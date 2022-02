Jana Šulcová byla v hereckých rolích bezchybná, v těch vztahových nikoliv

Život není to, co chceme, ale co vydržíme. Janě Šulcové několikrát zaťukal na dveře ďábel a ona ho pustila dovnitř. Z pekla ale vždy dokázala uniknout. Na první pohled by se mohlo zdát, že ji ze dna pomohla rodina, ta ovšem sehrála v jejích životních strastech zásadní roli.