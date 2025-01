Manžel by byl radši, kdybych seděla doma, říká Jana Nagyová

Coby devatenáctiletou ji proslavila role Arabely ve stejnojmenném seriálu. Tam, stejně jako v dalších projektech její výšku vzhledem k ostatním dorovnávali botami na vysokých podpatcích. „Ale teď jsem rok a půl točila pro Prima plus seriál Hořký svět s Bolkem Polívkou, který je opravdu hodně vysoký, a nikomu to nevadilo. To se mi stalo poprvé, jinak se ten rozdíl řeší vždycky,“ potvrzuje Nagyová.

V seriálu Studna, který je k vidění na Voyo, ale její malý vzrůst taky nevadil. „Ani pan Svatopluk Skopal, který hraje mého manžela, nepatří k nejvyšším, takže to sedělo a když ležíte mrtvá na posteli, je to jedno,“ naráží na skutečnost, že hned v druhém díle umírá.

Svatopluk Skopal a Jana Nagyová v seriálu Studna (2025)

Vypadá tam jako stará prošedivělá žena, přitom na slavnostní premiéru dorazila s do hněda obarvenými vlasy. „Nebudete mi to věřit, ale ty šediny byly moje vlastní. Dnes jsem si je poprvé od skončení natáčení nechala obarvit. Musela jsem se s nimi rozloučit, protože začínám pracovat na novém filmu,“ prozradila herečka, která žije už řadu let v Německu.

„Nechala jsem si je odrůstat osm měsíců, protože jsem si chtěla vyzkoušet, jak v nich budu vypadat. A dopadlo to dobře. Každý mě chválil, jak mi sluší, že to vypadá super. Ani manžel s tím neměl problém, vůbec s mým stárnutím jako takovým. Ani nemůže, když je o třináct let starší,“ usmívá se herečka, která se nechala inspirovat světovými star jako jsou Pavlína Pořízková, Andie MacDowell nebo Sharon Stone, jež rovněž přestaly skrývat své šediny.

„Tenhle nový film budeme točit do poloviny dubna a pak uvidím, co mě zase napadne. Ale třeba dostanu další roli a bude se po mně chtít, abych měla vlasy bílé, což jenom uvítám. Nemám ráda paruky, preferuji vlastní vlasy,“ dodává.

Jana Nagyová v seriálu Studna (2025)

V seriálu Studna, jenž je inspirovaný skutečný příběhem z Vonoklas, kde před více než padesáti lety během jedné noci přišel o život manželský pár, hraje matku zavražděné ženy. Tu ztvárnila Johana Matoušková, zatímco její sestru hraje Kristýna Ryška. „Cítila jsem se jako ve vlastní kůži, protože sama mám dvě dcery, které mě taky párkrát v životě potrápily. Takže jsem s těmi seriálovými prožívala kus svého života,“ vzpomíná na natáčení herečka.

Podobně jako v seriálu i ona se kdysi bála, aby si její dcery nenašly špatného manžela. „Ta jedna nakonec zůstala svobodnou matkou, což považuji za dobré. Žena, když přijde do určitého věku, touží po dítěti, a jí tikaly biologické hodiny. Chápu to. A mám krásnou vnučku, takže všechno bylo v pohodě,“ nechává nakouknout do svého soukromí.

„Ale když nám ta mladší ve dvaceti řekla, že se bude vdávat, málem mě to porazilo,“ přiznává. Přitom herečka sama vstoupila do manželství v podobném věku. „Ale to byla jiná doba, jiné možnosti! A ona právě dokončila školu…,“ vysvětluje Nagyová. „Když nám to s manželem oznámila, vůbec jsme ji nechápali. Ptala jsem se: Jsi těhotná? A ona, že ne, že se chtějí vzít z lásky. A že to musí být 22. 2. 2022, protože ona bude mít právě dvacet on dvacet dva a že když jsou v tom datu samé dvojky, tak jim to prý přinese štěstí. Tak zatím jsou spolu a už máme od nich i malého vnoučka,“ vypráví trojnásobná matka a zároveň trojnásobná babička Nagyová.

Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980)

Sama se vdávala třikrát, zatímco její syn má dítě, ale je svobodný. „Nikdy se neoženil a je to v pořádku, já to beru. To přece není vada,“ vypráví. Ona měla opačnou zkušenost. „Do mě hodně lidí rýpalo: Ty se zase vdáváš? Ale já na to měla jednoduchou odpověď: A závidíš, snad? Tak se taky vdej, až si najdeš nového mužského a budeš s ním šťastná a spokojená. A pokud nechceš, tak trp, nechej se bít, zneužívat, ponižovat…,“ vypráví a dotýká se obloukem problematiky Studně. Tam žena nedokázala včas od manžela odejít, za což zaplatila vlastním životem.

Se svým posledním mužem, který je Němec, žije Nagyová už pětadvacet let. Ale paradoxně právě on jejím návratem k herectví trošku trpí. „Asi by byl radši, kdybych seděla doma, uvařila nám dobrou večeři a popíjela s ním vínko,“ říká usměvavá Nagyová. „Ale zároveň mi fandí, protože vidí, jak jsem šťastná, že jsem se mohla po tolika letech vrátit před kameru. Podle mě to byl comeback století. Není tady druhá česko–slovenská herečka, které by se něco takového podařilo.“

Naposledy točila v Bratislavě film Pozemský nepokoj, pak měla třicet let pauzu, dokud ji Jan Budař neobsadil do pohádky Princ Mamánek. Od té doby hrála už ve třech seriálech a natočila tři filmy. Další má právě před sebou. Bude se týkat československé hvězdy v krasobruslení Ondreje Nepely, jenž v sedmdesátých letech minulého století nejprve úspěšně reprezentoval svoji zemi a nakonec získal angažmá v zahraničí, kde také zemřel na tehdy ještě ne tak známou nemoc způsobenou virem HIV.

Nagyová ztvární jeho trenérku Hildu Múdrou. Bruslit na ledě nebude, protože to trenéři v popisu práce nemají, ale zřejmě by jí to nevadilo. Odjakživa si totiž přála být krasobruslařkou. „Jako malá jsem se neustále nakrucovala před zrcadlem a když jsem měla jít na karneval, nechala mi maminka ušít speciální šaty a šla jsem za krasobruslařku. Proto, když mi byla nabídnuta tato role, říkala jsem si, že to nemůže být náhoda, že to sám vesmír nějak zařídil. Splnil se můj dětský sen,“ vypráví nadšeně.

Jana Nagyová, její třetí manžel Toni Pulm a jejich dcera Sophie Emma

„Navíc paní Múdra se narodila prvního ledna a já devátého, obě jsme Kozorožky a obě, i když každá v jiné době, jsme měly svatbu v modrém kostelíku v Bratislavě. Ona si brala Slováka, já Němce,“ vypočítává další shody. „A hrát ji budu v originálních kostýmech, jejich skutečných šatech. Měla podobnou postavu, byla taky tak malá, i číslo bot máme stejné – třicet šest. To je přece neuvěřitelné.“

K její garderobě se tvůrci dostali přes pozůstalé. „Paní Múdra měla obrovský šatník, který zůstal v jejím bytě, dokud nezemřela v domě seniorů, což není tak dávno. A to už se vědělo, že budeme točit tento film, takže jsme rodinu požádali, když likvidovali její byt, jestli bychom si něco z jejích věcí nemohli vypůjčit,“ popisuje Nagyová.

Film, který se chystá natočit Jakub Červenka, zachycuje poslední rok sportovní kariéry Ondreje Nepely, kdy v Bratislavě vyhrává Mistrovství světa a odchází do Holiday on Ice. Tam působil třináct let a poté trénoval v Mannheimu, kde na následky progresivní nemoci známé dnes jako AIDS v osmatřiceti letech zemřel. Nepelu hraje mladý slovenský herec Adam Kubala, který je mu dokonce podobný. „Hrál už v několika seriálech, je velmi šikovný a taky pohybově nadaný,“ těší se Nagyová na spolupráci.