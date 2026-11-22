„Dlouhodobé zdravotní komplikace Janě Bouškové znemožňují pokračovat v profesi. Nemůže se vrátit k práci, která byla po desetiletí součástí jejího života. Nadační fond Jiřího Menzela se rozhodl finančně podpořit Janu Bouškovou, aby snadněji překlenula zdravotní nesnáze,“ stojí v prohlášení fondu na sociálních sítích.
Zástupci fondu připomněli profesní dráhu Jany Bouškové. „V roce 1975 absolvovala Pražskou konzervatoř a následně nastoupila do činohry Národního divadla, kde strávila podstatnou část své herecké kariéry. Do konce roku 2019 zde ztvárnila celkem 92 rolí, například ve hrách Tvrdohlavá žena, Strakonický dudák, Višňový sad, Mikve, Z prachu hvězd, Kytice,“ uvedli.
Z televizních prací zmínili seriály My z konce světa, Malý pitaval z velkého města, Cirkus Humberto, Zdivočelá země, Vyprávěj, Život na zámku, Ordinace v růžové zahradě, Policie Modrava. „A nesmíme zapomenout na její dlouholetou práci s manželem Václavem Vydrou v pořadu Prostřeno!“ dodali.
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Vízner, Vlach i Vránová. Olga Menzelová pomáhá starším hercům k důstojnému životu
Olga Menzelová v roce 2024 u příležitosti nedožitých 86. narozenin svého manžela oznámila, že založená nadace pomáhá vybraným umělcům. Na nápad založit fond ji přivedla nemoc Jiřího Menzela, který nepobíral žádné velké peníze ze svých natočených filmů. Většina jich totiž vznikla ještě za minulého režimu, kdy tantiémy nepobírali autoři, ale státní podnik Filmexport.
Menzelová nyní pomáhá hereckým legendám Aleně Vránové, Oldřichu Víznerovi, Jitce Zelenohorské, Oldřichu Vlachovi, Ivance Deváté, Zdeňku Duškovi a Miriam Kantorkové.
Fond podporoval také Zuzanu Fišárkovou, která zemřela 10. listopadu ve věku 87 let, nebo Josefa Kubíčka, který zemřel loni v prosinci ve věku 96 let. Nadace pomáhala také Rudolfu Jelínkovi. Herec zemřel v létě 2024. Bylo mu 89 let.
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26. listopadu 2024