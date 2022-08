Mezi Krausem a Rodenem. Jana Krausová o rolích a životě se dvěma herci

Potkáváme se na tvrzi Divice, na letní scéně, kde za pár hodin vystoupíte s Karlem Rodenem. Je rozdíl hrát v kamenném divadle a pod širým nebem?

Je to velký rozdíl. Už proto, že v kamenném divadle nemáme porty a celkově je to intimnější prostředí, tudíž se vám i trochu jinak hraje.

Co diváci?

Ti jsou na letních scénách uvolněně naladění, veselejší. A tady v Divicích se jim vychází vstříc, je tu spousta vyžití. Můžete se projít okolo rybníka se stánky, kavárničkami, svézt se po jezírku s převozníkem. Na rozdíl od klasického divadla tady to připomíná až happening. Mám to tu ráda, vždycky se sem těším.