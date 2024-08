Je tam draho a hluk, říká Jana Bernášková o dovolené v New Yorku

Jak to říct rychle a jednoduše?

Justý má skoro 18 let a její sen byl letět do New Yorku.

Dostala tento výlet k nadcházejícím narozeninám (které má v srpnu)

a to byla jedinečná možnost letět i s jejím tatínkem, tak jsme to tak s velkou radostí udělali. Jsme rodiče na celý život.

A chtěli jsme to spolu oslavit.

A není třeba se nad tím pozastavovat.

Nemá to v sobě žádné skryté drama.

Můj manžel je s naším synem na kolech a poté budeme zase všichni pohromadě.

Je šťastný, že jsme šťastní. ☺️

Mají se všichni rádi a tak si myslím mají vypadat dospělé zdravé vztahy.

Mít hezký vztah s bývalým mužem se kterým mám dítě je přece skvělá věc. ❤️

Ukazuje to i našim dětem, že to, že se lidi rozejdou, neznamenal konec světa a nenávist.

Jde to, ale musí chtít oba dva a je třeba to nevzdávat. ⭐️

#newyork

@justyna.drabkova

@drabek_david