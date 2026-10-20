„Šla jsem po ulici s mámou a podivně nás pronásledovala taková paní a asi na třetím přechodu nás zastavila a řekla mámě: ‚Vaše dcera má krásné nohy.‘ Znělo to strašně divně a podezřele. Nakonec z té paní vylezlo, že má při divadle taneční školu a že bych měla přijít do toho divadla, protože mám hezkou chůzi, hezké nohy a měla bych být tanečnice,“ popsala Burkiewiczová.
„Bylo to nečekané, protože já přišla do té školičky, když mi bylo 12, což je strašně pozdě na tanec, takže jsem byla totální nemehlo, ale nemehlo, které si to strašně zamilovalo,“ vzpomíná.
„Zároveň to bylo v divadle, takže jsem se hned dostala na jeviště mezi herce. Byla jsem vysoká, tak jsem hned dostala několik pidiroliček mladších dívek a do roka jsem přišla s tím, že chci jít na konzervatoř do Prahy,“ vzpomíná choreografka, kterou na konzervatoř tehdy přijali a po jejím absolvování se živila především přípravou velkých show, než se rozhodla založit vlastní taneční společnost a dělat fyzické divadlo.
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Tanec je náš chleba. Nová porotkyně StarDance Burkiewiczová láká na festival
„Pracovala jsem na eventech a větších show. Byla to super práce, ale na zakázku. Třeba Elite Model Look, Czech Grand Design a tak. Byly to moc hezké akce, ale já jsem si chtěla udělat něco svobodně, po svém a po deseti letech jsem si řekla, že je čas něco změnit, tak jsem udělala vlastní představení Divočina, marnivost ptačích per a ono se to chytlo,“ vysvětlila.
Založila soubor Burkicom a později i festival současného tance a fyzického divadla Bread & Dance Prague, který na přelomu října a listopadu představí v Praze 14 souborů. To vše vedlo až k získání křesla v porotě StarDance, kde se zatím cítí dobře. „Hrozně nerada lidi potápím. Nerada hledám jen to negativní. Když vidím, že tomu někdo nevěnoval úsilí, tak dokážu být přísná. Když mu to nejde a snaží se, tak to ocením,“ popisuje svůj styl komentování.
Nemá ráda, když jsou tanečníci křečovití, ocení spíš originalitu. „Baví mě, když někdo najde specifický nový nápad, nový pohled na věc, jak to může vypadat. Baví mě, když to má nějakou energii. Nesvědčí mi v latině páry, které jsou hrozně dokonalé, ale je tam hrozná křeč v těle i obličeji. To mě neoslní. Naopak mě oslní nápaditá choreografie, humor, divadelnější pojetí,“ svěřila se Burkiewiczová.