Je dobře, že se víc mluví o psích koncentrácích, míní Jana Stryková

Co je teď díky přestěhování jinak? Nebojíte se v horách trochu?

Myslím, že celá rodina je na horách velmi spokojená. Starost o chalupu, každodenní sekání dřeva, zatápění, fyzická práce na zahradě, tyhle všechny radosti a starosti nás velmi spojily. Navíc syn Jáchym je velmi živé dítko, každodenní běhání po kopcích mu velmi vyhovuje. V bytě byl jako lev v kleci.

Bylo složité opustit hlavní město?

Prahu mám jako město velmi ráda, ale neumím v ní odpočívat. Praha pro mě znamená práci, shon, hektiku, rychlé životní tempo. Po narození Jáchyma jsem začala chtít od života i jeho pohodovější tvář, proto jsem velmi často začala utíkat do přírody. Po pár letech jsem si uvědomila, že se ruchu velkoměsta začínám vysloveně vyhýbat. Pořídili jsme si proto chalupu, na kterou jsme se nakonec odstěhovali. Byl to spontánní nápad, nešlo o nějaký důmyslný plán. Dojíždět takto za prací je sice velmi nepraktické, ale bydlení u lesa vám hodiny v autě vynahradí.

Jana Stryková ■ Narodila se 22. dubna 1979 v Brně. ■ Vystudovala činoherní herectví na pražské DAMU, působila v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, pražském Divadle Rokoko, ve Švandově divadle či Divadle na Vinohradech. Od roku 2017 je členkou souboru Činohry Národního divadla. ■ Natočila několik televizních filmů a seriálů, pracuje v rozhlase i v dabingu, namlouvá audioknihy. ■ Populární se stala díky roli zdravotní sestry Kateřiny Vránové v Ordinaci v růžové zahradě, hrála i v seriálu Slunečná. ■ Jejím přítelem je Matěj Matuška, vnuk zpěváka Waldemara Matušky. Společně vychovávají osmiletého syna Jáchyma. Žijí převážně v Krkonoších. ■ Je mimo jiné tváří německé módní značky Oska, která se vyrábí z velké části v České republice.

Je pravda, že máte psa z množírny?

Ano, už druhého! Ještě před devíti lety jsem o množírnách netušila vůbec nic, ale s partnerem jsme na Facebooku narazili na dobrovolnice, které zachraňovaly vysloužilé fenky z množíren a hledaly jim nové domovy. Do naší domácnosti se tak dostala fenka francouzského buldočka Babeta. Byla chuděra v opravdu zuboženém stavu, a ač postoupila řadu operací a léčebných procedur, vydržela s námi pouhé čtyři roky. Teď máme pejska Gustava stejné rasy, opět zachráněného z množírny. Je dobré, že se o těchto psích koncentrácích v posledních letech více mluví a lidé se mě sami na ulici ptají, jak takové pejsky z množírny vlastně poznat a co proti tomu mohou udělat.

A co proti tomu mohou udělat?

Recept je jednoduchý. Nepodporujte koupí štěněte množitele, ač je pejsek seberoztomilejší! Nízká cena štěňátka se navíc opravdu nevyplácí, tihle pejskové mívají veliké zdravotní potíže. Mluvím z vlastní zkušenosti. Gustav má srdeční vadu, trpí alergiemi a špatně vyvinutými klouby, oproti naší borderce Bertě, která je z chovné stanice a těší se naprostému zdraví.

Pomáháte i v jiném psím projektu, že?

Jsem hrdou spolupracovnicí organizace Helppes, která vychovává a cvičí čtyřnohé kamarády pro postižené lidi. Je to spolek neuvěřitelných nadšenců, kteří tuto mravenčí velmi těžkou práci dělají s láskou a obrovským nasazením. Jejich pejskové jsou potom opravdové poklady a stanou se pro postižené velikou životní oporou. Každoročně probíhají takzvané psí promoce, při kterých jsou pejskové předáváni do svých rodin, ke svým novým pánům, pro které jsou speciálně vycvičeni. Pro mě jednoznačně nejdojemnější den v letošním roce bude 17. září, přijďte se podívat.

Potkáváme se na módních veletrzích Styl a Kabo. Jaký je váš módní styl? Co ráda nosíte a co byste si na sebe nikdy nevzala?

Rozhodně velice uvolněný! Miluji nadčasové jednoduché šaty, sukně, oversize střihy, přírodní materiály. Razím heslo: Pohoda nade vše. (smích) Módní výstřelky a trendy ráda sleduji v časopisech a na přehlídkách, ale upřímně se jimi nenechám příliš ovlivňovat. Nepotřebuji přeplněné skříně. Svůj šatník samozřejmě obměňuji, ale ne nijak razantně. Některé oblíbené kousky mám doma i dvacet let.

Co nejraději nosí syn a přítel?

Tepláky, tričko a mikina, toť uniforma pro syna i pro přítele. Móda ani jednomu z nich nic moc neříká a já jsem upřímně velmi ráda. Syn Jáchym velmi často dědí po dětech mých sourozenců nebo kolegyň, když je potřeba, zajdu i do second handu. Žijeme ale na horách, Jáchym tráví většinu času běháním po kopcích, potřebuje pohodlné, ale hlavně funkční oblečení, do kterého samozřejmě ráda investuji.

Když jsme u té módy, který filmový či divadelní kostým se vám nejlépe nosil?

Těžko říci, člověk spíše vzpomíná na ty nenositelné, ty jsou vždycky výzva. Na jevišti mám ráda historické kostýmy, užívám si korzety, vysoké podpatky, těžké šaty, dlouhé pláště a komplikované masky. Jsem v tomhle chameleon, doslova si užívám, když nejsem k poznání!

Která role vám v životě byla nejbližší a se kterou naopak jste se naopak musela poprat?

To je velice těžká otázka a asi na ni neumím odpovědět. Nejtěžší role je určitě mateřství, ale na to se asi neptáte, že? (smích) V herectví je pro mě každá role svým způsobem těžká. Vždycky totiž začínáte nanovo, jako nepopsaný list. Zkušenosti vám samozřejmě můžou pomoci, ale také vás do jisté míry zavést špatným směrem. Herectví je velmi dobrodružné povolání. Je o hledání, porozumění, citlivosti. Chce hodně času a trpělivosti.

Na čem momentálně pracujete v televizi a v divadle?

Na podzim mě čeká premiéra filmu Běžná selhání rumunské režisérky Cristiny Grosan. Film jsem zatím neviděla, ač je již hotov, cestuje po festivalech a dokonce již získal ocenění Queer Lion. Moc se na něj těším. Jedná se o lehce apokalyptický snímek s dobrým koncem, myslím, že v dnešní době velmi aktuální.

Jinak od září na mě samozřejmě čeká pravidelné hraní v divadlech Studio Dva a v Národním divadle a natáčení seriálu Dobré zprávy na TV Prima. Dále se také těším na natáčení další řady pořadu Bydlet jako. Miluju design, je to pořad přesně pro mě! Teď v létě si ale dávám od hraní pauzu, jsem ráda za společný čas s rodinou. Jáchym roste jako z vody, každý rok si říkám, kolik takových společných chvil na mě ještě čeká.

Váš krásný hlas zaznívá i z audioknih. Je to zajímavá práce?

Audioknihy ráda poslouchám i načítám. Jsou mými věrnými společníky na cestách i doma. Rozhlasová práce vůbec je mojí srdeční záležitostí, před mikrofonem se cítím svobodná. Momentálně pracuji na audioknížce Deník uprchlice a také mě čeká knížka Cizinky ve vlaku.

Máte na svém hereckém kontě nespočet žánrů i rolí, po čem ještě profesně toužíte?

Vždycky mě lákal sitcom, drzý humor, komedie. Baví mě komediální seriály jako jsou Black Books, Ajťáci, Kancl a samozřejmě další. Něco takového bych si jednou chtěla upřímně vyzkoušet. A v soukromí? Jsem šťastná, když jsem spokojená. A to je právě teď!

Vaším partnerem je Matěj Matuška, vnuk slavného Waldemara Matušky. Podobá se v něčem svému dědovi? A jak jste se seznámili?

Matěj svého dědu nikdy nepoznal a já samozřejmě také ne, takže tohle opravdu posoudit nedokážu. Ale seznámili jsme se šťastnou náhodou. Vybral si nejprve můj hlas, neb pracuje jako filmový zvukař – a potřeboval namluvit navigaci do seriálu Okresní přebor. Asi jsem tu navigaci nenamluvila úplně špatně, zdá se. (smích)

Pocházíte z Brna, máte k němu pořád speciální vztah?

Brnéééčko je pro mě srdeční záležitostí. Je to nepodmíněná láska na celý život, vždy, když se blížím ke Králově Poli, zamáčknu slzu. Často se tam ráda vracím za přáteli.