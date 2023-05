Arabelu nechtěli pustit do kapitalistické ciziny, vzpomíná Jana Nagyová

Arabela byla pro Janu Nagyovou zásadní role a úplně zastínila její další herecké úspěchy a deset let působení na Nové scéně Národního divadla. I přes velkou popularitu se s manželem rozhodla odstěhovat do Západního Německa.

„Musela jsem ještě zaplatit všechny školy, měla jsem velké komplikace s vycestováním, samozřejmě mě nechtěli pustit,“ vzpomíná. „Říkali si: tu Arabelu nechceme pustit, a ještě do kapitalistické ciziny!“

V Německu pak na hereckou kariéru rezignovala. „Byla jsem paní v domácnosti a starala jsem se o manžela a děti,“ popisuje s tím, že počátkem devadesátých let v Česku ještě stihla natočit film Pozemský nepokoj. „To byl můj poslední hraný film. A v devadesátém třetím, když byla v Bratislavě premiéra filmu, jsem zažila strašnou autonehodu na dálnici mezi Bratislavou a Prahou. Bylo to vážné, ale měli jsme zaplaťpánbůh dobré auto a všichni jsme zůstali naživu. Tím se měla ukončit moje kariéra. Naštěstí se ukončilo jen filmování a moje zdraví zůstalo nedotknuté.“

V devadesátých letech se vrátila a žila v Praze. Živila se dovozem a distribucí parfémů v Česku a na Slovensku. „Velmi mě to bavilo. Je to krásná práce, která se líbí všem ženám, co se rády voní a používají dobrou kosmetiku,“ vypráví Nagyová.

V Praze ale nezůstala. V roce 1998 se s celou rodinou odstěhovala do Rakouska a žila v Innsbrucku. Odtud se pak odstěhovala opět do Německa, kde se ještě dvakrát vdala. „Tři manželé, tři děti,“ shrnuje herečka. „Každý muž si zaslouží, aby mu jedna dobrá žena darovala – co mu může na světě darovat lepšího – jedno dítě,“ dodává herečka, která s prvním mužem, slovenským hokejistou, prožila šest let. Poté, co se rozešli, začala žít s Němcem, kterého poznala v Rakousku. Třetí manžel Toni Pulm je o třináct let starší německý podnikatel a jsou spolu už dvacet tři let.

„U nás jsou velké rozdíly, protože každý táta byl jiný. A protože se třemi manželi v jedné domácnosti žít nemůžu, měla jsem na děti vliv hlavně já,“ dodává Nagyová, která se k herectví vrátila až nedávno. Loni se objevila v pohádce Princ Mamánek, letos ji uvidíte ve filmu Dvě slova jako klíč a příští rok v životopisném snímku Nepela: Cesta za svobodou.