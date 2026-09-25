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Po více než roku ve společnosti. Ještě nevím, říká Boušková o návratu ke hraní
„Nemyslím si, že se úplně vrátí do své formy. Ale zatím je docela v pohodě, je fajn, akorát je určitým způsobem omezená,“ popsal Vydra.
„Je věc každého jedince, jak se s tím vypořádá. V tomhle nemůže nikdo nikomu nějak zásadně pomoc. Může mu poskytnout nějakou podporu, prostředí, které podpoří jeho snahu do jaké míry chce fungovat dál na světě. Myslím, že Jana se velice snaží a v rámci možností funguje,“ prozradil.
Manželce je oporou v nemoci i ve zdraví, jak si slíbili během svatby, která proběhla před dvaceti lety. Dohromady jsou spolu ale už 43 let. „Nemůžu říct, že by nás to stmelilo víc, my jsme byli docela stmelení. Já se snažím věci dotáhnout do konce a co slíbím, to platí, takže já jinou možnost nevidím. Myslím, že tak by to v partnerství mělo být,“ řekl Vydra.
Jana Boušková po operaci páteře kvůli zlomenině bederního obratle musela být jistou dobu upoutána na lůžko. Po narkóze se jí ale navíc rozjely paměťové a motorické problémy.
Sedm měsíců byla po nemocnicích a před diváky se vrátila v lednu v pořadu Tobogán. Tam sdělila, že o návratu na jeviště rozhodne její zdravotní stav na jaře. Bohužel k návratu zatím nedošlo a její manžel není v tomto ohledu optimistický.