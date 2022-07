Smířila jsem se s tím, že se k hraní nikdy nevrátím, vzpomíná Jana Nagyová

„Třicet pět let žiji v Německu, vdala jsem se tam. Ze začátku jsem hrála divadlo, protože se mi stýskalo po divácích. Pak se to všechno nějak zaběhalo, našla jsem si kamarády, učila jsem se německy, měla jsem děti. Smířila jsem se s tím, že už se nikdy do divadla nebo k filmu nevrátím,“ řekla na představení pohádky v Karlových Varech Jana Nagyová.

Legendární princeznu Arabelu před kameru opět dostal až Jan Budař, který jí nabídl roli královny. Měly ji předtím hrát Hana Maciuchová a Libuše Šafránková.

„Hraji královnu Ludmilu, manželku krále Radomila a maminku prince Mamánka. Natáčení nebylo jednoduché, i proto se film točil skoro šest let. Režisérem, scénáristou, skladatelem hudby a ještě hercem v hlavní roli je sám Jan Budař. Obklopil se kreativními lidmi a to je pro film hodně důležité. Myslím, že se pohádka povedla a bude se líbit,“ řekla Nagyová o pohádce, která vstoupí do kin 27. října 2022.

Jana Nagyová a Jan Budař ve Varech představili chystanou pohádku Princ Mamánek (6. července 2022).

Po dobu, co se představitelka princezny Arabely nevěnovala herectví, podnikala. Měla firmu na parfémy, dovážela je do Česka, řídila velkoobchod a prodejnu v Praze. Ztroskotalo jí druhé manželství, ale pak se náhodou seznámila s nynějším manželem. Byla to láska na první pohled.

„Jsme s manželem spolu 22 let a to, že jdu točit film, byla pro něj úplně nová věc. Jen doufal, že nebudu dlouho pryč a on nebude doma sám. Moje nejstarší dcera Janička šéfuje ve Vídni fitku, syn se věnuje gastronomii a nejmladší dcera studuje digitalizaci. Hodně mě naučila s počítači. Ráda hraji golf. Je to pro mne jako jóga, úplně vypnu. Soustředím se jen na odpal míčku, obrovská relaxace. Mám ráda přírodu, ráda lyžuji a plavu,“ přiznala.

Jana Nagyová také prozradila, že Karlovy Vary miluje, i když už je dlouho nenavštívila. „Nebyl důvod, neměla jsem s filmem už nic společného. Ale znám to tu. Dokonce jsem tady poblíž vlastnila v 90. letech baráček s krásnou zahradou. Prodala jsem ho. Dneska bych byla šťastná, kdybych ho měla. Alespoň bych měla blízko na golf,“ usmívala se herečka.