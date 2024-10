Po Indii se toulám sama. Podle duchovního mi už nic nehrozí, říká Paulová

Jana Paulová začala jezdit do Indie, když hledala klid. „Hledala jsem různé duchovní mistry, kteří mě tomu naučí, ale pak jsem zjistila, že ty techniky máme všichni sami v sobě a že je to jen o tom uvěřit, že to dokážeme,“ říká Paulová.

V Indii už byla na vlastní pěst zhruba dvacetkrát. „Postupně jsem prošla všemi fázemi toho, co se dá v té zemi získat. Mě baví, že vylezu z letadla a nevím, kde budu druhý den spát, co budu dělat, s kým se potkám,“ popisuje herečka s tím, že pokaždé přilétá na jiné místo.

O svoji bezpečnost prý obavy nemá. „Ptala jsem se na to jednou takového duchovního mistra, jestli mám mít obavy, a on se tak na mě podíval a říkal, že už mi vlastně nic nehrozí,“ směje se a vypráví, že jí baví, jak své plány může situačně měnit a často využívá nabídek lidí, se kterými se dá náhodně do řeči.

„Dáme se do řeči a oni třeba řeknou: ‚Nechcete jít k nám?‘ Mluvíme příšernou angličtinou, ale je to nádherné, ruce, nohy fungují. Ale tím se člověk o těch lidech nejvíc dozví. A tím, že jsem sama, mají pocit, že jsem v ohrožení a že by se o mě měli postarat,“ říká Paulová, která se aktuálně připravuje na soutěž StarDance.

Kromě toho ale dál hraje v televizi i v divadle. V Kalichu má s Pavlem Zedníčkem představení Bez předsudků, které hrají už dvacet let.

„Je to zajímavé, protože když jsme tu hru četli, vůbec jsme si nemysleli, že by měla nárok na to, aby se hrála takhle dlouho,“ přiznává herečka.

Jana Paulová a Pavel Zedníček v divadelní komedii Bez předsudků

„Ona navíc měla název Orgasmus bez předsudků, a my jsme se báli, že pro českého diváka – před dvaceti lety – to bude příliš odvážný název. A tak jsme zbaběle a alibisticky nechali jen Bez předsudků. Akorát Čmaňa (Pavel Zedníček - pozn.red.) to má v diáři pořád jako Orgasmus, takže když mu třeba někdo zavolá, co dělá třetího října, tak řekne, že má Orgasmus s Janičkou v Kardašově Řečici,“ řekla se smíchem Jana Paulová.