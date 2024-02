Každý se živí, jak umí. Někdo hodně prezentuje své vztahy, říká Jana Doleželová

Zastihli jsme vás i s vaší dcerou na animáku Noemova archa. Chodíte do kina často?

Chodíme jednou za měsíc, nebo za dva.

Berete to jako průpravu na dámské jízdy, které přijdou v následujících letech?

To nevím. Pro mě je to spíš čas, který můžeme příjemně strávit spolu, který si užíváme a na který se hlavně dcera vždycky moc těší.

Když se vám poštěstilo být maminkou, co jste musela v profesním životě oželet a nekompromisně odškrtnout?

Určitě cestování. Dříve jsem hodně fotila v zahraničí a dělala hodně moderovaček, které jsou večer. Moderovala jsem třeba dvakrát do týdne. Teď je to spíš tak dvakrát do měsíce. Dávám přednost dceři. Čas strašně rychle letí a brzy bude v pubertě a už mě zase nebude úplně potřebovat. Tak se snažím teď si užít tohle hezké období.

Jste zpětně ráda za to, že jste v době covidové přesedlala na podnikání, zajistila se a nějakým způsobem to přečkala?

Věnuji se různým aktivitám. Ale řekla bych, že ten covid byl vlastně i takový tmelič. Strávili jsme spolu všichni spoustu času. Byla to taková zkouška jak v profesích, tak v rodinách. Ale přečkali jsme, přežili jsme všichni. Myslím, že pokud nejde o zdraví, tak je všechno v pořádku. Samozřejmě tím bohužel někteří lidé prošli se smutným koncem. Ale jak říkám, pokud jsme v profesi něco někde nestihli... Život jede dál.

Když dojde na farmacii, máte nějaké léty prověřené produkty, které ráda používáte? Co je vaší tajnou zbraní, abyste byla fit?

Ráda používám především kosmetiku z lékárny. Abych byla fit, to chce hlavně hodně spánku. Trochu se snažit odpočívat, jíst i vitamíny a doplňky stravy, protože ta strava třeba někdy není natolik pestrá, nebo nestíhám sledovat složení potravy. Proto používám i doplňkové preparáty.

Říká se, že po bitvě je každý generál. Ale když se ohlédnete zpět, neříkáte si někdy, že jste se třeba neměla tolik prezentovat s některými svými partnery a nechat ty vztahy v tajnosti?

Myslím, že moje vztahy byly dlouholeté. A i tak jsem s nimi šla na veřejnost třeba až po dvou letech. V současné době v podstatě vztah neprezentuji a spíš si užívám více soukromí. Pamatuji si, že jsem žila s klukem devět let. Tak přece nebudeme devět let zalezlí doma. (smích)

Teď si soukromí přísně střežíte, nebo spíše to, jaké informace jste ochutná pouštět ven?

Co se týče soukromí, tak jsem určitě opatrná. Nesdílím příliš věcí ze svého osobního života. Spíš ty pracovní.

Když vidíte některé ženy z českého showbyznysu, pousmějete se třeba kolikrát a řeknete si „ta je každý půlrok s někým jiným, já už se v tom nevyznám“?

Já bych řekla, že to úplně takhle hodně nesleduji. Každý se živí, jak umí. Někdo to zkrátka hodně prezentuje, ty své vztahy. Já dávám přednost jiné formě prezentace.

Přijde vám v samotné, že s věkem skutečně zrajete jako víno?

To nevím, to musí posoudit někdo jiný. Ale kéž by!