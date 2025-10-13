Vnučka Jany Švandové kope za Duklu. Její praděda tam byl lékařem

Autor:
Jana Švandová je už několikanásobnou babičkou, takže slavnostní otevření Wonderlandu v Letňanech pro ni bylo vítanou příležitostí, jak si s rodinou zpříjemnit podvečer. Jenomže mezi obřími figurkami současného pohádkového světa se trochu ztrácela.
Jana Švandová a její vnučka Evelína (25. září 2025)

Jana Švandová a její vnučka Evelína (25. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Jana Švandová (25. září 2025)
Jana Švandová s vnoučaty (25. září 2025)
Jana Švandová, její vnučka Evelína, vnuk Orren a syn Hubert Topinka (25. září...
Jana Švandová a její vnučka Azaria Topinková
49 fotografií

„Moderní pohádky moc neznám, já znám ty klasické. Když vidím Šmouly, tak ty ještě poznávám, ale některé postavičky mi už nic neříkají, takže se ptám dětí a ony mi vysvětlí, kdo je kdo,“ přiznala. Do Wonderlandu, plného světelných atrakcí, vzala vnoučata Orrena a Evelínu, svého syna i jeho manželku.

„Pro mě v dětství byla nejvíc chodící panenka. Byla jsem jedna z prvních, která ji měla. Ta pro mě byla nej, nej, nej nej. A pak jsem od mládí sledovala Pyšnou princeznu a Zlatovlásku, takže jsem vyrostla na klasice,“ zavzpomínala.

Jana Švandová s vnoučaty (25. září 2025)

Od oblíbeného plyšového medvídka, se kterým si v dětství hrála, se dokonce nikdy neodloučila, a tak ho mohla podědit její první vnučka Azaria. „Už je chudáček celý odrbaný, ale pořád ještě drží,“ usmívá se herečka.

Pětiletý Orren má rád pohádkové postavičky, ale vnučky už raději dostávají k Vánocům nebo narozeninám věci technického rázu. A nejstarší vnuk, kterého do rodiny přivedl její manžel Pavel Satorie, už má úplně jiné zájmy, protože je mu osmnáct. Je zapálený sportovec, hraje fotbal. Tomu se věnuje i Evelína. Hraje za Duklu, což bylo zjevné na první pohled, když na hlavě měla čepici s velkým nápisem. Geny zapracovaly, protože její pradědeček Hubert Topinka, otec exmanžela Jany Švandové, byl lékařem Dukly. Evelínina starší sestra Azaria by zase chtěla být po babičce herečkou.

„Mám velkou rodinu a jsem za to moc ráda. Jsem ze tří sester, ale sama mám jenom syna, ale ten mi dal tři vnoučata, za což jsem mu vděčná,“ říká upřímně Švandová.

Jana Švandová a její vnučka Azaria Topinková

S vnoučaty bývá, jak jí čas dovolí. „Když to jde, vyzvedávám malého ze školky nebo si děti beru v létě na chalupu,“ vypráví. Ani tři děti na ni nejsou moc. „Holky už jsou velké a Orren taky není žádné miminko,“ vysvětluje.

Coby herečka si na nedostatek rolí ani teď ve vyšším věku nemůže stěžovat. Chybí ale mezi nimi nějaká pohádková bytost. Hrála jenom zlou sestru v divadelním muzikálu Popelka, na který ale nemá právě veselé vzpomínky, protože producent jí stejně jako dalším jejím kolegům zůstal část honorářů dlužen.

„Princezny jsem ale v televizi nikdy nehrála, což je zvláštní. Asi jsem se hodila spíš na jiné role. Nebyla jsem takový ten křehký princeznovský typ. No a teď mě to kvůli vnoučatům trochu mrzí, mohla jsem jim to ukázat. Ale zase mě vidí v něčem jiném,“ říká smířeně. „A možná mě potkají ještě nějaké ježibaby.“

Jana Švandová

V současné době se objevuje na obrazovkách Novy v seriálu Bratři a sestry, kterému jeho tvůrci přezdívají genetická detektivka. „Točíme do března, byla připravená další série, ale ta se zatím odkládá,“ vyvrací spekulace, že natáčení už skončilo.

„Já tam hraju babičku Báry Černé a mám syny, které hraje Roman Zach a Honza Zadražil. Moc mě to baví, ty příběhy jsou strašně silné. Proto jsem taky do toho šla. A ta moje postava je zase úplně jiná babička a tchyně, než jsem hrála doteď. Je hodně moderní.“

Sama taky dělá, co může, aby byla „v obraze“. „Snažím se držet krok. Když člověk chce v tomhle světě fungovat, musí se seznamovat i s moderními technologiemi,“ dodává.

Jan Grundman, Jana Švandová a Veronika Žilková v seriálu Bratři a sestry (2025)

Seriál, ve kterém protagonisté zjišťují, že mají víc sourozenců a příbuzenských vazeb, než si mysleli, byl pro tvůrce i herce inspirací, aby si nechali udělat genetický test a zjistili tak, jak jsou na tom oni sami. Jana Švandová pátrala po svých předcích už předtím.

„Naše rodinné větve sahají hodně daleko, tak jsem si to nechala zjistit a došla jsem až do sedmnáctého století. Hlavně jsem chtěla vědět, jak je to s tou mojí židovskou rodinou. Protože moje babička byla Židovka a maminka z poloviny taky. Takže já jsem z jedné čtvrtiny Němka, z druhé Slovenka a ta třetí čtvrtina ve mně je Židovka, i když to zní neuvěřitelně,“ odkrývá pozadí svého původu. „Nebyli čistí Židé, tak za války problémy neměli.“

„Maminka, která žila ve Vrchlabí a uměla německy, měla spíš starosti po válce a mě dodneška mrzí, že nás děti nenaučila německy. Jenomže tenkrát mluvit německy nemohla, to by ji ukamenovali,“ vzpomíná herečka na hrůzné období německé okupace i těžká léta po ní.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

Vnučka Jany Švandové kope za Duklu. Její praděda tam byl lékařem

Jana Švandová je už několikanásobnou babičkou, takže slavnostní otevření Wonderlandu v Letňanech pro ni bylo vítanou příležitostí, jak si s rodinou zpříjemnit podvečer. Jenomže mezi obřími figurkami...

13. října 2025

Janu Bendigovi posílají ženy svoje oblečení. Točí v něm seriál

Na YouTube točí seriály, ve kterých mimo jiné paroduje romskou komunitu. Když si ale měl Jan Bendig stoupnout před kameru v seriálu Ratolesti, nebylo mu úplně do smíchu. Zároveň si tím však splnil...

13. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

12. října 2025  21:24

Kdo je Zrádkyně Bára Krčmová? Herečka a moderátorka překvapila neznalostí

Barbora Krčmová se stala známou tváří a hlasem v českém mediálním prostoru především díky svému populárnímu true crime podcastu Opravdové zločiny. Ve druhé řadě reality show Zrádci na TV Prima se...

12. října 2025  21:09

Nevěděla jsem, že končí, říká Kristin Davisová o pokračování Sexu ve městě

Kristin Davisová (60) se proslavila hlavně rolí Charlotty Yorkové Goldenblattové v Sexu ve městě a jeho pokračování. Nyní přiznala, že ji zpráva o konci seriálu A jak to bylo dál… po třech řadách...

12. října 2025  13:42

Kristýna Plíšková je dvojnásobnou maminkou. Prozradila i jméno miminka

Bývalá tenistka Kristýna Plíšková se na sociálních sítích pochlubila zprávou, že už je dvojnásobnou maminkou. Na Instagramu ukázala druhého syna. S manželem, fotbalistou Dávidem Hanckem, mají už...

12. října 2025  9:18

Pedofilního rockera Iana Watkinse zavraždili ve vězení. Podřízli mu krk

Bývalý frontman britské kapely Lostprophets Ian Watkins je po smrti. Podle britských médií osmačtyřicetiletého zpěváka, který si odpykával trest 35 let za zneužívání dětí, zavraždil spoluvězeň....

12. října 2025  7:24

Budu hrát, dokud budu vědět, kam jdu a co říkám, směje se Ilona Svobodová

Ilona Svobodová (65) je se seriálem Ulice spjata od jeho začátku. Herečka, známá ale i z divadla, dabingu a práce v rozhlase, v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o začátcích nekonečného seriálu....

12. října 2025

Nebýt obětí vlastního života. To je mé životní krédo, říká Vlastina Svátková

Kromě hraní a psaní je její vášní také malování. Herečka Vlastina Svátková (43) říká, že už ale neřeší, jestli se někomu bude její tvorba líbit, jestli uspěje nebo ne. Prostě tvoří. V rozhovoru pro...

12. října 2025

Bolka Polívku z představení odvezla záchranka. Je v péči lékařů, oznámilo divadlo

Herec Bolek Polívka (76) v pátek nedohrál představení DNA, kde účinkuje s dcerou Annou Polívkovou. Kvůli nevolnosti ho odvezla záchranná služba. Divadlo Bolka Polívky v sobotu podvečer v prohlášení...

11. října 2025  12:04,  aktualizováno  18:32

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Reese Witherspoonová se rozpovídala o vztahu, v němž byla zneužívána

Reese Witherspoonová (49) zavzpomínala na to, jak byla v jednom ze svých vztahů zneužívána. Hollywoodská herečka tvrdí, že to výrazně ovlivnilo její život. S kým v tom toxickém vztahu byla, ovšem...

11. října 2025  14:21

Nebyla jsem na žádných plastikách. Na nose mám jen výplň, tvrdí Lana Del Rey

Americká zpěvačka Lana Del Rey (40) se pustila do diskuze s fanoušky poté, co ji jeden obvinil z toho, že má plastiku nosu. Autorka hitu Born to Die na sociální síti odhalila, jaké zákroky skutečně...

11. října 2025  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.