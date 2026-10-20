Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jana Burkiewiczová se k tanci dostala náhodou. Oslovila ji cizí paní na ulici

Autor:
Porotkyně StarDance Jana Burkiewiczová je oceňovanou tanečnicí a choreografkou. V Show Jana Krause prozradila, že se k tanci dostala velmi pozdě a úplnou náhodou. Jejích nohou a chůze si všimla cizí paní na ulici v Opavě.
Jana Burkiewiczová v Show Jana Krause (říjen 2026)
Luciana Tomášová a Jana Burkiewiczová v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)
Oproti předchozí řadě se částečně obměnila čtyřčlenná porota. Vrátil se do ní tanečník a choreograf Zdeněk Chlopčík, který v minulém ročníku chyběl. Pokračují Tatiana Drexler a Richard Genzer a novou posilou se stala choreografka Jana Burkiewiczová. (Stardance XIV., 2026)
Jana Burkiewiczová a Richard Genzer (14. září 2026)
15 fotografií

„Šla jsem po ulici s mámou a podivně nás pronásledovala taková paní a asi na třetím přechodu nás zastavila a řekla mámě: ‚Vaše dcera má krásné nohy.‘ Znělo to strašně divně a podezřele. Nakonec z té paní vylezlo, že má při divadle taneční školu a že bych měla přijít do toho divadla, protože mám hezkou chůzi, hezké nohy a měla bych být tanečnice,“ popsala Burkiewiczová.

„Bylo to nečekané, protože já přišla do té školičky, když mi bylo 12, což je strašně pozdě na tanec, takže jsem byla totální nemehlo, ale nemehlo, které si to strašně zamilovalo,“ vzpomíná.

„Zároveň to bylo v divadle, takže jsem se hned dostala na jeviště mezi herce. Byla jsem vysoká, tak jsem hned dostala několik pidiroliček mladších dívek a do roka jsem přišla s tím, že chci jít na konzervatoř do Prahy,“ vzpomíná choreografka, kterou na konzervatoř tehdy přijali a po jejím absolvování se živila především přípravou velkých show, než se rozhodla založit vlastní taneční společnost a dělat fyzické divadlo.

Tanec je náš chleba. Nová porotkyně StarDance Burkiewiczová láká na festival

„Pracovala jsem na eventech a větších show. Byla to super práce, ale na zakázku. Třeba Elite Model Look, Czech Grand Design a tak. Byly to moc hezké akce, ale já jsem si chtěla udělat něco svobodně, po svém a po deseti letech jsem si řekla, že je čas něco změnit, tak jsem udělala vlastní představení Divočina, marnivost ptačích per a ono se to chytlo,“ vysvětlila.

Založila soubor Burkicom a později i festival současného tance a fyzického divadla Bread & Dance Prague, který na přelomu října a listopadu představí v Praze 14 souborů. To vše vedlo až k získání křesla v porotě StarDance, kde se zatím cítí dobře. „Hrozně nerada lidi potápím. Nerada hledám jen to negativní. Když vidím, že tomu někdo nevěnoval úsilí, tak dokážu být přísná. Když mu to nejde a snaží se, tak to ocením,“ popisuje svůj styl komentování.

Oproti předchozí řadě se částečně obměnila čtyřčlenná porota. Vrátil se do ní tanečník a choreograf Zdeněk Chlopčík, který v minulém ročníku chyběl. Pokračují Tatiana Drexler a Richard Genzer a novou posilou se stala choreografka Jana Burkiewiczová. (StarDance, Praha, 10. října 2026)

Nemá ráda, když jsou tanečníci křečovití, ocení spíš originalitu. „Baví mě, když někdo najde specifický nový nápad, nový pohled na věc, jak to může vypadat. Baví mě, když to má nějakou energii. Nesvědčí mi v latině páry, které jsou hrozně dokonalé, ale je tam hrozná křeč v těle i obličeji. To mě neoslní. Naopak mě oslní nápaditá choreografie, humor, divadelnější pojetí,“ svěřila se Burkiewiczová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prachař Sandeva v županu, odhalený Dyk i Matonoha. Co neuvidíte ve StarDance

Sara Prachař Sandeva v zákulisí StarDance XIV (10. října 2026)

Čtrnáctá řada StarDance odstartovala. Přestože se v prvním kole nevypadává, soutěž kvůli zranění opustila herečka a režisérka Petra Nesvačilová s tanečníkem Filipem Hudlickým. Ale ani oni nechyběli v...

DiCaprio na pláži s přáteli vystavil břicho, Coxová zazářila v bikinách

Leonardo DiCaprio na Havaji (říjen 2026)

Leonardo DiCaprio (51) vyrazil na pláž s partou přátel a ukázal, že na image hollywoodského idola dávno rezignoval. Žádný pekáč buchet, ale chlapské kulaté břicho. O víc než deset let starší...

Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia

Kylie Jennerová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)

Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence...

Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let

Jedenáctiletá Tami Stronachová ve filmu Nekonečný příběh (1984)

Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala...

S diamanty, v prádle i zcela nahá. Nová Playmate Melanie zazářila v Paříži

Playmate Melanie v zákulisí focení magazínu Playboy (2026)

Když se pařížská elegance potká s provokací, vzniká pictorial, který si zaslouží titulní stranu Playboye. Hlavní hvězdou listopadového vydání českého magazínu se stala Melanie. Diamantové šperky,...

Má skoro dva metry a šumluje, říká Jachnická o synovi. Není herec ale sportovec

Matyáš Jachnicki a Stanislava Jachnická

Syn herečky a dabérky Stanislavy Jachnické (61) má sice nulové zkušenosti s hraním, o to více sportů už vyzkoušel. Matyáš Jachnicki (27) je momentálně volejbalistou extraligového týmu Aero Odolena...

20. října 2026

Jana Burkiewiczová se k tanci dostala náhodou. Oslovila ji cizí paní na ulici

Jana Burkiewiczová v Show Jana Krause (říjen 2026)

Porotkyně StarDance Jana Burkiewiczová je oceňovanou tanečnicí a choreografkou. V Show Jana Krause prozradila, že se k tanci dostala velmi pozdě a úplnou náhodou. Jejích nohou a chůze si všimla cizí...

20. října 2026

Nemůžu do důchodu, musím zaplatit svatbu dceři, vtipkuje osmdesátník Stallone

Zleva Sophia, Jennifer Flavinová, Sylvester Stallone, Sistine a Scarlet...

Sylvester Stallone si na odchod do důchodu bude muset ještě počkat. Důvodem jsou svatební plány jeho nejstarší dcery Sophie, která se zasnoubila s dlouholetým partnerem Michaelem Sheehanem....

19. října 2026  13:30

Příliš mnoho sexuálních scén. Herečka Amanda Seyfriedová odmítla hlavní roli

Amanda Seyfriedová (filmový festival v Torontu, 14 září 2026)

Americká herečka Amanda Seyfriedová odmítla nabídku na roli v televizním seriálu, protože by v něm musela natáčet příliš mnoho sexuálních scén. Čtyřicetiletá hvězda přiznala, že se její pohled na...

19. října 2026  11:30

Šest týdnů po porodu zpátky na mole. Barbara Palvin se vrátila jako andílek Victoria’s Secret

Esprit
Barbara Palvin na přehlídce Victoria’s Secret Fashion Show 2026, která se...

Ještě před šesti týdny přivítala na světě svou první dceru. Teď už Barbara Palvin znovu oblékla ikonická křídla Victoria’s Secret. Maďarská modelka se v neděli večer v Los Angeles vrátila na...

19. října 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Andílci opět na molu. Jennerová v podprsence za miliardu, show si užila i Alagia

Kylie Jennerová na přehlídce Victoria’s Secret v Culver City (18. října 2026)

Na přehlídce Victoria’s Secret nechyběly zkušené modelky jako Adriana Lima nebo Alessandra Ambrosio, které předvádějí luxusní spodní prádlo už dvacet let. Svůj debut a rovnou v diamantové podprsence...

19. října 2026  10:20

Crawfordová promluvila poprvé po smrti syna. Kaia sdílela dojemnou vzpomínku

Geny se tady opravdu nezapřou – Cindy a její dcera Kaia Gerberová na 14....

Cindy Crawfordová prožívá jednu z nejtěžších životních ztrát. Téměř měsíc po smrti svého sedmadvacetiletého syna Presleyho Gerbera se americká supermodelka poprvé veřejně vyjádřila k jeho odchodu. Na...

19. října 2026  9:40

Jak dnes vypadá Dětská císařovna z Nekonečného příběhu? Tanečnici je 54 let

Jedenáctiletá Tami Stronachová ve filmu Nekonečný příběh (1984)

Jako Dětská císařovna okouzlila ve svých jedenácti letech miliony diváků ve fantasy filmu Nekonečný příběh. Tami Stronachová se však po úspěchu snímku z roku 1984 nevydala cestou dětských hvězd. Dala...

19. října 2026

Závislost mě vysvobodila z minulosti. Skončila tím Tereza z Esa, říká Pergnerová

pořízková

Moderátorka Tereza Pergnerová (52) si na koncertě skupiny Lunetic v pražském O2 universu zavzpomínala na 90. léta, kdy byla jednou z nejvýraznějších tváří tehdejšího showbyznysu. V rozhovoru pro...

19. října 2026

Je to kmet našeho klanu, říká Miluše Šplechtová o švagrovi Hrušínském

Kristýna Hrušínská, Rudolf Hrušínský a Miluše Šplechtová (Oslava 80. narozenin...

Herečka Miluše Šplechtová se v ateliérech Ulice zúčastnila překvapení pro svého švagra Rudolfa Hrušínského, který oslavil osmdesátiny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své seriálové partnerce...

19. října 2026

Móda z gala: Okouzlující Taylor Swift i usedlá Pamela. Nechyběl korzet s bradavkami

Známé tváře dorazily v Los Angeles na akci Academy Museum Gala. Jejím cílem je...

Známé tváře dorazily v Los Angeles na akci Academy Museum Gala. Jejím cílem je vybrat peníze na výstavy a programy muzea pro veřejnost. Většina dam letos vsadila na eleganci. Hlavním motivem byl...

18. října 2026  15:30

Elizabeth Hurley ukázala prsten. Mluví se o zásnubách s otcem Miley Cyrus

Elizabeth Hurley a Billy Ray Cyrus (srpen 2026)

Britská herečka Elizabeth Hurley (61) ráda zveřejňuje na sociálních sítích zamilované snímky se svým partnerem Billym Rayem Cyrusem (65). Fanoušci si všimli, že na fotkách z tohoto víkendu má herečka...

18. října 2026  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×