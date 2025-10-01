Zůstanu u svých jedniček, říká Bernášková poté, co si zkusila čtyřky

Autor:
Je to sen mnoha žen mít pořádně vyvinuté poprsí, ale zaručeně ne všech. Jana Bernášková o něm rovněž uvažovala a vyzkoušela si i, jak by jí slušelo. Nakonec se ale rozhodla, že zůstane u toho, co jí nadělila příroda.
Jana Bernášková

Jana Bernášková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Herečka Jana Bernášková. První větší roli dostala v seriálu Ulice, později...
Jana Bernášková (1. srpna 2024)
Jana Bernášková ve filmu Milion (2025)
Tomáš Klus a Jana Bernášková ve filmu Milion (2025)
56 fotografií

„Já se s tím nechci tahat,“ říká otevřeně, co ji odrazuje od chirurgického zvětšení prsou. Drobné herečce by také mohlo přivodit krom jiného problémy s krční páteři. Navíc současný trend je spíš se umělého poprsí zbavovat, než si ho nově pořizovat. „Já mám svoje malá prsíčka ráda,“ dodává herečka přesvědčivě.

Zároveň ale přiznává, že když jí během natáčení komedie Milion kostyméři dali vycpávky, cítila se daleko přitažlivější. Jako by do ní vstoupila nová sexualita. „Připadala jsem si jako větší rajda,“ říká na rovinu.

Jana Bernášková a Rudolf Merkner (Praha, 18. ledna 2021)

Přesto prý zůstane u svých jedniček. Nakonec i s nimi neměla nikdy o nápadníky nouzi. Nejprve se provdala za dramatika a divadelního režiséra Davida Drábka, se kterým má dceru Justýnu a podruhé to zkusila se scenáristou a režisérem Rudolfem Merknerem, s nímž má syna Theodora. I s tím už je rozvedená, ale jejich vztah stejně jako s prvním manželem je ukázkový.

Oba ji byli podpořit na křtu její poslední knihy Tři hodiny lásky a Rudolf Merkner jí dokonce dal roli ve svém novém filmu Milion. „Byla jsem obsazená, ještě než jsme se rozvedli a on dostál svému slovu. Natáčení jsme si užili, chováme se k sobě pěkně,“ potvrzuje herečka.

O tom, proč se jejich cesty rozešly, ani jeden z partnerů veřejně nemluví, ale zdá se, že jako přátelům jim vztah funguje líp. Merkner po filmu Jak přežít svého muže, jenž vznikl na motivy stejnojmenné knížky Jany Bernáškové, natočil celovečerní snímek Milion. Jde o rodinný příběh, jehož ústřední postavou je Vavřinec Novotný (Jiří Lábus), jenž se cítí osaměle, a tak vyzve své děti i vnoučata, aby zplodili dalšího člena rodiny. Ten, komu se to podaří nejdřív, dostane od něj milion euro, které získal prodejem hory.

Jana Bernášková ve filmu Milion (2025)

Bernášková má ve filmu epizodní roli. „Hraji číšnici Andreu, takovou hloupou špindíru. A ta má právě větší prsa. Myslím, že to byly snad čtyřky, co mi kostymérky pořídily,“ popisuje natáčení. „Snažili jsme se o nějakou moji proměnu a jak je ta postava úplně jiná než já, tak to bylo zábavné,“ dodává.

Pár tvoří s Tomášem Klusem, který je ale ženatý s jinou. „Hraje boxera a taky není moc chytrý,“ popisuje jeho postavu Bernášková, které v rodině roste následovnice.

Dcera Justýna dokončila diplomatickou školu a chystá se dělat zkoušky na DAMU. „Nikdy jsme jí nic nerozmlouvali ani nevymlouvali. Mohla jít na konzervatoř, ale rozhodla se, že to nebude zkoušet, že chce studovat jazyky. Nebyla si jistá, že chce jít v našich šlépějích. My jsme to tam viděli, ale ona měla nějaký svůj proces, než k tomu došla. A teď maturuje a zjistila, že to, co vystudovala, není cesta pro ni, že miluje svět šoubyznysu,“ vypráví Bernášková. „Za pár dní se zúčastní projektu Roztančené divadlo a jinak chodí na castingy,“ dodává.

Jana Bernášková a její dcera Justýna Drábková (1. srpna 2024)

S úskalími herecké profese ji rodiče seznamovat nemusí. „Měla to před očima, vyrůstala v tom a taky už leccos na vlastní kůži zažila. Vyhrála konkurz na nějakou roli a nakonec byla přeobsazena, nebo jí nezaplatili. A to se stalo několikrát. Najednou do projektu vstoupil zahraniční partner, tak ji vyměnili za slovenskou herečku. Nebo se natáčení úplně zrušilo,“ popisuje Bernášková. „Brečela hodně, ale teď už ji máloco rozhodí. Je opatrnější, dává si pozor, na jakou nabídku kývne a konkurzy bere s nadhledem.“

Bernášková bude do letošního Roztančeného divadla zapojená také, ale na rozdíl od dcery jako porotkyně. Přitom tanec není obor, kterému by se nějak intenzivně věnovala. Ale má za sebou sportovní školu. Ovšem ani tam prý neexcelovala. „Byla jsem slabá v hodu. Míčkem, koulí ani oštěpem jsem nikdy daleko nehodila. Ještě jsem běhala osmistovky a skákala do výšky,“ popisuje.

Dneska už žádný sport nedělá. Občas si akorát zajde na barre, cvičení kombinující pilates a jógu. „Ale teď v létě jsem se snažila jezdit na wakeboardu, což je surfování na vodě, kdy jste taženi lanem za lodí. A občas si zajdu na lezeckou stěnu. Žádný sportovní šílenec, abych třeba pravidelně běhala, ale nejsem,“ přiznává.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans

Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans...

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Rodilá Tunisanka spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlily...

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje...

Vykreslovali mě jako lhářku, je to odporné téma. Fabiánová o kauze Cimický

Premium

Jana Fabiánová je nejen známou zpěvačkou, ale také buddhistkou, velkou milovnicí zvířat a malířkou. Stejně ráda ale tvoří weby, a jak sama říká, je „ajťák“. Díky mamince Nadě Urbánkové „přičichla“...

1. října 2025

Zůstanu u svých jedniček, říká Bernášková poté, co si zkusila čtyřky

Je to sen mnoha žen mít pořádně vyvinuté poprsí, ale zaručeně ne všech. Jana Bernášková o něm rovněž uvažovala a vyzkoušela si i, jak by jí slušelo. Nakonec se ale rozhodla, že zůstane u toho, co jí...

1. října 2025

Velvyslankyně módy Žuži Jelineková. Zachránila rodiče sexem s důstojníkem

Premium

Sloužila ve válce, vlastní rodiče zachránila před smrtí, nebála se postavit samotnému prezidentovi a radila ženám v oblasti módy i sexu. Chorvatská módní návrhářka Žuži Jelineková prožila vzrušující...

30. září 2025

Doma jsem byla v Egyptě, návrat do Česka byl šok, vzpomíná Jindřiška z Pelíšků

Premium

V novém seriálu Polabí ztvárnila Kristýna Badinková Nováková poněkud netradiční roli. V čem? Odpověď přinášejí následující řádky. V rozhovoru pro Týdeník Televize přišla řeč také na životní...

30. září 2025

Aňa Geislerová zazářila na molu po boku hvězd jako Mirrenová, Klumová či Fondová

Ambasadoři značky L’Oréal se v Paříži ukázali na show s názvem „Svoboda, rovnost, sesterství. Protože vy za to stojíte.“ Po molu před pařížskou radnicí v rámci tamního týdne módy se vedle hvězd jako...

30. září 2025  17:29

Z kapely mě několikrát vyhodili. Měla jsem postoje a názory, přiznává Ilona Csáková

Zpěvačka Ilona Csáková (54) je známá svými kontroverzními názory především na očkování. Se svou „hubatostí“ měla ale problémy už od svých hudebních začátků, jak popsala v show 7 pádů Honzy Dědka.

30. září 2025  13:28

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

V rodině Bolka Polívky (76) je další herec. Po dceři Anně (46) a synovi Vladimírovi (36) se herectví věnuje i jeho syn Jan (21). Ten nyní hraje v nováckém seriálu Bratři a sestry, kde ztvárňuje...

30. září 2025  10:52

Nicole Kidmanová a Keith Urban se rozešli po 19 letech manželství

Nicole Kidmanová (58) a Keith Urban (57) se rozhodli jít od sebe. Manželé jsou 19 let a mají spolu dvě dcery. Herečka a country zpěvák poslední dobou spolu nežili kvůli natáčení a hudebnímu turné....

30. září 2025  8:01

Pocit sebekritiky si v sobě nosím od rána do noci, přiznává Jana Adamcová

Bývalá moderátorka Jana Adamcová (53) se v rozhovoru pro iDNES.cz zamyslela nad tím, jaké hodnoty jí předali vlastní rodiče. Promluvila o úzkostech a náročných chvílích a prozradila, co jí pomáhá...

30. září 2025

Někdo se na mě vykašlal, ale jiný mi radu podsunul, říká Zlata Adamovská

„Peníze dokážou vztahy upevnit i rozvrátit,“ říká Zlata Adamovská. Herečka v novém osmidílném seriálu televize Nova Milionáři hraje tu, na kterou se v loterii usměje štěstí.

30. září 2025

Daniela Špinar slaví nový rodný list. Úředně jsem žena, těší ji konec byrokracie

Daniela Špinar se na sociálních sítích pochlubila novinkou. Dostala nový rodný list. Režisérka na konci roku 2021 udělala coming out jako trans žena a prochází tranzicí.

29. září 2025  15:06

Nejsem protekční dítě, brání se syn McConaugheyho, který začíná s herectvím

Sedmnáctiletý Levi Alves McConaughey je synem brazilské modelky Camily Alvesové a amerického herce Matthewa McConaugheyho. Otec mu k herectví pomohl, oba však trvají na tom, že se nejednalo o...

29. září 2025  14:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.