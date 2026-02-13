Jana Brejchová se smrtelně urazila, když jí Jan Kačer nabídl roli. Kvůli své dceři

Petra Škraňková
  17:15
Jméno vybrala podle písničky Waldemara Matušky o Tereze, kterou sama hrála ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Jana Brejchová však dceru po narození svěřila do péče své starší sestry. Přestože to považovala za nejlepší řešení, narážky na to, že je špatná matka, ji velmi trápily. Dokonce kvůli tomu přestala mluvit s Janem Kačerem.
Jana Brejchová a její dcera Tereza Brodská v roce 2003

Jana Brejchová a její dcera Tereza Brodská v roce 2003 | foto: Profimedia.cz

Tereza Brodská drží v ruce knihu Moje máma Jana Brejchová (3. července 2022).
Tereza Brodská s maminkou Janou Brejchovou
Už v červnu vyjde dlouho očekávaná kniha Terezy Brodské o slavné mamince Janě...
Už v červnu vyjde dlouho očekávaná kniha Terezy Brodské o slavné mamince Janě...
18 fotografií

Tereza Brodská je jediným dítětem Jany Brejchové. Vymodleným. Po tragické zkušenosti s porodem mrtvého dítěte v sedmém měsíci, které čekala s německým hercem Ulrichem Theinem, se bála, že už nikdy neotěhotní.

Nakonec se jí to podařilo s Vlastimilem Brodským a 7. května 1968 se jim narodila dcera Tereza. Brejchová, kterou její vlastní matka v šestnácti letech vyhodila z domu, po porodu propadla strachu, že se o dítě nedokáže postarat.

Veřejné rozloučení s Janou Brejchovou zorganizuje rodina. Podívejte se kdy a kde

„Když ses narodila, byla jsem fakt šílená. Nikdo se k tobě nesměl přiblížit,“ popisuje v knize své dcery Moje máma Jana Brejchová. „Poslouchala jsem pořád, jestli ve spánku dýcháš, štípala jsem tě, jestli žiješ. Ty jsi plakala a já se zase bála, že ti něco je,“ vzpomínala. Několikrát denně dokonce volala dětské lékařce, až jí ta jednoho dne řekla dost: „Tak tohle ne! Paní Brejchová, vy jste pravděpodobně cvok. Vy se zblázněte, jak chcete, ale to nádherné dítě by mělo zůstat normální,“ stojí v knize.

O dceru se sedm let starala sestra

Po šestinedělí chtěla Brejchová pracovat a hledala hlídání, ale ženy, které přišly na inzerát, se jí nezdály. Nakonec přišla s nápadem svěřit dceru své o rok starší sestře Blance. „A tak jsem dostala do života druhou mámu, v jejíž rodině jsem vyrůstala do sedmi let. Dodnes to máma popisuje bez známek výčitek, jako by bylo normální odložit novorozeně na výchovu do jiné rodiny,“ svěřuje se Brodská.

Blanka měla už dvě vlastní děti a nemohla dojíždět do bytu Tereziných rodičů, proto si miminko vzala k sobě domů. Brejchová jí přispívala na jídlo a oblečení, a když netočila, trávila s rodinou čas na chalupě. Malá Tereza si tak vytvořila hlavní citovou vazbu ke své tetě a jejímu manželovi, kterým říkala mami a tati.

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

„Občas jsem si tě brala k nám, ale jen na krátko. Blanka to neviděla ráda. Říkávala: Jano, já ti Terezku zase dám, ale ne na víc než dva dny, jak je u tebe třeba tři, tak se u nás doma těžko vracíme do zajetých kolejí. Bylo mi z toho těžko, pralo se to ve mně, ale měla pravdu – pro tebe to tak bylo lepší, když už jsem tě svěřila do její péče,“ vzpomíná Brejchová v dceřině monografii.

Brodská píše, že rodiče za ní většinou jezdili, aby se s ní nechali vyfotografovat. Přesto své dětství u Blanky označuje za krásné. „Těch sedm let u ní bylo nejkrásnější období mého dětství,“ tvrdí. K rodičům se vrátila v první třídě, když dostavěli dům v pražských Střešovicích.

Nejhezčí léta s mámou Janou Brejchovou

„Musím přiznat, že v tu dobu se nám s Bróďou manželství začalo lehce rozpadat. Doufala jsem, že by to mohlo náš vztah urovnat, dát mu jinou náplň. Taky jsem tě chtěla mít u sebe, s tím, že můj tatínek tě bude občas hlídat. Manželství to moc nepomohlo, ale mě to posunulo jinam,“ píše Brejchová.

Tereza tehdy poprvé – a podle svých slov naposledy – cítila, že jí matka chce vynahradit chybějící mateřskou péči z prvních let. V polovině 70. let měla méně práce. „Dělala opravdovou maminku, vařila, nakupovala, zajímala se o to, co dělám. Najednou z ní byla žena v domácnosti,“ vzpomíná Brodská. Idylka trvala přibližně do jejích dvanácti let.

Už v červnu vyjde dlouho očekávaná kniha Terezy Brodské o slavné mamince Janě...

Měla v tom jasno, ale trápilo ji to

Své rozhodnutí svěřit dceru sestře Brejchová nikdy neomlouvala a považovala je za nejlepší možné řešení. Přesto ji téma citlivě zasahovalo, o čemž svědčí i příhoda s Janem Kačerem.

Společně hráli v několika filmech režiséra Evalda Schorma i v divadle, jezdili na zájezdy a velmi se přátelili. Když jí však Kačer nabídl roli ve hře, kterou sám napsal, smrtelně se urazila.

„Našel jsem pro ni Gogolovu hru s krásnými dialogy, udělal kolem ní příběh a nabídl jí, ať si to přečte. Byl jsem natěšený, že jsem poprvé napsal hru. Krátce nato jsme jeli na další zájezd a ona se mnou nejdřív vůbec nemluvila. Pak z ní vypadlo, že jsem ji smrtelně urazil,“ vzpomíná Kačer v knize Terezy Brodské.

Vůbec to nechápal. „Tak jsem si text znovu přečetl a došlo mi to – byl o matce, která se nestará o své dítě. Vzala to strašně osobně, že hra odráží její vztah k tobě, Terezo. Já to tak vůbec nemyslel. Ale ona propadla dojmu, že jsem to snad udělal naschvál. A to byl konec. Přestala se mnou jezdi na zájezdy, nekomunikovala, přestala se ke mně znát. Moc mě to mrzelo. Nějak se to v ní zadrhlo a už se to nikdy nespravilo,“ popsal.

Citace z knihy jsou uvedeny se souhlasem vydavatelství WW photo.

Vstoupit do diskuse

Ples sezóny v Obecním domě: Kdo doprovodil Arabelu a kdo další slavné dámy?

Nejčtenější

Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích...

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Jak vypadají po 30 letech hlavní hvězdy devadesátkové telenovely Esmeralda?

Půvabná Esmeralda se svojí láskou José Armandem.

Leticia Calderón se nesmazatelně zapsala do paměti televizních diváků rolí slepé dívky Esmeraldy ve stejnojmenném seriálu. Mexická herečka před natáčením kvůli roli nevidomé hrdinky absolvovala...

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

13. února 2026  12:12

Petronel a Uriáš v jednací síni. Soudce chce přehrát pohádku Anděl Páně

ÚNOR: Nový film režiséra Jiřího Stracha Anděl Páně 2

Nebývá obvyklé, aby se v soudní síni pouštěly televizní pohádky. Soudce Městského soudu v Praze chce přehrát rovnou jednu z nejoblíbenějších – Anděla Páně z roku 2005. Je to podle něj důležité proto,...

13. února 2026  9:47

Smrt Kurta Cobaina nebyla sebevražda, ale vražda, tvrdí nově forenzní specialisté

Courtney Love, Kurt Cobain a jejich dcera Frances na MTV Awards 1993

Smrt Kurta Cobaina, který zemřel 5. dubna 1994, je znovu pod drobnohledem. Tehdy sedmadvacetiletý frontman kapely Nirvana zemřel ve svém domě v Seattlu. Úřad koronera okresu King tehdy rozhodl, že...

13. února 2026  8:19

Tereza Nvotová se bojí o svůj život. Můžou mě sbalit a odvléct, říká

Tereza Nvotová (7. února 2026)

Její film Otec posbíral tolik cen, že je Tereza Nvotová ani nedokáže zpaměti vyjmenovat. Coby režisérka zažívá obrovský úspěch a nikoliv poprvé. Jako člověk se ale cítí ohrožená. V Americe, kde žije...

13. února 2026

Ivana Chýlková ve při s kolegyní. Nas*ala jsi mě, vzkázala jí Jitka Asterová

Jitka Asterová a Ivana Chýlková (2. června 2022)

Ivana Chýlková (62) na sebe prozradila jednu závislost. Je to jazyková aplikace Duolingo, kvůli které je schopna odskočit si během večeře na několik minut na toaletu. U Honzy Dědka také přiznala,...

13. února 2026

Velký návrat „kata“. Zdeněk Chlopčík bude opět porotcem StarDance

Zdeněk Chlopčík

Když Česká televize v roce 2024 vyměnila složení poroty StarDance, mnozí fanoušci vyzývali k bojkotu show. Vadilo jim, že po letech skončil oblíbený „kat“ Zdeněk Chlopčík. Ten se nyní opět představí...

12. února 2026  15:36

Zazářila v Twin Peaks a chodila s Duchovnym. Jak vypadá Sheryl Lee po 35 letech?

Sheryl Lee (1992)

Herečka Sheryl Lee (58) se narodila v západním Německu, vyrůstala však v Coloradu a v 90. letech patřila k nejvýraznějším tvářím americké televize. Diváci si ji dodnes spojují především se seriálem...

12. února 2026  13:32

S manželkou komunikujeme, nemáme problém, říká Prachař po rozchodu s Rybovou

David Prachař a Linda Rybová

Herec David Prachař (67) promluvil v pořadu Showtime na Primě o svém novém vztahu s herečkou Sarah Haváčovou (35) i o tom, jak je na tom s manželkou Lindou Rybovou (50). Slavný pár oznámil v lednu...

12. února 2026

Fanoušci se skládají na rodinu zesnulého herce Van Der Beeka. Poslali miliony

James Van Der Beek, jeho manželka Kimberly Brooková a jejich pět dětí Joshua,...

Hvězda seriálu Dawsonův svět James Van Der Beek zemřel ve středu ve věku 48 let po boji s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Zanechal po sobě manželku a šest dětí. Jeho léčba znamenala velkou...

12. února 2026  10:22

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

12. února 2026  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

O svatbě mluví Hedvika. Roman Šebrle zachovává kamennou tvář

Roman Šebrle a Hedvika Lišková (Praha, 7. února 2026)

Ona přivedla do vztahu tři děti, on dvě. Přesto splynutí dvou neúplných rodin proběhlo bez problémů. Roman Šebrle a Hedvika Lišková se shodnou ve všem. Slovo si ale v zásadních otázkách bere...

12. února 2026

Herečka Tatiana Pauhofová soucítí se sexuálními oběťmi. Sama to utnula včas

Táňa Pauhofová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Tatiana Pauhofová (42) fandila na Cenách české filmové kritiky snímkům Otec a Sbormistr, které získaly nejvíce nominací a jejichž tvůrci nakonec neodcházeli s prázdnou. Zvlášť film Sbormistr...

12. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.