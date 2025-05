Do povědomí veřejnosti se třiačtyřicetiletá Jana Doleželová dostala v roce 2004, kdy se stala Miss České republiky. Od té doby ušla dlouhou cestu plnou modelingu a studií a dnes se věnuje především...

Herec Marek Taclík (52) prozradil, že by rád přispěl ke svému zdraví a shodil nějaké to kilo. V talkshow 7 pádů Honzy Dědka promluvil nejen o svých velkých hubnoucích plánech. Rozpovídal se také o...

Poté, co se rozkmotřili se zbytkem královské rodiny, přestěhovali se britský princ Harry s manželkou Meghan za oceán. A přestože i tam rádi využívají výhod plynoucích z jejich titulů, ohledně...

Lauren Sanchezová (55) se již brzy provdá za zakladatele Amazonu Jeffa Bezose (61). Zasnoubeni jsou od roku 2023. Nastávající nevěsta na svou rozlučku se svobodou do Paříže pozvala kamarádky, mezi...

Robert Vano se učil řídit auto. Skončil na zahradě rodinného domu

Sedmasedmdesátiletý Robert Vano říká, že by chtěl být zdravý, dlouho žít a dělat to, co dělá. „Jiné přání nemám,“ podotýká umělec, jehož retrospektivní výstavu fotografií je možné zhlédnout v...