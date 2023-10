Peříčko nechalo v lidech stopu, říká první česká playmate Jana Štefánková

„Po narození synů jsem se stáhla ze showbyznysu a jsem ráda, že se mi podařilo dostat do byznysu. Moc si toho vážím“, říká Jana Štefánková v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Posledních patnáct let se živí tím, že nabízí k prodeji privátní ostrovy ve vodách Indického oceánu, Pacifiku, Karibského či Středozemního moře, v blízkosti Austrálie i kdekoliv jinde na světě. Nejvíce se podle ní momentálně prodávají ostrovy v severní Evropě a Kanadě a to za desítky až stovky tisíc dolarů. Sama prý zatím žádný nevlastní.

Svlékat se pro pánské magazíny už dnes nechce, protože to, jak sama říká, „dnes už dělá snad každý“. Přiznává, že díky moderování lechtivého pořadu i fotkám v Playboyi, které nafotila ve svých dvaceti letech, ji mnozí poznávají dodnes.

„Slavné fotografie do Playboye v roce 1993 jsem fotila s Jadranem Šetlíkem, v té době už velkou fotografickou hvězdou. Byla jsem velmi mladá, Jadran tedy rozhodl, že mi nechá obarvit vlasy na tmavo, abych vypadala o něco starší. Byla jsem nervózní, protože šlo o mé první focení aktů, navíc ve staré kovárně a v zimě, ale výsledek stál za to. Fotky jsou nádherné a i dnes se na ně hrozně ráda dívám. Líbí se mi moc moje tehdejší tělo, jiskra v oku, mládí, nadšení, touha poznat svět. To všechno z nich přímo sálá,“ popsala playmate v roce 2016 v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jana Štefánková na titulní straně českého vydání magazínu Playboy (1996)

„Je to neuvěřitelné, ale i Peříčko asi zanechalo v lidech nějakou stopu. Mnohdy zareagují třeba na můj hlas,“ popisuje rodačka z Havlíčkova Brodu, která se rozhodla pro život na Seychelách.

Příští rok oslaví padesátiny. „Co se týká mého vzhledu, je pravda, že ten umím hodně změnit. Když nechci, aby mě někdo poznal, tak mě lidé nepoznají. Samozřejmě také vypadám jinak, když jdu třeba běhat se psem, nebo když jdu naopak na společenskou událost,“ směje se podnikatelka.

Před devatenácti lety to Štefánková zkusila i u filmu, když ztvárnila roli sekretářky v české krimi režiséra F. A. Brabce s názvem Bolero. Ve stejném snímku se objevil i její manžel René Tauber (59), který si zde zahrál bodyguarda

Jana Štefánková pobývá na Seychelách, domluví se pěti jazyky. S podnikatelem Reném Tauberem vychovávají dva syny, Reného (18) a Erica (17).

