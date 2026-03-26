Táta léčil i zlomeninu priessnitzovými obklady, říkají Jana a Kateřina Strykovy

Už od mala jedna směřovala k tanci a druhá k herectví. Kateřina Stryková si ale musela svoji budoucí profesi doma vybojovat, tatínek uměleckým disciplínám nakloněn nebyl. Její o pět let mladší sestra Jana šla taky nejdřív na gymnázium.
Jana Stryková a její sestra Kateřina

Jana Stryková a její sestra Kateřina | foto: Lenka Hatašová

„Naše babička hrávala ochotnické divadlo, ale my jsme ji s Janičkou na jevišti nikdy neviděly, věnovala se tomu v mládí. Ale fandila nám, a když jsem začala tancovat a sestra hrát, chodila na naše představení,“ vypráví Kateřina Stryková, bývalá tanečnice proslulého souboru UNO.

Dnes se věnuje józe, dává soukromé lekce a připravuje budoucí konzervatoristy na přijímací zkoušky. A do toho samozřejmě sleduje vše, čím prochází v soukromém i profesním životě její sestra Jana. Nemohla tudíž chybět na premiéře inscenace Soukromé životy v Divadle Bez zábradlí, ve které Jana Stryková hrála po boku Jiřího Hány, Miloslava Tichého a Anežky Saicové.

Přišla společně s maminkou, která bývala inspicientkou. Šarmantní dáma, menší postavy je dcerám oporou a Janě dokonce pomáhala zvládnout roli Amandy. „Ona měla scénář, já měla scénář a po telefonu mi nahazovala text. Ale i s Jirkou jsme si hodně volali a tímhle způsobem se ho učili,“ prozrazuje herečka.

„Náš tatínek byl zapálený sportovec, vedle své práce trénoval fotbalisty, tak nás vedl tímto směrem. Ale já odjakživa chtěla tančit a sestra byla zase od malička mimořádně verbálně schopná. Už jako malé dítě uměla nazpaměť všechny scénky Šimka a Grossmanna a bavila tím okolí. Sice tomu, co říká, vůbec nerozuměla, ale uměla to i s tou dikcí a intonací. Takže bylo vidět, že nejspíš půjde tímto směrem.…,“ prozrazuje Kateřina.

„Naše maminka ale tvrdí, že se inspirovala mnou, když jsem začala tančit v UNO a odešla do Prahy. Předtím dělala stejně jako já gympl a myslím, že byla jeden semestr i na právech, než šla na DAMU. A vždycky byla velká čtenářka a umí jazyky. Mluví výborně anglicky a německy,“ dodává s obdivem.

Sama se věnovala vrcholově moderní gymnastice. Dokonce byla v reprezentaci a na mistrovství Evropy juniorů se umístila na devatenáctém místě. Ale její srdce toužilo po tanci. Jenomže... „Táta byl pro sport, ale pro umění ne. I když maminka pracovala v divadle, moc to nepodporoval, nechtěl, abychom šly touto cestou. Takže když mě vybrali v deseti letech na konzervatoř, řekl, že nikam nepůjdu, že budeme sportovat. Takže jsem dál dělala gymnastiku,“ vzpomíná Kateřina.

„Ale když pak byl o pár let později vypsán konkurz do taneční skupiny UNO, tak strašně jsem se ho chtěla zúčastnit, že mě maminka posadila na autobus a bylo rozhodnuto. Udělala jsem ho a utekla k tanci, protože to prostě bylo nezadržitelné,“ vzpomíná na začátek své kariéry. Do souboru, v němž začala vystupovat od svých šestnácti let, ji přijímal Richard Hes, pozdější spolutvůrce muzikálu Dracula, a Dana Gregorová.

Přesto, že opustila rodné hnízdo ještě coby dítě, za většího dobrodruha považuje svoji sestru. „Janička sama s batohem na zádech procestovala celou Izrael, i brigádu si tam našla. Taky byla v Kambodži a na dalších místech,“ vypráví.

Coby starší sestra se musela v dětství o Janu starat, ale jejich vztah to prý nenarušilo. „Máme se rády. Sice se tak často nevídáme, protože Jana žije s rodinou v Krkonoších, ale jezdíme tam za ní na Vánoce, Velikonoce a oslavy narozenin. Tyhle svátky trávíme společně. A zároveň se mnou jezdí cvičit jógu do Chorvatska,“ říká Kateřina.

Časy, kdy seděla v hledišti a trnula, aby vše dobře dopadlo, má už za sebou. „Když Janička začínala hrát, byla jsem šíleně nervózní, úplně paralyzovaná, ale teď už to beru přirozeně. Pro mě je fantastická herečka, takže si to v hledišti užívám,“ říká.

V inscenaci Soukromé životy hraje Jana Stryková společně s Jiřím Hánou rozvedený pár, který se po letech nečekaně potkává a opět v sobě nachází zalíbení. Přitom jsou každý už zadaný. „Textu je tam opravdu hodně, ale je to dobře napsané, takže i když mi to do hlavy moc nelezlo, byla radost se jím zabývat. Ten autor to napsal chytře, a to mě vždycky baví,“ říká Jana, která se text učí nejlépe za chůze.

Občas jí místo maminky vypomůže partner Matěj Matuška (vnuk zpěváka Waldemara Matušky), s nímž má dvanáctiletého syna. „Bohužel měl moc práce, protože dokončuje jako zvukař velký projekt,“ vypráví. V minulosti mimo jiné pracoval na seriálech Most!, Okresní přebor i Dobré ráno, Brno!

Manželé nejsou a jestli jednou budou, je otázkou, na kterou zatím herečka nezná odpověď. Stejně jako na to, jestli je dobré vracet se k bývalému partnerovi a lepit rozbitý vztah. „Obecnou radu dát nemůžu, protože je to velmi složitá otázka. Ale v té naší hře se oba protagonisté rozhodují také, jakými by chtěli být lidmi. Sice si po rozvodu najdou protějšky, se kterými se cítí bezpečněji a sami se pak chovají líp, ale na druhé straně se v novém vztahu nudí. A co je lepší? Nejlepší je láska,“ dodává.

Hned další den po premiéře jela namlouvat audioknihu Pozor! Pohov!. „Je to moc krásná, vtipně napsaná knížka, kterou by si měl přečíst každý, kdo plánuje rodinu, nebo ji už má. Je o mateřství, o tom, co všechno žena prožívá, když se jí narodí miminko. Tu nekončící lásku, pochybnosti, únavu i všechny problémy v partnerství, které jsou s tím spojené,“ přibližuje děj.

Kateřina má děti odrostlé. Jedenadvacetiletý Matěj studuje medicínu a bezmála devatenáctiletá Johanka chce jít na stejnou školu. „Z tátovy strany lékaři v rodině jsou, ale Matěj s nadsázkou tvrdí, že ho k medicíně inspirovalo dětství. Že jsou s Johankou rádi, že ho v mojí péči vůbec přežili,“ směje se.

„My totiž k lékařům moc nechodíme, jsme trošku drsňáci. Můj táta všechno léčil priessnitzem. Nepovažoval za nutné se nemocemi moc zaobírat. Když si Janička zlomila ruku, uběhl týden, než se šlo k doktorovi. Tatínek byl toho názoru, že se to rozcvičí. Že jí na to dá studený obklad a ono to přejde. Všechno se léčilo priessnitzem a my jedeme stejný model,“ usmívá se.

V kondici se udržuje sportem a jak ona, tak Jana si hlídají stravu. Obě tudíž mají postavy, které jim můžou i mladší ženy závidět.

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční...

Máma natočila porno, šokovala Ornella. Rodina se stěhuje, proběhlo vykuřování domu

Ornella Koktová se na Instagramu ukázala ve spodním prádle a bez retuše (9....

Podnikatelka Ornella Koktová se v dalším dílu svého dokumentu Ornella Life rozpovídala o zákulisí filmového festivalu v Karlových Varech, současném sexuálním životě s partnerem Josefem Koktou i...

26. března 2026

Svatba Pohlreicha ve Švýcarsku byla náš fór na novináře, přiznává Vodochodský

Ivan Vodochodský v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Herec a kuchař Ivan Vodochodský (62) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvil o tom, jak oddával Zdeňka Pohlreicha ve Švýcarsku, aby tím nachytali média a prozradil i své tajné přání prožrat se...

26. března 2026

Nová éra Bradavic začne o Vánocích. Takhle vypadá seriálový Harry Potter

První fotka nového seriálového Harryho Pottera (Dominic McLaughlin) ukazuje...

Společnost HBO na sociálních sítích zveřejnila první ukázky z připravovaného seriálu o Harrym Potterovi. Předtím fanoušky potěšila fotkou, na které Harry v podání Dominica McLaughlina kráčí s...

25. března 2026  20:16

Kristina Kloubková promluvila o své operaci. Našla jsem si bulku, vysvětlila

Kristýna Kloubková na tiskové konferenci TV NOVA

Moderátorka a bývalá tanečnice Kristina Kloubková (49) se po spekulacích rozhodla sama vyjádřit k operaci, kterou podstoupila. Popsala, proč jí lékaři odstranili polovinu štítné žlázy i jak operace...

25. března 2026  18:45

Vždycky se mi líbil, ale nikdy nebyl správný čas, říká Vaňková o Vondráčkovi

Šárka Vaňková a Petr Vondráček (Praha, 2025)

Zpěvačka Šárka Vaňková (38) a hudebník Petr Vondráček (50) otevřeně promluvili o tom, jak se jejich dlouholeté přátelství proměnilo v partnerský vztah. Shodují se, že sympatie mezi nimi existovaly už...

25. března 2026

Pařila s tátou, příjmení si vzala mámy. Lola Rolins slaví 18 a ukázala fotky z dětství

Laura Homolová

Dcera zpěvačky Dary Rolins a hudebníka Matěje Homoly Laura, které se přezdívá Lola, je dospělá. Své 18. narozeniny slavila v luxusní pražské restauraci nedaleko Karlova mostu. Na sociálních sítích se...

25. března 2026  13:40

Popíjení s Olmerem v Košicích. Jak vznikl jeden z nejlepších Svěrákových filmů

Zdeněk Svěrák

Málokdo ví, že za vznikem filmu Obecná škola stál nenápadný večer v hotelu, pár vzpomínek na dětství a jedno spontánní rozhodnutí.

25. března 2026

Po letech hrůzy žije v utajení a snaží se o normální život. Kde je Elisabeth Fritzlová?

Elisabeth Fritzlová na archivním snímku

Případ Elisabeth Fritzlové patří k nejotřesnějším kriminálním kauzám moderní historie. Žena z Rakouska, kterou její otec věznil 24 let ve sklepě pod rodinným domem, kde mu postupně porodila sedm...

25. března 2026  10:33

Skandál v Survivoru a první diskvalifikace v historii soutěže. Co provedl Leoš?

Leoš v Survivoru skončil poté, co porušil pravidla.

Reality show Survivor Česko & Slovensko zažila moment, který se zapíše do její historie. Ostrovem otřásl skandál a soutěžící Leoš se stal vůbec prvním diskvalifikovaným hráčem československé verze....

25. března 2026  8:49

Modelka po srážce s formulí unikla smrti. Následky beru s nadhledem, říká

Iveta Kindlmanová (24. dubna 2025)

Modelku Ivetu Kindlmanovou v polovině září 2022 srazila na Masarykově okruhu v Brně formule. Utrpěla těžká zranění a lékaři zpočátku pochybovali, zda bude ještě chodit. Přestože se zotavila, s...

25. března 2026

Chlapům se budu nějaký čas vyhýbat, říká po rozchodu s Langmajerem Boho

Jitka Boho v Show Jana Krause (březen 2026)

Zpěvačka a bývalá královna krásy Jitka Boho (34) se nedávno rozešla po několikaměsíčním vztahu s hercem Lukášem Langmajerem. V Show Jana Krause popsala, jak je na tom po rozchodu a co jí nejvíc...

25. března 2026

Povinná terapie pro dětské herce? Začněte, než bude pozdě, radí Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe si získal srdce diváků díky roli ve filmech o Harrym...

Daniel Radcliffe (36) je známý především svou ikonickou rolí ve filmové sérii Harry Potter. V novém rozhovoru zavzpomínal britský herec na své dětství strávené před očima veřejnosti a médií a...

24. března 2026  13:02

