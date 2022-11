Píšu na ministerstva, naposled do Norska, prozradila Jana Plodková

„Naposledy jsem psala do Norska. Velice se mě dotklo, jak uspali mrože Freyu. Obeslala jsem veškerá možná ministerstva, kterých by se to mohlo týkat. Tak se to nejvíc týkalo ministerstva průmyslu a rybářství. Tak ti mi neodepsali. Odepsaly mi různé organizace, že se s tím nedá nic dělat ani do budoucna,“ postěžovala si Plodková.

Její stížnosti už znají v Bruselu i na českých ministerstvech. Ne vždy se dočká odpovědi, ale je to pro ni nejlepší cesta, jak uvolnit svůj společenskoodpovědní přetlak a nezatěžovat svou frustrací partnera Filipa Žilku, s nímž žije už skoro jedenáct let.

„Psala jsem na ministerstvo životního prostředí kvůli Bečvě. Ten přetlak nemůže zůstat jen u nás doma, u Filipa… chudák. Nerada si to nechávám doma, tak to pošlu a třeba se může stát, že se hýbnou ledy. Ani nečekám, že odepíšou. Vždycky mě překvapí, když dostanu nějakou odpověď,“ prozradila Plodková, která psala i do Evropské unie kvůli bývalému premiérovi.

Jana Plodková s partnerem

„Už nevím, co přesně, to už je dávno. Něco ve smyslu, aby ho ignorovali. To bylo, když nastoupil. Přišlo mi strašný, že člověk se soudem na krku a s Čapím hnízdem může… Chtěla jsem, aby mu dali najevo, že to není v pořádku,“ popsala.

V pořadu 7 pádů Honzy Dědka si s ní v tomto přístupu notovala herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková, která psala dopis dokonce prezidentovi. „Já jsem psala Miloši Zemanovi, protože jsem nesouhlasila s převozem dobytka z České republiky na jatka někam do Turecka. Ničilo mě to. Dostala jsem odpověď, že se na to podívají a budou se tím zabývat. Myslím si, že to bylo placebo. Ale člověku se uleví,“ podpořila kolegyni Vondráčková.