké suvenýry z cest, tak to ne. Vzpomínky jsou nejdůležitější. Ty z Lisabonu se budou vázat k fasádám z modrých kachliček, nádhernému hudebnímu stylu fado nebo k úchvatné plavbě lodí při západu slunce po řece Tejo, která vtéká do oceánu.

V poslední době za sebou máte docela dost práce, máte vůbec čas odpočívat?

Ale ano, je toho tak akorát, zaplaťpánbůh, jak já říkám. Je to pro mě ohromně nabíjející, dodává mi to energii a chuť dál žít. Dotočila jsem tři seriály: Zoo, druhou sérii Sex O’ Clock – ten mimochodem zbožňuje moje třináctiletá vnučka – a seriál režírovaný Honzou Hřebejkem Věčně mladí, který se točil na Slovensku. A na podzim budu pokračovat v projektu Jedna rodina.

Jste módní ikona, vaše vytříbená elegance je pověstná. Kde si pořizujete oblečení?

Jestli mě takhle vidíte, tak to je vtipné, protože já se stejně nejlíp cítím v takovém sportovně ležérním stylu. Ten je mi nejbližší. Občas spolupracuji s návrháři jako třeba letos s Martinou Pipkovou Loudovou, jejíž model jsem oblékla na zahajovací ceremoniál karlovarského filmového festivalu.

Letos je to mimochodem třicet let, co váš spolužák a vrstevník Jiří Bartoška šéfuje tomuto filmovému festivalu.

Ani mi to nepřipomínejte! Mám pocit, že se všechno událo nějak moc rychle. (smích) S Jirkou jsme kamarádi od gymnázia, které jsme společně navštěvovali v našich rodných Pardubicích. Ten vzpomínkový sestřih, který právě vzdal Jirkovi na zahajovacím festivalovém ceremoniálu hold, byl pro mě hodně dojemný. Uvědomila jsem si, jak život utíká a co všechno jsme spolu zažili. Jak už jsem řekla, mám ráda vzpomínky a jsem vděčná za každý nový zážitek, který mi život přinese.