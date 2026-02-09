Jana Brejchová prožívala před kamerou vlastní manželskou krizi s Brodským

Hráli manželský pár, který se po deseti letech ocitá ve slepé uličce. Vztah Jany Brejchové a Vlastimila Brodského přitom rovněž směřoval k neodvratnému konci.
Vlastimil Brodský a Jana Brejchová ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)

Vlastimil Brodský a Jana Brejchová ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974) | foto: © Filmové studio Barrandov

Příběh falešného faráře (Vlastimil Brodský), který pomáhá všem vesničanům, ale...
Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)
Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)
Tereza Brodská s maminkou Janou Brejchovou
Nechat algoritmus, aby nám vybíral ideálního partnera, je dnes běžné. V polovině sedmdesátých let byla tato představa spíše z říše snů a science fiction. Na šokující zápletce stojí i scénář k filmu Hodíme se k sobě, miláčku…? z roku 1974. Do hlavních rolí Marty a Viktora tvůrci obsadili oblíbený manželský pár, který diváci znali už z filmů Farářův konec (1968), Ďábelské líbánky (1970), a především Noc na Karlštejně (1973).

Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský

Jana Brejchová se za Brodského provdala v roce 1964. „Oldřich Lipský mě pozval do filmového klubu na nějaký film, který se pak neuskutečnil, a přišel tam pan Brodský. Nabídl mi, abych se šla podívat do vinohradského divadla na Válku s mloky, čímž mně také trošku podtrhl nohy, protože se mi v tom šíleně líbil,“ vzpomínala Jana Brejchová po letech. Brali se ale v pátek třináctého a možná to bylo špatné znamení. O deset let později bylo manželství v troskách a vztahová komedie Hodíme se k sobě, miláčku…? dosud nese hořkou příchuť zklamané lásky.

Vlastimil Brodský a Jana Brejchová ve filmu Farářův konec (1968)

Když manželé mluví každý jinou řečí

Scénář k filmu si napsal režisér Petr Schulhoff a postavil ho hereckých výkonech a poměrně běžné zápletce, kdy si manželé po deseti letech přestávají rozumět. Zatímco Marta miluje krásné věci a nosí hlavu v oblacích, Viktor by ocenil trochu té manželské reality, jako jsou teplé večeře. Banální příběh obohacují především konfrontace, které diváci dobře znají z vlastních životů. „Víš, život je vlastně strašně krátký a člověk by se měl naučit těšit z každé maličkosti,“ říká romantická Marta. „To jo, já bych se taky jednou těšil třeba na špekový knedlíky!“ glosuje ironicky Viktor. „Ano, jsem primitiv, protože mám hlad!“

Běžnou manželskou krizi se oba pokusí vyřešit tím, že na doporučení navštíví Výzkumný ústav kybernetiky, který jim vygeneruje ideální partnery. „Zázrak kybernetické lásky“ se ovšem nekoná, protože technika je jedna věc, ale skutečné city druhá a ty potřebují víc než shodné paradigma. „Tímto filmem nijak nenapadám rozvoj techniky, ale spíše lidskou pohodlnost. Nechtějme se stát otroky techniky. Ponechme si v životě možnost hledání a objevů – třeba lidského nitra. Láska je hodnota, která stojí za to, aby se jí věnovalo dost času, aby se za ni bojovalo,“ řekl režisér Petr Schulhoff.

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)
Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)

Na place spolu prý téměř nemluvili

Ačkoli i láska Jany Brejchové a Vlastimilem Brodským byla obrovská a z jejich vztahu se narodila dcera Tereza Brodská, během natáčení už bylo všechno jinak. I zde mohla být na vině rozdílnost povah, přestože podle vzpomínek Terezy to bylo spíš opačně než ve filmu. „Maminka je velmi emotivní, tatínek byl velmi intelektuálně zaměřený, takže si myslím, že to do sebe skvěle zapadalo. Jako dítě mám vzpomínky na maminku, která byla neustále v kuchyni, a na tatínka, který byl zavřený v pracovně. Slýchala jsem často: ‚Ticho, Terezko, ticho, tatínek pracuje.‘ “

Tereza Brodská s maminkou Janou Brejchovou

Z knihy Moje máma Jana Brejchová Terezy Brodské

Ačkoli mohl mít na úpadku vztahu podíl věkový rozdíl (Brodský byl o 19 let starší než Brejchová) i pracovní vytížení, klíčovým bodem bylo sblížení Jany Brejchové s Jaromírem Hanzlíkem. Jak potvrzuje i Tereza Brodská v monografii o své matce, sblížili se během zájezdové divadelní inscenace, kde Hanzlík zaskakoval. I proto, že se jednalo kolegu z vinohradského divadla, nesl Vlastimil Brodský rozchod velmi těžce a atmosféra při natáčení komedie Hodíme se k sobě, miláčku...? byla na bodu mrazu.

Společná práce a otevření bolestných témat manželské krize sice mohlo partnery spojit, to se však nestalo. V zákulisí se oba spíše míjeli a o několik let později se rozvedli. Manžele si zahráli ještě jednou, a to v seriálu Arabela z roku 1980.

Vlastimil Brodský, Dagmar Patrasová, Jana Brejchová v seriálu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek (1993)

Sebevraždy dodávají filmu hořkou příchuť

Rozverná komedie plná překvapivě výstižných hlášek bohužel neměla příliš veselý osud. Jednak zůstala ve stínu známějších Schulhoffových komedií, například Zítra to roztočíme, drahoušku. Navíc si dvojici Brodský a Brejchová dnes diváci spojují hlavně s Nocí na Karlštejně (1973).

Vznik filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? nepoznamenal jenom krach hereckého manželství, ale také série tragických úmrtí z řad hlavních tvůrců. Režisér Petr Schulhoff, který se od mládí potýkal s psychickými problémy, spáchal sebevraždu v roce 1986, Vlastimil Brodský v roce 2002 a autor hudby Karel Svoboda v roce 2007.

Rozhovor s Terezou Brodskou o knize Moje máma Jana Brejchová (2022)

4. července 2022

Rozstřel

