Řekla jsem si o ruku po 25 letech, vzpomíná na svatbu s Vydrou Boušková

„S Václavem jsme se vzali v roce 2006 po pětadvaceti letech. Já jsem si řekla o ruku, protože on to furt neříkal. Chtěla jsem být pod čepcem,“ vysvětlila Boušková.

Hlavním důvodem pro svatbu byl ale její syn. Toho má z prvního manželství s hercem Petrem Svojtkou, který tragicky zahynul v roce 1982. Měla obavu, aby syn nezůstal sám, kdyby se jí něco stalo.

„Sedla jsem si na koně bez sedla a spadla jsem z něho. Měla jsem čtyři zlomená žebra. A když jsem ležela v nemocnici a nemohla jsem vstát, tak jsem si uvědomila, že syn by byl sirotek. Tak jsem Václavovi říkala, že kdybych umřela, vezme si toho kluka a postará se o něj. Řekl: Joo, to víš, že jo. Ale řekl to tak, jako by šlo o koně,“ popsala Boušková důvod, který ji přiměl k ráznému kroku.

Svatbu s Petrem Svojtkou měla na radnici. Tentokrát se rozhodla mít ji v kostele. „Měli jsme knedlíčkovou polívku, tatarák, a vůbec nikdo tam nebyl. To bylo úžasný, protože jinak bychom se podepisovali a fotili,“ vzpomíná Jana Boušková, která spolu s manželem už patnáct let namlouvá pořad o vaření, Prostřeno!

Vaření přitom ukončilo její vůbec první vztah. „Dělala jsem pstruhy, a nevykuchala jsem je. Nevěděla jsem to. Bylo mi asi sedmnáct, to jsem ještě nebyla ani s Vaškem, ani s Petrem Svojtkou. Byla jsem s jedním takovým pánem a ten se strašně naštval a vynadal mi, protože do toho pstruha píchl a vytekla krev,“ vzpomíná herečka.

„To mi Pánbůh pomohl, protože to byla taková hádka, že to hned skončilo. Pstruzi letěli do koše a já jsem letěla z baráku. Zaplaťpánbůh,“ dodala Jana Boušková.