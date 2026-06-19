„Pár hodin před odletem na světový šampionát do USA sdílím vzpomínku na rok 2012, kdy jsem fotila v souvislosti s ME tuhle kampaň. Tak snad klukům budeme na tribuně dostatečně fandit a přineseme štěstí, ať malí kluci mají zase své vzory,“ napsala Jana Doleželová k sérii snímků. Připomněla také slavné EURO 1996, které podle ní formovalo celou její generaci.
Někdejší královna krásy a vystudovaná lékárnice je známá svou láskou ke sportu, zejména k fotbalu. Do USA odcestovala podpořit český národní tým a na čtvrtečním utkání české reprezentace se objevila přímo na tribuně vedle Pavla Nedvěda.
„Takhle nás rozsvítil gól v začátku prvního poločasu, kdy vzplála naděje. Škoda, že jsme vedení neudrželi,“ napsala Doleželová na Instagram ze zápasu Česko vs JAR, který nakonec skončil 1:1.
Archivní fotografie z roku 2012 připomněly dobu, kdy patřila mezi nejvyhledávanější tváře českého modelingu. Ve fotbalové kampani vsadila na sportovní styl a odvážné pózy, které ani po letech neztratily nic ze svého kouzla. Snímky se po zveřejnění dočkaly řady pochvalných reakcí.
Jana Doleželová se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2004, kdy zvítězila v soutěži Miss České republiky. Následně reprezentovala Česko na světové soutěži krásy a kromě modelingu se věnovala také moderování, herectví a charitativním aktivitám. Vystudovala farmacii a profesi lékárnice se věnuje dodnes.
V soukromí je maminkou osmileté dcery Veroniky, kterou má s předsedou Fotbalové asociace České republiky Davidem Trundou (50). Pár se po šesti letech vztahu v roce 2020 rozešel, v posledních měsících však bývalí partneři tráví společně stále více času.
V březnu je fotografové zachytili na galavečeru Fotbalista roku. Následně spolu fandili české reprezentaci při barážových zápasech o postup na světový šampionát na stadionu v Edenu i na Letné.
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Dodnes neznám důvod našeho rozchodu, říká Doleželová o vztahu s Trundou
Koncem května sdílela bývalá miss fotografii, na níž pózuje s Trundou a jejich dcerou. „Ke krásnému životnímu jubileu přejeme tatínkovi vše nejlepší, hlavně zdraví a hodně dalších gólů v druhém poločase,“ napsala při příležitosti jeho padesátých narozenin. Případný oficiální návrat k sobě však ani jeden z bývalých snoubenců veřejně nepotvrdil.
Jana Doleželová se do povědomí veřejnosti dostala v roce 2004, kdy zvítězila v soutěži Miss České republiky. Tehdy čerstvá absolventka farmacie následně reprezentovala Česko na světové soutěži Miss World, kde postoupila mezi patnáct nejkrásnějších žen planety.
David Trunda je sportovní manažer a současný předseda Fotbalové asociace České republiky. V minulosti působil také ve vedení fotbalové Slavie Praha, hokejové Komety Brno nebo FK Mladá Boleslav, jejímž byl většinovým vlastníkem. V mládí se věnoval hokeji, několik let působil ve Švédsku.