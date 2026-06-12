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Kvůli zeti se Jana Paulová vrátila k plotně. Velšan miluje českou kuchyni

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Otec jí zemřel, když jí bylo dvacet, takže se na jevišti, byť byl hercem a režisérem, nikdy nepotkali. Když se Jana Paulová narodila pozdě, bylo mu skoro šedesát. A i když se s maminkou hodně snažili, nepodařilo se jim dceru před jejím profesním směřováním ochránit.
Jana Paulová ve StarDance XIII (26. října 2024)

Jana Paulová ve StarDance XIII (26. října 2024) | foto: © Česká televize / Mikuláš Křepelka

Jana Paulová ve StarDance XIII (2024)
Jana Paulová (Praha, 1. září 2023)
Jana Paulová (Praha, 1. září 2023)
Jana Paulová (Praha, 1. září 2023)
51 fotografií

„Oni si to opravdu strašně nepřáli. Moje starší sourozence se jim podařilo od herectví odradit. Na mě, nejmladší ze čtyř dětí, už neměli sílu. Proklouzla jsem jim mezi prsty,“ říká Jana Paulová, která šla na konzervatoř a posléze na DAMU.

V divadle strávila celé dětství. Otec i matka operetní subreta ji do něj vodili. Ale nikdy neuvažovala, že by se vydala cestou své matky. „Na to jsem neměla hlas. Maminka byla opravdu výborná zpěvačka. Naštěstí se začaly hrát muzikály, kde jsem si vystačila s normální civilním zpěvem. Ale opereta měla vyšší nároky,“ říká.

Jana Paulová (Praha, 1. září 2023)

Nastalo přitom období, kdy sešla z herecké cesty. „Opustila jsem divadlo a založila kapelu Apročne? Byly to tři roky úžasného mejdanu. Projeli jsme celou republiku a odehráli přesně sto koncertů. A jak to začalo, tak to i skončilo. Mělo to omezenou spotřební dobu,“ vzpomíná.

Zpívala původní jazzrockové šansony a k tomu hrála na kytaru. Dnes už by si před mikrofon jako zpěvačka netroufla. „Jakmile jsem začala hrát v komediích, úplně jsem si zničila hlas. Když se lidé v publiku smějí a vy je překřikujete, dostává zabrat. A taky je to sval, který rychle stárne. I u zpěváků, kteří se svému oboru docela dost věnují. A ti ho nekombinují s herectvím. Takže žádný návrat se konat nebude,“ usmívá se.

S jazzovým muzikantem Milanem Svobodou má dvě dcery. Jedna žije v zahraničí, druhá se s rodinou vrátila do Prahy, kde hodlají nějakou dobu setrvat. „Jsem moc ráda, protože se s nimi teď můžu vídat častěji,“ pochvaluje si herečka. Dříve za nimi dojížděla na Normanské ostrovy. Starší vnučka plynule přechází z češtiny do angličtiny. „Je bilingvní,“ říká o pětileté Allegře. Mladší Estell je teprve sedm měsíců.

Jana Paulová (Praha, 1. září 2023)

„U nás je to tak krásné, je tu pro děti tolik možností... Ale není tady moře. Allegra byla zvyklá chodit místo na pískoviště v parku na pláž, kde sbírala kraby a mušličky. Tam, kde žili, jsou velké odlivové pláže. Když voda ustoupila, seznamovala se s podmořským životem přímo na břehu,“ vypráví Paulová. „Ale myslím, že je tady šťastná a spokojená. Děti žijí přítomností, nemají vzpomínky, po kterých by truchlily. To děláme my dospělí.“

OBRAZEM: Podívejte se, jak šel čas s oslavenkyní Janou Paulovou

Zeť je původem Velšan. „Je úžasný. Vůbec nechápu, kde se vzal. Jak jsme tady zvyklí na ta mužská ega, tak tohle je kluk, který je strašně skromný, přirozený a přitom nemá žádný mindrák. Je skvělý táta, zodpovědný a Anežce s dětmi moc pomáhá. Dělá v oblasti investic, to jsou věci, kterým já vůbec nerozumím. A pracuje pro tu svoji původní firmu, akorát na dálku,“ prozradila herečka.

Anežka je s dětmi na mateřské dovolené a k tomu překládá. Druhá dcera Adéla žije s manželem v Indii, kde se živí hudbou a společně se starají o sirotky, vlastní potomky neplánují.

Jana Paulová (2022)

Paulovou čeká pestré léto. Bude hrát na letní scéně Divadla Kalich pod žižkovskou věží v představeních Přání, Ani spolu, ani bez sebe, Bez předsudků, Nikdy není pozdě a Pro tebe cokoliv. S Anežčinou rodinou pak pojede na měsíc na Korfu.

„Mám teď hodně náročné období, tak ani nesportuji. Jsem ráda, když své tělo po náročném dni uvedu do nehybné polohy. Mívám dny, kdy na sobě hodně makám a svaly mají paměť. V létě, až budu mít volno, se do toho zase trošku pustím,“ plánuje. V dětství se věnovala závodně tenisu a lyžování.

Společně s Václavem Vydrou je průvodkyní pořadem Prostřeno! „Myslela jsem, že to bude na čtrnáct dní, že zaskočím za kolegyni (Jana Boušková - pozn. red.) a už je to rok a půl, protože Janička ještě není v takové kondici, aby se vrátila. Takže pro mě je to už součást mého života. Ale beru to tak, že to mám půjčené,“ říká.

Jana Paulová

Sama skoro nevaří, přesto její manželství trvá už padesát let. „O tom to vůbec není,“ říká. „Ale pod námi je úžasná restaurace a tam nás milují. Díky nám přežili covid! Vždycky dostáváme takové porce, že půlku sníme k obědu a další k večeři. Je to nejlepší ‚závodka‘ na světě. Každý týden vaří jinou kuchyni. Mexickou, španělskou, řeckou… A když náhodou nepřijdu, diví se: ‚Snad jsi nevařila, proboha?‘ Říkám: ‚Představte si, že vařila! Svoboda chtěl to moje satay, které nikdo jiný neumí.‘ A oni, ať jim ho prý taky někdy připravím,“ vypráví.

Nadšená cestovatelka i hvězda StarDance. Jana Paulová slaví sedmdesátiny

„Dělat jídlo pro dva lidi mi přijde ztráta času. Když byly holky malé, vařila jsem hodně, teď už mě to nebaví. Ale když mají přijít mladí, tak si k plotně stoupnu. Zeť miluje českou kuchyni, tak pokud zrovna nedrží nějakou dietu a není v cvičícím módu, udělám mu kachnu, segedínský guláš i další jídla,“ říká.

Vedle divadla jezdí po republice s pořadem, který nese stejný název jako její autobiografická kniha Jak běžet do kopce. „Je to moc fajn projekt, kdy Jarda Panenka se mnou vede rozhovor. Často máme ještě nějakého hosta, třeba Pepu Dvořáka nebo Pavla Zedníčka. Míváme plný sál, lidi zajímá všechno možné, a já se žádnému dotazu nebráním. Nejvíc je zajímá zákulisí mojí práce, to, co běžně nevidí. A taky soukromí. Ptají se, jak se mi podařilo udržet tak dlouhé manželství. Já žádný patent nemám. Ale je dobré brát všechno s humorem, to se mi osvědčilo,“ uzavírá.

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