Pocit sebekritiky si v sobě nosím od rána do noci, přiznává Jana Adamcová

Shledáváme se na tiskové konferenci k projektu, který pomáhá uchovávat vzpomínky dětem, které jsou odložené nebo opuštěné. Z jakého důvodu jste se rozhodla podpořit konkrétně tento projekt?
Protože je krásný. Protože si myslím, že je to věc, na kterou málokdo myslí. Většina akcí nebo programů je zaměřených na to okamžitě poslat finanční pomoc, což je také fajn. Ale toto je věc, která mě samotnou překvapila, když jsem o ní slyšela. Myslet na to, jestli bude mít vzpomínky dítě, které bylo odložené, jestli si do života přinese dudlík z dětství nebo první vlásky. Samotnou mě zajímalo, jak k tomu došlo, že projekt vznikl. Teď mě napadlo, že se na to musím zeptat. Je to hrozně zajímavé a prospěšné, tak proto.
O čem víte, že do vás osobně vtiskli vaši rodiče?
Určitě to dobré, pozitivní i to negativní. Jak už to tak bývá, myslím, že pozitivní to, že nejsem lhostejná k osudům jiných lidí. Dokonce si někdy až moc všechno beru. Mám pocit, že když je někde válka, můžu za to já. To je zároveň i trochu negativní, protože potom mě to často brzdí v tom jít dál a neohlížet se zpátky. Určitě pracovitost, touhu jít si za něčím, po čem toužím, nebo co jsem si řekla, že dokážu a dosáhnu. Myslím, že po nich mám schopnost dávat lásku. Ať jsem jakákoliv matka, dobrá, špatná, nedůsledná, tak myslím, že jediné, na co si moje děti nemohou stěžovat, je to, že by nedostaly dostatek lásky.
Jste někdy úzkostlivější a kvůli tomu třeba dbáte na to, abyste byla informována?
Jsem velmi úzkostlivá. Úzkost je mé druhé jméno. (smích) Prožívám to dost často. Nevím, jestli to souvisí s informovaností, spíš mám velký pocit sebekritiky. Proto možná nedokážu některé věci dělat, i když bych je dělat mohla a chtěla. Možná že lidé kolem mě to dělají a mám pocit, že když to nedělám na milion procent a nebudu v tom úplně nejlepší, nemá to smysl. Proto jsem se nikdy nevěnovala zpěvu, jen částečně. Měla jsem pocit, že když nebudu zpívat jako Whitney Houston, k čemu je to dobré? Pocit sebekritiky si v sobě nosím od rána až do noci a vytváří to ve mně úzkost.
Máte to tak, že v jeden moment byste nejradši zalezla do ulity a pak přijde akční impuls a vy najednou vystřelíte do světa?
Nemám to úplně tak. Ale byla jsem v ulitě možná pár měsíců, let. Není to tak dávno a trošku jsem se propadla na dno. Měla jsem pocit, že nechci vidět lidi. Že mě všichni zklamali, až na ty nejbližší. Byla jsem hodně uzavřená ve své ulitě. Naštěstí už se mi podařilo z ulity vylézt a snažím se vidět věci tak, jak jsou. Nechci říct lépe, než jsou, ale tak, jak jsou.
Co vám pomáhá udržet hladinu sebevědomí?
Na to asi nebudu umět úplně odpovědět. To moje sebevědomí je velmi nízké, žádné vysoké sebevědomí jsem nepobrala. Určitě vím, že umím moderovat, že jsem uměla dělat svoji práci, když jsem moderovala zprávy před kamerou, nebo i teď v rádiu. Tam to sebevědomí mám, tam jsem si jistá. Tam vím, že práci dělám dobře a umím si za tím stát. Potom v mnoha ohledech sebevědomí příliš velké nemám. Mám pořád pocit, že všechno je relativní, že můžete mít ty nejlepší šaty, ale stejně to nebudou nejlepší šaty. U mě je otázka sebevědomí trošku složitější. (smích)