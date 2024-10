Jana Hlaváčová zářila na jevišti i v dabingu. O milovanou práci ji připravila nemoc

Jana Hlaváčová měla obrovský herecký rejstřík, dokázala zazářit v komedii i psychologické hře. Ve filmu nedostávala příliš významné role, v televizi se jí naskytlo mnohem více možností.

Do srdcí diváků se zapsala jako krásná ďáblice Mefistofela v komedii Kam čert nemůže (1959). V té době ještě studovala DAMU, odkud pak putovala do divadla v Plzni, kde hrála pět sezon.

Když pak dostala nabídku do Národního divadla v Praze, neváhala ji přijmout. Na prknech Zlaté kapličky dostala velkou příležitost ukázat, co umí. Zažila slavnou éru Národního divadla s repertoárem a výraznými hereckými osobnostmi, později se stala neoficiální první dámou naší první scény.

Dabingové umění

Vynikající dikce, schopnost synchronizace, improvizace a empatie. Společně s neobyčejným hereckým talentem měla Jana Hlaváčová dokonalé předpoklady pro dabingovou práci. Té se věnovala čtyřicet let, po celou dobu své aktivní herecké kariéry.

Propůjčila hlas mnoha zahraničním herečkám, patřily k nim například Sophia Lorenová (90), Claudia Cardinale (86), Maggie Smithová (†89), Katharine Hepburnová (†96). Jejím hlasem promlouvala k československým divákům v sedmdesátých letech také například Raquel Welchová (†82) ve Třech mušketýrech.

Raquel Welchová jako Constance Bonacieuxová ve filmu Tři mušketýři (1973)

Opravdové dabingové umění předvedla ve francouzském filmu Séraphine (2008), kde propůjčila svůj hlas herečce Yolande Moreau (71) a vysloužila si za to v roce 2012 Cenu Františka Filipovského za ženský herecký výkon v dabingu. „Stále nevěřím tomu, že jsem tu cenu získala. Budu se snažit začít znovu pracovat. Uvidím, jak to půjde,“ vzkázala tehdy, protože si kvůli nemoci nemohla cenu osobně převzít.

V roce 2015 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

Osudový muž

K milovanému dabingu se však už nevrátila, její zdravotní stav se před lety zhoršil natolik, že skončila s hereckou prací. Už dávno se neobjevovala na veřejnosti, když zemřel její milovaný manžel, herec Luděk Munzar (†85). Právě s ním prožila asi nejšťastnější období svého života.

„Když zemřel můj první muž, zůstala jsem sama s dcerou. Terezce byl asi rok a já musela bojovat, abych nás uživila,“ vzpomínala v jednom z rozhovorů Hlaváčová na nelehké období po smrti manžela, herec Jiřího Michného (†34).

„Luděk mi tehdy opravdu pomohl. Snad proto nám to vydrželo. Nebyla to láska na první pohled, ale setkání dvou lidí, kteří už měli něco za sebou. Když jsem začala žít s Luďkem, byla jsem nejspokojenější. Měla jsem krásnou práci, všech no to klapalo,“ prohlásila.

A v harmonii žili až do jeho skonu 26. ledna 2019. Herečka svého manžela přežila o pět let, zemřela 13. ledna 2024.