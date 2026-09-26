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Přísná jsem, ale nikdy ne zlou formou, říká nová porotkyně StarDance

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Choreografka Jana Burkiewiczová (43) usedne jako nová porotkyně do 14. řady StarDance. Z reakcí diváků zatím strach nemá, naopak ji příjemně překvapily. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak přísná chce být, i jestli si bere příklad ze zahraničních verzí soutěže.
Jana Burkiewiczová
Jana Burkiewiczová a Richard Genzer (14. září 2026)
Jana Burkiewiczová a Richard Genzer
Jana Burkiewiczová ve StarDance XIV (2026)
11 fotografií

S jakými pocity do StarDance jdete?
Pocity jsou smíšené. Těším se, bojím se a všechno se to míchá. Ale ve své podstatě se těším na premiéru. Mám vždycky pocit, že nervozita tam patří, ale vždycky je to těšení.

Není taky na pořadu dne koupit si tlačítkový telefon, abyste nemohla číst, jak český národ hodnotí novou porotkyni?
To je zajímavé! Zatím musím říct, že se to nekoná. Zatím mám pocit, že ty reakce jsou až nečekaně fajn, což tak příjemně lechtá ego, ale uvidíme, možná, že na to dojde. (smích)

Teď můžete sama o sobě říct, než to uvidí diváci, jestli jste přísná, vlídná, mírná nebo spravedlivá?
Já jsem, dá se říct, všechno dohromady. Vždycky záleží na situaci. Přísná asi jsem, když třeba pracuju se svými tanečníky, ale nikdy ne, doufám, zlou formou. Myslím si, že přísnost, která říká, co se dá zlepšit, která dokáže motivovat, je taková dobrá přísnost.

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Koukala jste na zahraniční poroty? Třeba v rakouské StarDance nebo v italské?
Vidíte, to je dobrý tip. Nekoukala. (smích) Takže možná se kouknu.

To se podívejte, protože v té italské Ballando con le stelle si vůbec neberou servítky.
Neberou si servítky? No tak já uvidím, třeba se nechám inspirovat.

Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance

Co říkáte na to, že vlastně máte tu čest být u toho posledního ročníku Marka Ebena a Terezy Kostkové?
To je takové překvapení. Já jsem samozřejmě ráda, že je takzvaně stihnu, protože si myslím, že oni jsou nedílnou součástí StarDance po mnoho let a vlastně i vytvářeli ten pořad samotný, takže já jsem ráda, že je zažiju.

Jak moc se bojíte odvážnosti stylingu České televize?
Česká televize je na mě hrozně hodná, protože já často spolupracuju s českými návrháři, tak myslím, že můžu prozradit, že některé z nich asi budu mít na sobě a na to se teda hodně těším.

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