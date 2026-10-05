Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chtěla jsem si od něj jen koupit houseboat, říká Jana Kolesárová o partnerovi

Elegantní, temperamentní a s nakažlivým smyslem pro humor. Herečka Jana Kolesárová (50), známá ze seriálů Polda či Lovec a filmů Vyšehrad nebo Flightplan, žije mezi Českem, Slovenskem a Amerikou. V Praze zakotvila doslova na vodě, a právě houseboat jí do života přivedl i současného partnera.
Jana Kolesárová (2024)
Jana Kolesárová (2024)
Jana Kolesárová (2024)
Jana Kolesárová (2024)
26 fotografií

Aktuálně natáčíte Vyšehrad Třy. Kam se tentokrát posune vaše postava Helena Mizinová? Slyšeli jsme, že se ukáže, že možná není až taková potvora…
No já v to doufám! Společně s tvůrci a režiséry, jsme hledali způsob, jak by mohla Helenka dostat alespoň trochu lidskou podobu. (smích) Je to žena bez mezí a bez morálních a etických zábran… prostě taková je, ale byla bych ráda, kdyby k ní divák pocítil, když už ne sympatie, tak alespoň jakousi lítost. Aby si řekl: Chudinka, ona vlastně nemůže za to, že je taková, jaká je. Aby přinesla smích a nějakou emoci a nebyla jen parodií sebe samé.

Jak se vám pracuje pod režijní taktovkou Jakuba Štáfka?
Kuba i Martin jsou skvělí. Je fajn, když mají režiséři mentální flexibilitu přijmout názor herců a nechat se inspirovat jinými nápady a netrvají na svoji fixní představě za každou cenu. Kuba a Martin jsou pohodáři, vědí, co chtějí, ale ponechávají svobodu u tvorby, a to se cení.

Jakub Prachař, Jana Kolesárová a Jakub Štáfek ve filmu Vyšehrad Třy (2027)

Helenka je hodně excentrická. Baví vás role, ve kterých můžete jít trochu přes čáru?
Právě že velmi. Takových rolí moc nemám. Jsem vděčná za Kriminálku Kraj, Lovce, Dotek života nebo Poldu, ale většinou tam hraju spořádané, sofistikované ženy – intelektuálky, vyšetřovatelky, doktorky. Tam nejdu až tak daleko od sebe, vlastně čerpám sama ze sebe. U Helenky můžu čerpat ze všech možných prototypů žen, které po této zemi chodí. Je pro mě velký zážitek dovolit si vystřelit sama ze sebe a jít mimo veškeré komfortní zóny, ať už morální, fyzické, nebo jakékoliv jiné. Můžu jít na tři sta procent někam, kam mě jiné role nepustí a prostě si hrát.

Mezi vaše aktuální projekty patří také nová vztahová komedie Blešák. Koho v ní hrajete?
Hraju právničku a kamarádku hlavní hrdinky Terezy. Jsem pro ni taková právně-finanční přátelská poradkyně. Je to racionální a razantní žena, která stojí nohama pevně na zemi.

Vedle toho natáčíte také vlastní komediální skeče. Je to pro vás zase úplně jiná poloha?
Ano, s Ondrou Rudavským, mimochodem geniálním umělcem a animátorem, děláme takové novodobé grotesky. Začali jsme s tím ještě v Americe. Vymyslíme si nápad, natočíme ho prakticky na první dobrou, vezmeme kostýmy, které najdeme a hotovo. A myslím si, že to je autentické a vtipné. (smích) Ještě nevíme, v jakém formátu to nakonec pustíme do světa. Něco se možná objeví na Instagramu a pak se uvidí.

Jana Kolesárová

Troufla byste si i na stand-up?
Tam mám respekt. Dokážu zahrát charakter, do kterého se vložím, ale jít sama za sebe a držet lidi ve smíchu jen slovem? To jsem nikdy nezkusila. Nevím, jestli na to mám dostatečné sebevědomí.

A pak je tu film Call režiséra Matěje Balcara, ve kterém hrajete matku dvou dětí. Ten vznikal trochu netradičně, že?
Ano, a myslím, že jsme všichni velmi mile překvapení, kam až se ten film dostal. Byl to takový experiment Matěje Balcara, který si ho vymyslel, napsal, zrežíroval i zprodukoval. Natáčeli jsme ho v Česku zhruba před rokem. Je to opravdu nezávislý film se vším všudy a nemyslím si, že jsme na začátku měli nějaká velká očekávání.

Nakonec se ale dostal až do kin.
A to je právě úžasné. Film vzal pod svá křídla Bonton, dostal se na velké plátno a uspěl i na festivalu v Itálii. Všechny nás to velmi těší, protože je to opravdu experimentální formát. Má kolem šedesáti minut, takže je netradiční i svou délkou. Myslím, že je to zajímavý film s velmi lukrativní tematikou, velmi chytře napsaný. Stojí za to ho vidět.

Jana Kolesárová. Sotva dokončila herecká studia, odjela do Ameriky, kde se...

Přiměl vás příběh filmu Call přemýšlet také o vlastních vztazích a životě?
Určitě. Myslím, že to člověk ani nedokáže úplně oddělit. Když si čtu scénář, automaticky si do něj promítám vlastní život – co mohlo být, co je, co znám. A jako herečka z toho samozřejmě čerpám. V tom je možná jedna z výhod věku. Ty nepřenosné zkušenosti.

Hrála jste v Česku, na Slovensku i v Americe. Kde se dnes cítíte nejvíc doma?
Na tuhle otázku si už budu muset připravit nějakou dokonalou odpověď. (smích) Kdybych to měla dát na stupnici, tak Praha je asi na prvním místě, Amerika na druhém a Slovensko na třetím. Proměňuje se to. Ale všechno už je vlastně domov. Amerika je ve mně bytostně zakořeněná a vždycky, když tam přijedu, cítím se doma. Syn už je ale na univerzitě, je mu devatenáct a jde si vlastní cestou. Takže i moje pohyby jsou víc flexibilní, než když byl malý a já chtěla byt co nejvíc s ním. Postupně se to přesouvá do Prahy, kde jsem si vytvořila druhý domov. A Slovensko je hlavně o práci a rodině.

V Praze je váš domov poměrně netradiční. Žijete na houseboatu. Jak se vám bydlí na vodě?
Můj houseboat je malinký, taková maringotka na vodě. Většinu času jsem ale na přítelově lodi, která je mnohem větší a stabilnější. S vodou jsem nějak úzce propojená. V Americe žiju u oceánu a tady jsem zase přímo na Vltavě. Souznění a soužití s vodou mě velmi baví. Nevím, jestli jsem to někdy plánovala. Prostě se to stalo a je to strašně fajn.

Jana Kolesárová (2024)

A je pravda, že díky houseboatu jste našla i partnera?
Je to tak. I když jsem nehledala! Chtěla jsem si od něj jen koupit houseboat! Ale časem a velmi organicky, se náš zpočátku byznysový a přátelský vztah protavil do hlubší úrovně.

Jakým jazykem spolu vlastně mluvíte?
Začínali jsme anglicky, trochu se učím španělsky, ale teď už spolu mluvíme i česky. Slovenština je pro něj samozřejmě zase další jazyk, ale myslím, že už rozumí hodně. Má skvělý sluch, je to muzikant a tím pádem má talent na jazyky.

Umí vás váš partner rozesmát?
Ano. Mám na humor docela vysoké požadavky, protože jsem vyrůstala v trochu ironicko-sarkastickém prostředí. Můj syn má famózní humor, takový dvojznačný a rychlý. Alexův je spíš roztomilý a laskavý. A to je hezké.

Se synem Lucasem

Chybí vám dnes divadelní jeviště?
Jak jsem si od divadla odvykla, už nejsem tak oddaná jako herci, kteří ho mají neustále ve svém systému. V Americe jsem pár představení hrála a bylo to fajn. Teď ale přichází období, kdy už si můžu dovolit se divadlu víc uvázat, a vím, že bych se chtěla vrátit. Muselo by to ale mít dokonalé podmínky. Hru, která se mi opravdu líbí, něco, co si absolutně užiju se vším všudy. Nechci divadlo dělat za každou cenu.

Diváci vás dobře znají také ze seriálu Polda. S kým se vám nejlépe pracovalo?
Byli jsme tam skoro jak jedna velká rodina, takže je strašně těžké říct, s kým se mi pracovalo nejlépe. Samozřejmě s Davidem Matáskem jsme měli asi nejvíc společných scén a dějových linek. Ale ať už to byl Vláďa Polívka, Igor Orozovič nebo Ondřej Pavelka, byla to parádní spolupráce.

A vypadá to, že Polda ještě neřekl poslední slovo…
Měla by se dělat ještě jedna, poslední série. Měli jsme za to, že je konec. Ale produkce evidentně Davida přemluvila. Lidé ten seriál milují a já se samozřejmě těším jak na tu práci, tak na ty lidi.

Jana Kolesárová v seriálu Horúca krv (2014)

Když jsme u výzev, lákala by vás taneční soutěž typu StarDance?
Asi bych šla. Je to lákavé. Nevím, jestli by to moje tělo ještě dalo, snad jo! (smích) Svého času jsem tancovala. Dokonce jsem jednou prohlásila, že bych do StarDance chtěla, ale tehdy mi bylo řečeno, že nejsem dostatečná celebrita. Že až budu, můžu se ozvat. (smích) Na Slovensku mi myslím účast nabízeli v době, kdy byly synovi dva nebo tři roky, ale tehdy jsem nedokázala takový závazek slíbit. Chtěla jsem být s ním v Americe.

Pohyb je vám ale stále blízký. Věnujete se józe?
Ano. V Americe jsem absolvovala Bikram teacher training, tedy instruktorskou školu, a potom jsem si z toho vytvořila vlastní sestavy, ve kterých propojuji několik typů jógy. Několik let jsem vedla lekce ve studiu, ale po covidu jsem se tam už nevrátila. Teď dělám vlastní workshopy a soukromé lekce, hlavně v Americe. A samozřejmě cvičím sama pro sebe a s kamarády.

U čeho naopak nejlépe relaxujete?
Většinou v tichu. Potřebuju si někdy najít místo, kde můžu být sama se svými myšlenkami a představami. Samozřejmě relaxuju i na procházkách nebo u hudby, ale mám velmi ráda takové to opravdové ticho.

Jana Kolesárová (2024)

Letos jste oslavila padesátiny. Je to pro vás věk, který nějak víc řešíte?
Samozřejmě se pár věcí ozývá. Nedávno jsem měla zlomenou nohu, tak jsem si říkala, jestli už mi náhodou neřídnou kosti. (smích) Myslím si, že je zdravé dívat se na sebe upřímně a být si vědom, že posun v čase prostě nikoho nemine. Cítím, že sebeklam by mi jenom zbytečně ubližoval. Je potřeba hledat krásu v každém roku života a nebát se toho. Ale naštěstí je mi v tomhle věku mentálně, fyzicky i duševně dobře. Zatím nepociťuju žádné extrémní výkyvy ani z toho nemám paniku. Uvidíme, co bude dál.

Zdá se, že dnešní padesátnice navíc vypadají úplně jinak než předchozí generace. Vnímáte to podobně?
Jistě. Dnes o sebe většina žen pečuje a vypadá úplně jinak než ženy stejného věku kdysi. Tehdy nebyl prostor na nějaké opečovávání nebo užívaní si. Dnes máme možnosti, které předchozí generace neměly. Žijeme ve velmi luxusní době, aspoň tedy velká část novodobého světa.

Máte nějakou radu pro ženy, které právě vstupují do padesátky?
Hodně vody, hodně spánku – a klidně i toho odpoledního, čas od času. Když už víno, tak kvalitní. Hodně se smát. Smích opravdu léčí. Dopřát si i ájurvédu, jógu, wellness, cokoliv, kde člověk pookřeje. A hlavně udržovat v rovnováze mentální, fyzickou, spirituální i citovou stránku. Každou z těch oblastí je potřeba vyživovat.

17. února 2022
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Od Christové přes Kuchařovou až po Osako a Piskovou. Jak dnes vypadají vítězky Miss

Ivana Christová, Taťána Kuchařová, Gabriela Lašková a Krystyna Pyszková

V roce 1989 se první novodobou královnou krásy v tehdejším Československu stala Ivana Christová. Dnes už fungují tři klání vedle sebe - dvě z nich už vítězku pro rok 2026 mají, vyhlášení zbývající...

Urbanová ukázala postavu rok po porodu, bývalá pornoherečka žije v Ekvádoru

Karolína Urbanová se synem Theem žijí v Ekvádoru.

Karolína Urbanová alias Daisy Lee se na Instagramu podělila o proměnu svého těla rok po porodu. Bývalá pornoherečka přiznala, že se po narození syna ve svém těle necítila dobře. Návrat k původní...

Taťána Kuchařová se před 20 lety stala Miss World, začínala jako Miss mléko

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (Varšava, 30. září 2006)

Před 20 lety, 30. září 2006, se mohli čeští fanoušci soutěží miss poprvé radovat z celosvětového úspěchu české dívky. V polské Varšavě byla v soutěži krásy Miss World vyhlášena vítězkou tehdy...

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová zazářila na módní přehlídce Laffity

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou

Šestnáctiletá Salma Hájek Belohorcová má k módě blízko. Dcera moderátorky Zuzany Belohorcové se znovu objevila na přehlídkovém mole, tentokrát během velkolepé show návrháře Osmanyho Laffity v...

Nebyla jsem nahá. A i kdyby, tak co? Krainová reaguje na smršť po show Laffity

Simona Krainová

Modelka Simona Krainová (53) šokovala diváky na páteční módní show Osmanyho Laffity, když vyšla na molo zdánlivě nahoře bez. Její „odhalená ňadra“ se stala předmětem mnoha diskusí na internetu a...

Chtěla jsem si od něj jen koupit houseboat, říká Jana Kolesárová o partnerovi

Jana Kolesárová (2024)

Elegantní, temperamentní a s nakažlivým smyslem pro humor. Herečka Jana Kolesárová (50), známá ze seriálů Polda či Lovec a filmů Vyšehrad nebo Flightplan, žije mezi Českem, Slovenskem a Amerikou. V...

5. října 2026

Na premiéru bez podprsenky. V módě jsem spontánní, říká Radka Třeštíková

Radka Třeštíková

Spisovatelka Radka Třeštíková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, odkud čerpá inspiraci, jak prožívá kritické recenze svých knih a proč si z komentářů k odvážným módním kreacím nic nedělá....

5. října 2026

Jedna drobnost se později ukázala jako důležitá, naznačila Dáša ze Zrádců

Dáša

Ostatní ji nejprve nechtěli pustit do hry, ovšem po návratu na Křivoklát se Dagmar Čechová rovnou stala Zrádkyní. V rozhovoru popisuje, proč jí tato role přinesla klid a jak chtěla využít svou...

4. října 2026  18:30

Filip Kaňkovský se v tichosti oženil. Veselku odhalila změna příjmení

Daniela Šišková a Filip Kaňkovský (MFF KV, 6. července 2024)

Herec Filip Kaňkovský (41) a jeho přítelkyně Daniela Šišková (34) se v tichosti vzali. Herečka už vystupuje pod novým příjemní Kaňkovská na sociálních sítích i v práci. Manželé se ukázali také na...

4. října 2026  16:15

Investigativní i ve Zrádcích. Zdíša prokoukla jedno z tajemství letošní řady

„Jsem zvyklá na hodně stresové situace i na to, že se mě někdo snaží dostat pod...

Investigativní novinářka Zdislava Pokorná alias Zdíša uplatnila svůj postřeh i ve Zrádcích. Pojala podezření, že se Barnabáš Jurič a Štefan Rehák znají už z doby před natáčením. Přestože to u...

4. října 2026  11:30

Miloš Zapletal promluvil o těhotenství Taťány Kuchařové

Miloš Zapletal a Taťána Kuchařová (30. září 2026)

Nejen vnější, ale i vnitřní proměnou prošel bývalý prezident soutěže Miss Miloš Zapletal. Namísto kudrnaté kštice má rovné bílé vlasy, nechal si narůst vousy, které nikdy v životě nenosil, a začal...

4. října 2026  10:10

Pět operací během sedmdesáti dní. Miss Beličková promluvila o pádu z okna

Lenka Beličková (nyní Langmeier) a její manžel Wolfgang (30. září 2026)

Soutěže Miss se zúčastnila v roce 1994 a bylo z toho třetí místo. Tenkrát se jmenovala Lenka Beličková. Teď je z ní Lenka Langmeier. „Chtěla jsem obě příjmení, svoje i manželovo, ale na matrice mi...

4. října 2026  8:38

Samozřejmě jsem dostal pár facek, profesně i od života, říká Ján Koleník

Ján Koleník

Ján Koleník patří k nejvýraznějším slovenským hercům své generace. V novém filmu Tango pro 3 hraje tanečníka Kristiána, který se nechce smířit s tím, že jeho čas na výsluní možná končí. V rozhovoru...

4. října 2026

První transgerder modelka vyhrála cenu za modeling. Je to dcera známé herečky

Kai Schreiberová (19.září 2026)

Sedmnáctiletá Kai Schreiberová, dcera herečky Naomi Wattsové a herce Lieva Schreibera, získala ocenění Objev roku na udílení Fashion Media Awards. Schreiberová při děkovném projevu uvedla, že je...

4. října 2026

Ewa Farna a Martin Chobot oznámili rozchod po 13 letech. Zůstáváme rodinou, napsali

Ewa Farna a Martin Chobot (18. května 2017)

Zpěvačka Ewa Farna a hudebník Martin Chobot se rozešli. Společné rozhodnutí podle svých slov učinili už před několika měsíci. Rodiče syna Artura a dcery Elly zdůraznili, že za koncem vztahu nestojí...

3. října 2026  21:41

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

DJ Roxtar je tatínkem. Prozradil jméno syna a dal radu nastávajícím rodičům

Dominik Turza alias DJ Roxtar a jeho manželka Simona (srpen 2026)

Dominik Turza, známý jako DJ Roxtar, se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Jeho manželka Simona před téměř dvěma týdny přivedla na svět syna. Rodiče prozradili jeho jméno a sdíleli také svou...

3. října 2026  17:03

Švédská princezna Madeleine přiznala, že před královským životem chtěla utíkat

Švédská princezna Madeleine

Švédská princezna Madeleine (44) se nechala vyfotit na obálku časopisu Vogue Scandinavia. Při této příležitosti poskytla exkluzivní rozhovor, v němž vůbec poprvé mluví o svém postoji ke královským...

3. října 2026  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.