Zůstanu u svých jedniček, říká Bernášková poté, co si zkusila čtyřky

„Já se s tím nechci tahat,“ říká otevřeně, co ji odrazuje od chirurgického zvětšení prsou. Drobné herečce by také mohlo přivodit krom jiného problémy s krční páteři. Navíc současný trend je spíš se umělého poprsí zbavovat, než si ho nově pořizovat. „Já mám svoje malá prsíčka ráda,“ dodává herečka přesvědčivě.
Zároveň ale přiznává, že když jí během natáčení komedie Milion kostyméři dali vycpávky, cítila se daleko přitažlivější. Jako by do ní vstoupila nová sexualita. „Připadala jsem si jako větší rajda,“ říká na rovinu.
Přesto prý zůstane u svých jedniček. Nakonec i s nimi neměla nikdy o nápadníky nouzi. Nejprve se provdala za dramatika a divadelního režiséra Davida Drábka, se kterým má dceru Justýnu a podruhé to zkusila se scenáristou a režisérem Rudolfem Merknerem, s nímž má syna Theodora. I s tím už je rozvedená, ale jejich vztah stejně jako s prvním manželem je ukázkový.
Oba ji byli podpořit na křtu její poslední knihy Tři hodiny lásky a Rudolf Merkner jí dokonce dal roli ve svém novém filmu Milion. „Byla jsem obsazená, ještě než jsme se rozvedli a on dostál svému slovu. Natáčení jsme si užili, chováme se k sobě pěkně,“ potvrzuje herečka.
O tom, proč se jejich cesty rozešly, ani jeden z partnerů veřejně nemluví, ale zdá se, že jako přátelům jim vztah funguje líp. Merkner po filmu Jak přežít svého muže, jenž vznikl na motivy stejnojmenné knížky Jany Bernáškové, natočil celovečerní snímek Milion. Jde o rodinný příběh, jehož ústřední postavou je Vavřinec Novotný (Jiří Lábus), jenž se cítí osaměle, a tak vyzve své děti i vnoučata, aby zplodili dalšího člena rodiny. Ten, komu se to podaří nejdřív, dostane od něj milion euro, které získal prodejem hory.
Bernášková má ve filmu epizodní roli. „Hraji číšnici Andreu, takovou hloupou špindíru. A ta má právě větší prsa. Myslím, že to byly snad čtyřky, co mi kostymérky pořídily,“ popisuje natáčení. „Snažili jsme se o nějakou moji proměnu a jak je ta postava úplně jiná než já, tak to bylo zábavné,“ dodává.
Pár tvoří s Tomášem Klusem, který je ale ženatý s jinou. „Hraje boxera a taky není moc chytrý,“ popisuje jeho postavu Bernášková, které v rodině roste následovnice.
Dcera Justýna dokončila diplomatickou školu a chystá se dělat zkoušky na DAMU. „Nikdy jsme jí nic nerozmlouvali ani nevymlouvali. Mohla jít na konzervatoř, ale rozhodla se, že to nebude zkoušet, že chce studovat jazyky. Nebyla si jistá, že chce jít v našich šlépějích. My jsme to tam viděli, ale ona měla nějaký svůj proces, než k tomu došla. A teď maturuje a zjistila, že to, co vystudovala, není cesta pro ni, že miluje svět šoubyznysu,“ vypráví Bernášková. „Za pár dní se zúčastní projektu Roztančené divadlo a jinak chodí na castingy,“ dodává.
S úskalími herecké profese ji rodiče seznamovat nemusí. „Měla to před očima, vyrůstala v tom a taky už leccos na vlastní kůži zažila. Vyhrála konkurz na nějakou roli a nakonec byla přeobsazena, nebo jí nezaplatili. A to se stalo několikrát. Najednou do projektu vstoupil zahraniční partner, tak ji vyměnili za slovenskou herečku. Nebo se natáčení úplně zrušilo,“ popisuje Bernášková. „Brečela hodně, ale teď už ji máloco rozhodí. Je opatrnější, dává si pozor, na jakou nabídku kývne a konkurzy bere s nadhledem.“
Bernášková bude do letošního Roztančeného divadla zapojená také, ale na rozdíl od dcery jako porotkyně. Přitom tanec není obor, kterému by se nějak intenzivně věnovala. Ale má za sebou sportovní školu. Ovšem ani tam prý neexcelovala. „Byla jsem slabá v hodu. Míčkem, koulí ani oštěpem jsem nikdy daleko nehodila. Ještě jsem běhala osmistovky a skákala do výšky,“ popisuje.
Dneska už žádný sport nedělá. Občas si akorát zajde na barre, cvičení kombinující pilates a jógu. „Ale teď v létě jsem se snažila jezdit na wakeboardu, což je surfování na vodě, kdy jste taženi lanem za lodí. A občas si zajdu na lezeckou stěnu. Žádný sportovní šílenec, abych třeba pravidelně běhala, ale nejsem,“ přiznává.