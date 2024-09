Jana Dítětová neměla ostré lokty, byla spíš skromná, laskavá a důvěřivá

Když se rozdával herecký talent, Jana Dítětová (†65) jako by si došla pro nášup. Přesto jí nebylo dáno herecky zazářit tak, jak by si zasloužila. Do vínku však dostala navíc i neobyčejný hlas, který ji přivedl před dabingový mikrofon.