Kdo podpoří Janu Paulovou? Jednu dceru má herečka v Anglii, druhou v Indii

Poprvé dostala Jana Paulová nabídku zúčastnit se StarDance už před lety. A byť byla tenkrát mladší a tudíž i fyzicky zdatnější, odmítla ji. „Možná jsem měla víc rozumu než dneska. Ale taky jsem tenkrát byla víc zaneprázdněná, a proto jsem řekla ne. A když mi volali znovu, moje první reakce byla, že je to úplný nesmysl. Jenomže pak jsem si uvědomila, že už jsem se v životě pustila do takových různých věcí...,“ vypráví, jak došlo k tomu, že ji diváci budou moci vidět ve třináctém ročníku taneční show StarDance.

„Zavolala jsem pár blízkým lidem včetně mé rodiny a všichni reagovali: Jó, jdi do toho! Tak si říkám, co se může stát? Vždyť je to zábava.“

K pohybu měla vždycky blízko. Ráda se jako malá předváděla a později dělala gymnastiku. Dokonce uvažovala, že by se spíš než herectví věnovala tanci. Rozhodlo, když si uvědomila, že kariéra tanečnic je velmi krátká. Nakonec své dovednosti zúročila v muzikálech, například v Někdo to rád horké, Cikáni jdou do nebe a Pěna dní. A taky natočila řadu televizních pořadů, kde se její nadání hodilo.

„Vždycky to ale pro mě byl jenom takový vedlejšák,“ upřesňuje herečka. „A taky jsem do všeho šla fyzicky nepřipravená, čímž jsem si dost ubližovala. Profesionálové pravidelně trénují, kdežto já do toho skočila po hlavě stylem: Jupí, budu dělat hvězdy a skákat salta! Tak teď už na to jdu jinak. A zcela zbaběle chodím už od února cvičit. Dělám pilates a posiluji s trenérem ve fitku. Snažím se svoje tělo zpevnit, ale v tomhle věku už to moc nejde,“ prozradila svoji strategii.

Jejím tanečním partnerem bude Robin Ondráček. V minulosti tvořil pár s Monikou Bagárovou a Marikou Šoposkou. „Znám valčík a možná bych se rozpomněla i na waltz, jinak ani nevím, jak ostatní tance vypadají. Ale možná, že jsem je už někdy v životě tančila a jenom mi to z hlavy úplně vymizelo,“ odhaluje Paulová.

U televizní obrazovky jí bude držet palce především manžel, jazzman, dirigent a hudební skladatel Milan Svoboda. Jsou si navzájem oporou již několik desítek let, což je na šoubyznys nebývale dlouhé partnerství. A když herečku přepadly nedávno pochyby, jestli neudělala hloupost, že na nabídku České televize kývla, podržel ji slovy: „Jdi do toho a neboj se, vůbec o nic nejde!“

Manželé mají dvě dcery, přičemž mladší Anežka už je udělala prarodiči. Tříletá vnučka Allegra ovšem žije ve Velké Británii. Jana Paulová se snaží, aby se všichni viděli aspoň jednou měsíčně. „Je možné, že to teď nebude vycházet tak, jak si představujeme, ale třeba se přijedou podívat oni sem, až budou přímé přenosy,“ doufá.

Na vnučku mluví stejně jako její dcera česky. „Malá je dokonale bilingvní. Přesně ví, s kým má komunikovat anglicky a s kým česky. A na to, jak je malinká, mluví dobře,“ prozrazuje herečka. Angličtinu má holčička po svém otci, který je rodilý Brit.

Druhá Paulové dcera Adéla žije spolu s manželem v Indii. „U nich si nejsem jistá, jestli by se přijeli podívat na přímý přenos. Oni si tam žijí svůj poklidný krásný život a že by se s námi chtěli setkat ve chvíli, kdy zrovna budu součástí šoubyznysu a všeho toho stresu? Spíš jezdím já za nimi a snažím se načerpat něco z jejich klidu.“ Adéla hraje na drnkací hudební nástroj sitár a na klavír a její manžel je bubeník a ajťák. „Když je sezóna, pořádají tam koncerty. Jsou skromní, žijí jinak,“ vysvětluje herečka.

Manžel herečky Jany Paulové, Milan Svoboda, je uznávaný skladatel, dirigent a pedagog.

Právě s Adélou kdysi Paulová budovala v Indii školu pro sirotky. „Věnovala jsem na to peníze, které jsem dostala za reklamu, a pak se ke mně připojila řada dalších lidí. Třináct let jsem ten projekt podporovala, přičemž Adéla s manželem u toho byli i fyzicky. Když se to začalo rozrůstat, agenda kolem byla náročnější a já to s hraním časově nezvládala, celé jsme to předali jedné velké charitativní organizaci. Bylo to ve státě Ándhrapradéš ve městě Tadpatri. To místo není pro běžné turisty tak zajímavé, ale žil tam duchovní mistr, kterého jsem přivezla do Prahy. Úžasný člověk, který tam školu na můj popud založil,“ vzpomíná.

Hereččinu dceru Anežku to táhne k umění. Přeložila z francouzštiny několik divadelních her, které uvádí divadlo Kalich. To je také scéna, kde je pravidelně k vidění Jana Paulová, která má na svém kontě už i pár divadelních režií.