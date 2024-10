Herečka Jana Bernášková a scénárista Rudolf Merkner se po 15 letech rozešli

Naši milí,

máme potřebu vám sdělit jednu životní změnu, která je součástí našeho společného života.

Tak jak přicházejí nové lásky, nové začátky, tak přicházejí i konce. Konce příběhu a konce vztahu.

A my s dva jsme se domluvili na konci našeho vztahu, a to proto, že se naplnil až po okraj.

Byl plný lásky, smíchu, vědomostí, zkušeností, cestování, natáčení, přátelství a velkých vnitřních posunů a změn. Vyrostli jsme vedle sebe,

a za to jsme vděčni.

Byla to krásná jízda, která trvala patnáct let.

Oba jsme se obohatili jeden druhým, oba jsme se milovali a smáli.

Ale přišel čas, kdy se naše romantická láska přetvořila do hlubokého přátelství, a tím vždycky zůstane.

Jsme rodiče našich dětí a přátelé, spřízněné duše, které se nikdy neopustí. Jen je třeba teď jít každý svou cestou, na které se budeme stále navzájem podporovat. Protože není třeba odcházet v bolesti a zlobě.

Žádáme média, aby nevytvářela žádná dramata, ani nevymýšlela spekulace.

Důvod rozchodu není nikdo druhý, třetí, pátý ani desátý. Ani jiné trable.

Oznamujeme to nyní z důvodu, že je to už nějaký čas, a my se potřebujeme posunout dál. A nechceme, aby media přišla s nějakým senzačním nesmyslem, který by poškozoval zbytečně naše jména a především naše děti.

Víme, že to pro mnohé bude šok,

ale i to se v životě děje.

Nebojte se o nás. Máme se dobře.

A ani není třeba si vybírat, s kým se dál budete přátelit.

Normálně s oběma.

I my zůstáváme přáteli a nadále klidně spolu chodíme na pivo nebo večeři.

Děkujeme za respektování soukromí a klidu, který teď my a naše děti potřebujeme.

Ruda a Jana

#laska