Povolila jsem si knoflíčky a bylo to, říká těhotná Pidrmanová o natáčení

„Nikomu ze štábu ani produkce jsem to nehlásila, protože to nebylo potřeba. Trošku jsem si povolila knoflíčky a tím jsem to vyřešila,“ usmívá se herečka. Zná už dokonce pohlaví dítěte, ale nechává si ho zatím jenom pro své nejbližší a pomalu se chystá k porodu. „Nic speciálního nebo alternativního nevymýšlím. Chci jenom, aby měl porod co nepřirozenější průběh a jak miminko tak já jsme ho zvládli ve zdraví.“

Jestli ji doprovodí manžel na porodní sál, je zatím otázkou. „Musí se sám rozhodnout, ale u narození našich starších dětí byl,“ prozrazuje Pidrmanová. „Vzhledem k tomu, že už jsem to dvakrát zažila, jsem poměrně klidná. Ale zároveň mám od toho nejmladšího větší časový odskok, tak mám pocit, že už jsem všechno zapomněla. Doufám, že se mi to brzy zase vybaví.“

Jana Pidrmanová, Igor Orozovič a Jana Preissová v představení Kytice

Plánuje s miminkem zůstat doma rok a pak se vrátit ke svým rolím v Národním divadle. „Budu to dělat pozvolna. Mám tam čtyři nebo pět titulů, což mi přijde optimální. Do těch šesti inscenací se to ještě dá s dětmi skloubit. Záleží také na tom, jak často se hrají. A po roce a půl snad budu schopná zkoušet něco nového,“ vyzrazuje svoje plány.

Texty svých rolí si však bude muset po mateřské oprášit. „Když čtu hru po tak dlouhé době poprvé, mám pocit, jako bych v ní nikdy nehrála, napodruhé je mi text povědomější a když si ho opakuji potřetí, už si ho pamatuji,“ popisuje.

Navzdory své neuvěřitelně mladistvé vizáži si už zahrála matku dospělé dcery. V druhé sérii Krále Šumavy je maminkou Hasilovy lásky Marie, kterou ztvárnila Gabriela Heclová. „Zjistila jsem, že bych si to i věřila, že mám takhle dospělou dceru. Hodně dělá barva vlasů, účes a oblečení. To vás dost změní,“ říká.

Gabriela Heclová a Jana Pidrmanová v seriálu Král Šumavy - Agent chodec (2025)

Ve Vraždách v kraji, které se odehrávají na severu Čech, hraje člena tamního vyšetřovacího týmu. „Jsme už zkušení vyšetřovatelé,“ říká o svých kolezích Petrovi Uhlíkovi a Václavu Koptovi. „Ale naše nová posila z Prahy je daleko větší formát,“ dodává na adresu plukovníka Davida Kučery, kterého hraje Ondřej Sokol.

„Snažili jsme se kapitánku Eliášovou pojmout profesionálně, ale zároveň jsme nechtěli, aby ztratila všechny ženské atributy. Přáli jsme si, aby byla chvílemi i jemná nebo aspoň příjemná,“ říká o své postavě. S kolegy se během natáčení cítila tak dobře, že by si uměla představit, že by s nimi sdílela kancelář i v reálném životě.

Petr Buchta, Václav Kopta, Ondřej Sokol, Petr Uhlík a Jana Pidrmanová v seriálu Vraždy v kraji (2025)

U policejního výslechu zatím nikdy nebyla. „Ale nahlásila jsem kdysi ztrátu na oddělení v Bartolomějské ulici. To jsem byla ještě na škole, když jsem přišla o batoh s doklady i peněženkou. Samozřejmě se už nikdy nenašel,“ vzpomíná.

Další seriál, ve kterém ji brzy uvidíme, budou Milionáři. „Je to komediálně laděný projekt o skupině lidí, kteří dohromady vyhrají určitý finanční obnos. Ale podrobnosti si už moc nepamatuji, protože jsme ho točili docela dávno,“ říká. „Já sama jsem v životě nevyhrála nic. Tohle mě úplně míjí.“